Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kiến nghị trợ cấp hằng tháng cho người có dưới 15 năm trong Quân đội đã được trợ cấp một lần

12-03-2026 - 12:36 PM | Xã hội

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri kiến nghị trợ cấp hằng tháng cho người có dưới 15 năm trong Quân đội đã được trợ cấp một lần.

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh với nội dung: “Cử tri kiến nghị quan tâm xem xét, nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung chính sách đối với cựu chiến binh có thời gian tham gia quân đội dưới 15 năm, hiện đang hưởng chế độ trợ cấp một lần theo các Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 và Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ theo hướng xem xét cho hưởng trợ cấp hằng tháng khi về già, nhằm bảo đảm an sinh xã hội và ghi nhận sự đóng góp của lực lượng cựu chiến binh”.

Về kiến nghị nêu trên, Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Các Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 và Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành nhằm giải quyết chế độ, chính sách đối với cựu quân nhân tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Việc quy định đối tượng, điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng hoặc trợ cấp một lần theo các Quyết định nêu trên đã được các Bộ, ngành nghiên cứu kỹ, báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ, trình Bộ Chính trị cho chủ trương, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thực hiện chế độ, chính sách; phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và khả năng bảo đảm ngân sách nhà nước; đồng thời, cân đối chung với các chế độ, chính sách đã ban hành.

Đối với các trường hợp đã hưởng trợ cấp một lần theo các Quyết định nêu trên thì việc thực hiện chế độ đã hoàn thành theo đúng quy định. Hiện nay, chưa có cơ sở pháp lý để xem xét chuyển từ chế độ trợ cấp một lần sang hưởng trợ cấp hằng tháng đối với đối tượng này. Việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung chính sách (nếu có) cần được xem xét tổng thể trong hệ thống chính sách người có công và chính sách an sinh xã hội, nhằm bảo đảm sự công bằng giữa các nhóm đối tượng và phù hợp khả năng cân đối ngân sách nhà nước.

Vì vậy, việc cử tri đề nghị xem xét để người đã hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 và Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ nay tiếp tục được hưởng chế độ hằng tháng sẽ tạo bất cập về chính sách đối với các đối tượng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đã được hưởng chế độ, chính sách theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; không bảo đảm sự công bằng giữa đối tượng có thời gian công tác thực tế trong Quân đội dưới 15 năm và trên 15 năm.

Mặt khác, để bảo đảm an sinh xã hội, ngày 29/6/2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025; theo đó, đã bổ sung đối tượng, điều kiện hưởng chế độ hưu trí xã hội do ngân sách Nhà nước bảo đảm; trong đó, các trường hợp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo có từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi và các trường hợp có từ đủ 75 tuổi trở lên nếu không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định của Chính phủ.

Theo PV

xaydungchinhsach.chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về vụ nổ nhà máy Phốt pho vàng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về vụ nổ nhà máy Phốt pho vàng Nổi bật

Vì sao công an xử phạt tài xế bị 'khoá đầu, khóa đuôi xe" khi đi chúc Tết ngày mùng 2 ở Hà Tĩnh?

Vì sao công an xử phạt tài xế bị 'khoá đầu, khóa đuôi xe" khi đi chúc Tết ngày mùng 2 ở Hà Tĩnh? Nổi bật

Triệt phá đường dây ma túy tiêu thụ khắp các tỉnh thành, thu giữ gần 1.000 viên thuốc lắc và hơn 17kg "hàng cấm"

Triệt phá đường dây ma túy tiêu thụ khắp các tỉnh thành, thu giữ gần 1.000 viên thuốc lắc và hơn 17kg "hàng cấm"

12:02 , 12/03/2026
Bắt Nguyễn Phước Thịnh và gần 30 người khác trong một chuyên án quy mô lớn

Bắt Nguyễn Phước Thịnh và gần 30 người khác trong một chuyên án quy mô lớn

11:39 , 12/03/2026
Chân dung “lương y” Hoàng Văn Toàn và đường dây lừa đảo 80.000 người từ bài thuốc xương khớp 3 đời

Chân dung “lương y” Hoàng Văn Toàn và đường dây lừa đảo 80.000 người từ bài thuốc xương khớp 3 đời

11:15 , 12/03/2026
Phạt 5 triệu đồng tài xế container lấn làn ngược chiều trên cao tốc

Phạt 5 triệu đồng tài xế container lấn làn ngược chiều trên cao tốc

10:59 , 12/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên