Kiến nghị trợ cấp hằng tháng cho người có dưới 15 năm trong Quân đội đã được trợ cấp một lần

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh với nội dung: “Cử tri kiến nghị quan tâm xem xét, nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung chính sách đối với cựu chiến binh có thời gian tham gia quân đội dưới 15 năm, hiện đang hưởng chế độ trợ cấp một lần theo các Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 và Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ theo hướng xem xét cho hưởng trợ cấp hằng tháng khi về già, nhằm bảo đảm an sinh xã hội và ghi nhận sự đóng góp của lực lượng cựu chiến binh”.

Về kiến nghị nêu trên, Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Các Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 và Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành nhằm giải quyết chế độ, chính sách đối với cựu quân nhân tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Việc quy định đối tượng, điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng hoặc trợ cấp một lần theo các Quyết định nêu trên đã được các Bộ, ngành nghiên cứu kỹ, báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ, trình Bộ Chính trị cho chủ trương, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thực hiện chế độ, chính sách; phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và khả năng bảo đảm ngân sách nhà nước; đồng thời, cân đối chung với các chế độ, chính sách đã ban hành.

Đối với các trường hợp đã hưởng trợ cấp một lần theo các Quyết định nêu trên thì việc thực hiện chế độ đã hoàn thành theo đúng quy định. Hiện nay, chưa có cơ sở pháp lý để xem xét chuyển từ chế độ trợ cấp một lần sang hưởng trợ cấp hằng tháng đối với đối tượng này. Việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung chính sách (nếu có) cần được xem xét tổng thể trong hệ thống chính sách người có công và chính sách an sinh xã hội, nhằm bảo đảm sự công bằng giữa các nhóm đối tượng và phù hợp khả năng cân đối ngân sách nhà nước.

Vì vậy, việc cử tri đề nghị xem xét để người đã hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 và Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ nay tiếp tục được hưởng chế độ hằng tháng sẽ tạo bất cập về chính sách đối với các đối tượng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đã được hưởng chế độ, chính sách theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; không bảo đảm sự công bằng giữa đối tượng có thời gian công tác thực tế trong Quân đội dưới 15 năm và trên 15 năm.

Mặt khác, để bảo đảm an sinh xã hội, ngày 29/6/2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025; theo đó, đã bổ sung đối tượng, điều kiện hưởng chế độ hưu trí xã hội do ngân sách Nhà nước bảo đảm; trong đó, các trường hợp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo có từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi và các trường hợp có từ đủ 75 tuổi trở lên nếu không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định của Chính phủ.