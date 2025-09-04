Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ký hợp đồng BOT dự án đường cao tốc Vành đai 4 Hà Nội hơn 56.000 tỷ đồng

04-09-2025 - 14:35 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngày 3/9, đại diện UBND thành phố Hà Nội và liên danh nhà đầu tư dự án đường cao tốc Vành đai 4 (dự án thành phần 3) - Vùng Thủ đô đã ký hợp đồng BOT có giá trị hơn 56.000 tỷ đồng. Việc này để làm cơ sở để chủ đầu tư và các nhà thầu chuẩn bị khởi công dự án.

Dự án đường cao tốc Vành đai 4 có chiều dài 113,52 km và đi qua địa bàn 3 tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh. Dự án được Quốc hội giao cho UBND thành phố Hà Nội là cơ quan có thẩm quyền, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông (Ban Giao thông) Hà Nội được giao nhiệm vụ là cơ quan ký kết hợp đồng với tổng mức đầu tư khoảng 56.300 tỷ đồng.

Dự án được UBND thành phố Hà Nội triển khai theo Luật PPP, hình thức hợp đồng BOT. Trong tổng mức đầu tư trên, nguồn huy động vốn PPP chiếm khoảng 52,5%, vốn nhà nước chiếm khoảng 47,5%. Phần lớn tuyến đường được thiết kế đi trên cao (cầu cạn chiếm tỷ lệ khoảng 71%), vị trí dự án nằm giữa đường song hành dự án đường Vành đai 4 hiện nay. Trước đó dự án thành phần 2.1 - đường song hành đã khởi trong tháng 6/2023.

Ký hợp đồng BOT dự án đường cao tốc Vành đai 4 Hà Nội hơn 56.000 tỷ đồng- Ảnh 1.

Dự án đường song hành cao tốc Vành đai 4 đang thi công.

Dự án có điểm đầu tại nút giao với cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc xã Kim Anh, thành phố Hà Nội, điểm cuối dự án tại nút giao với cao tốc Nội Bài - Hạ Long thuộc địa phận phường Phương Liễu và xã Chi Lăng, tỉnh Bắc Ninh. Trong giai đoạn phân kỳ đầu tư (giai đoạn 1), dự án có chiều rộng mặt cắt ngang nền đường là 17 mét tương đương 2 làn xe mỗi chiều, vận tốc xe ô tô được thiết kế tối đa là 100 km/h. Sau khi khởi công, dự án có thời gian thi công dự kiến khoảng 30 tháng.

Liên danh các nhà đầu tư trúng thầu bao gồm: Công ty TNHH Đầu tư địa ốc thành phố - Công ty TNHH Hoa Hướng Dương Sài Gòn - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - Công ty TNHH MTV Công ty CP Đầu tư Horizon. Loại hợp đồng BOT. Sau lễ ký kết hợp đồng BOT với đại diện UBND thành phố Hà Nội là Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông (cơ quan quản lý nhà nước), dự án có kế hoạch khởi công trong tháng 9/2025.

2 tháng nữa, nhà máy 2.200 tỷ đồng tại Quảng Ngãi sẽ được tái khởi động sau 10 năm bỏ hoang

Theo Anh Trọng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dự án gần 5.000 tỷ đồng tại đặc khu duy nhất trực thuộc TPHCM đón tin vui

Dự án gần 5.000 tỷ đồng tại đặc khu duy nhất trực thuộc TPHCM đón tin vui Nổi bật

Kỳ vọng thâm nhập chuỗi cung ứng bán dẫn, Việt Nam được mô tả như thung lũng Silicon cách đây 60 năm

Kỳ vọng thâm nhập chuỗi cung ứng bán dẫn, Việt Nam được mô tả như thung lũng Silicon cách đây 60 năm Nổi bật

Thủ tướng: Tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm trong đầu tư công, tập trung cho các dự án "xoay chuyển tình thế"

Thủ tướng: Tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm trong đầu tư công, tập trung cho các dự án "xoay chuyển tình thế"

14:05 , 04/09/2025
Chuyên gia: Sức mạnh tài chính và sự đóng góp của các doanh nghiệp tư nhân đã vượt xa giai đoạn “khởi nghiệp” hay “bổ trợ”

Chuyên gia: Sức mạnh tài chính và sự đóng góp của các doanh nghiệp tư nhân đã vượt xa giai đoạn “khởi nghiệp” hay “bổ trợ”

14:00 , 04/09/2025
Việt Nam có 3 cảng biển vào TOP 100 thế giới, đóng góp lớn vào GDP

Việt Nam có 3 cảng biển vào TOP 100 thế giới, đóng góp lớn vào GDP

13:31 , 04/09/2025
Thi hành án dân sự trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt hơn 22.342 tỷ đồng

Thi hành án dân sự trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt hơn 22.342 tỷ đồng

11:40 , 04/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên