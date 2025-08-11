Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lãi suất tiết kiệm tháng 8/2025 tại BVBank: Cao nhất hơn 6%/năm

BVBank áp dụng mức lãi suất tuyến cao nhất 6,01%/năm cho khách hàng cá nhân gửi kỳ hạn 60 tháng. Các kỳ hạn khác cũng có mức lãi suất cạnh tranh 5,9%/năm kỳ hạn 24 tháng giúp khách hàng tối ưu lợi nhuận trên số tiền nhàn rỗi.

Lãi suất tiết kiệm tại BVBank

Trong tháng 8/2025, lãi suất huy động của Ngân hàng Bản Việt (BVBank) áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy và lĩnh lãi cuối kỳ duy trì trong khoảng 0,3 – 6,1%/năm.

Cụ thể, kỳ hạn dưới 1 tháng được áp dụng mức lãi suất là 0,3%/năm; kỳ hạn 1 đến dưới 2 tháng là 3,8%/năm; kỳ hạn gửi từ 2 đến dưới 3 tháng là 3,85%/năm; kỳ hạn 3 đến dưới 4 tháng là 4,0%/năm; kỳ hạn 6 tháng là 5,1%/năm; 9 tháng là 5,25%/năm.

BVBank niêm yết mức lãi suất cho kỳ hạn 12 - 18 tháng (5,55%/năm – 5,85%/năm); 24 - 48 tháng (5,90%/năm – 6,0%/năm);

Khách hàng gửi tiền tại quầy BVBank sẽ được hưởng mức lãi cao nhất là 6,10%/năm dành cho kỳ hạn gửi 60 tháng.

Ngoài hình thức trả lãi cuối kỳ, BVBank còn cung cấp các hình thức trả lãi linh hoạt bao gồm lãi hàng quý (5,05%/năm – 5,35%/năm), lãi hàng tháng (3,84%/năm – 5,33%/năm), và lãi trả trước (3,78%/năm - 4,67%/năm).

Biểu lãi suất tại quầy tại BVBank

Lãi suất tiết kiệm tháng 8/2025 tại BVBank: Cao nhất hơn 6%/năm- Ảnh 1.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến

Lãi suất tiết kiệm tháng 8/2025 tại BVBank: Cao nhất hơn 6%/năm- Ảnh 2.

Hiện tại, BVBank đang có chương trình ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến điểm thưởng đến 150.000 điểm tương đương 150.000 đồng. Bên cạnh đó, khi gửi theo nhóm khách hàng sẽ được cộng thêm lãi suất đến 0,4%

Với tiền gửi tiền trực tuyến và lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất huy động tại BVBank dao động trong khoảng 0,3 - 5,95%/năm, cao hơn 0,05 - 0,15%/năm so với hình thức gửi tiền tại quầy.

Cụ thể, kỳ hạn gửi online dưới 1 tháng được áp dụng lãi suất 0,3%/năm; lãi suất áp dụng cho kỳ hạn 1 tháng là 3,95%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 4,0%/năm; kỳ hạn 3 - 5 tháng có lãi suất 4,15 – 4,25%/năm;

Lãi suất tiền gửi online tại kỳ hạn 6 - 11 tháng là 5,15 – 5,40%/năm; 12 tháng là 5,6%/năm; 15 tháng là 5,8%/năm; 18 tháng là 5,9%/năm;

BVBank áp dụng mức lãi suất tiền gửi online cao nhất là 5,95%/năm được dành cho kỳ hạn 24 tháng.

Lưu ý rằng các mức lãi suất trên mang ý nghĩa tham khảo và có thể thay đổi theo thời gian cũng như theo từng điều kiện thị trường. Khách hàng nên liên hệ trực tiếp với các điểm giao dịch BVBank gần nhất để biết thông tin chi tiết.

Chứng chỉ tiền gửi trả lãi suất tới 6,2%/năm

Ngoài lãi suất tiền gửi thông thường khá hấp dẫn, BVBank còn có chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cao, là lựa chọn cho những ai có khoản tiền để lâu hơn, có thể 6 tháng hoặc 1 năm.

Cụ thể, với số tiền tối thiểu chỉ từ 10 triệu đồng, khách hàng có thể tham gia sản phẩm với đa dạng kỳ hạn và linh hoạt nhận lãi hàng tháng hoặc cuối kỳ. Không chỉ tiện lợi, chứng chỉ tiền gửi online BVBank có mức sinh lời hấp dẫn khi lãi suất lên đến 6,2% đối với kỳ hạn 18 tháng (lãi cuối kỳ); 6,1% đối với kỳ hạn 15 tháng (lãi cuối kỳ).

Chứng chỉ tiền gửi có giá trị tương đương như một sổ tiết kiệm truyền thống, được đảm bảo an toàn theo quy định của pháp luật. Khách hàng được chuyển nhượng hoặc tất toán trước hạn khi có nhu cầu và có thể sử dụng làm tài sản bảo đảm tại BVBank khi phát sinh nhu cầu vay vốn. Sau khi kết thúc kỳ hạn gửi, BVBank sẽ tự động tất toán và chuyển toàn bộ, gốc lãi vào tài khoản thanh toán của khách hàng. 

Có thể nói ngoài tính thuận tiện khi thao tác trên online thì hai điểm nổi bật của sản phẩm Chứng chỉ tiền gửi online này chính là tính linh hoạt khi chuyển nhượng, và lãi suất tối ưu với kỳ hạn gửi đa dạng.

Lãi suất cho vay BVBank

BVBank gần đây đã công bố  lãi suất bình quân của các khoản vay mới giải ngân trong kỳ tháng 7/2025. Cụ thể, lãi suất cho vay bình quân là 8,82%/năm và chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân là 3,35%/năm.

Điểm đáng quan tâm, BVBank đã triển khai các gói ưu đãi vay với từng nhóm khách hàng như cho vay mua xe điện, năng lượng mặt trời với lãi suất 0,58%/tháng. Đồng hành cùng học sinh, sinh viên trong mùa tựu trường sắp tới với chính sách vay linh hoạt lãi suất từ 7%/năm.

Bên cạnh đó các ưu đãi vay sản xuất kinh doanh với chính sách trả nợ linh động, hạn mức vay cao giúp các hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận nguồn vốn. Các ưu đãi lãi suất mua nhà chỉ từ 5,59%/năm cũng được BVBank chú trọng và triển khai thường xuyên các chương trình ưu đãi lãi suất.


Ngọc Phương

