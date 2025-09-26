Kiểm toán Nhà nước chuyển 4 vụ việc cho cơ quan điều tra

Chiều 25-9, tiếp tục Phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã cho ý kiến về dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2026, báo cáo công tác năm 2025 và báo cáo công tác nhiệm kỳ của Kiểm toán Nhà nước.

Báo cáo công tác năm 2025, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết đến ngày 30-8, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý 20.098 tỉ đồng và gần 17 triệu USD; trong đó tăng thu ngân sách nhà nước 951 tỉ đồng, giảm chi ngân sách nhà nước 8.774 tỉ đồng…

Về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực qua hoạt động kiểm toán, ông Ngô Văn Tuấn thông tin trong nhiệm kỳ, Kiểm toán Nhà nước đã cung cấp 1.749 báo cáo kiểm toán và tài liệu liên quan cho các cơ quan của QH, Ủy ban Kiểm tra, cơ quan điều tra và các cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát. Con số này tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ.

Tính trong nhiệm kỳ, Kiểm toán Nhà nước đã chuyển hồ sơ 14 vụ việc cho cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) để làm rõ các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thông qua hoạt động kiểm toán.

Đáng chú ý, trong đó 8 tháng đầu năm, Kiểm toán Nhà nước chuyển hồ sơ 4 vụ việc cho cơ quan CSĐT. Vụ việc thứ nhất liên quan hành vi vi phạm pháp luật về nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tuệ Cát. Ở vụ việc thứ hai, đầu tháng 6, Kiểm toán Nhà nước chuyển Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu (cũ) để điều tra hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về xây dựng của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hồng Dân (cũ), tại dự án xây dựng các tuyến đê ngăn mặn cấp bách kết hợp đường giao thông để bảo vệ, phát triển vùng tôm - lúa trên địa bàn.

Vụ việc thứ ba, đầu tháng 7, Kiểm toán Nhà nước chuyển Cơ quan CSĐT Công an TP HCM để điều tra các dấu hiệu rủi ro về sử dụng không hợp pháp hóa đơn mua vào, bán ra với Công ty TNHH Thương mại Hóa dầu Lộc Phát.

Vụ việc thứ tư, giữa tháng 7, Kiểm toán Nhà nước chuyển Cơ quan CSĐT Công an TP HCM, đề nghị điều tra các dấu hiệu vi phạm pháp luật về mua bán hóa đơn đối với Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Nghê Gia.