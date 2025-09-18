Lãi suất vay mua nhà của ngân hàng nào ưu đãi nhất trong tháng 9?

Ngoài ra, các ngân hàng đưa ra nhiều gói vay với mức lãi suất ưu đãi từ 3,6 - 6,5%/năm dành cho nhiều đối tượng khách hàng.

Ngân hàng TPBank đang triển khai gói vay mua nhà ưu đãi dành cho người trẻ, dưới 35 tuổi, chỉ 3,6% cố định trong 3 tháng đầu. Bên cạnh đó, khách hàng còn được hưởng chương trình ân hạn gốc tới 60 tháng.

Eximbank cũng vừa ra mắt gói vay mua nhà với lãi suất ưu đãi chỉ từ 3,68%, lên đến 36 tháng đầu tiên mỗi năm cho khách hàng từ 22 - 35 tuổi. Thời gian vay tối đa lên đến 40 năm, giúp giảm bớt gánh nặng trả nợ hàng kỳ. Ngoài ra, thời gian ân hạn gốc lên đến 7 năm.

LPBank triển khai gói vay với quy mô 5.000 tỷ đồng, lãi suất khởi điểm chỉ từ 3,88%/năm trong 3 tháng đầu. Khách hàng được vay 100% nhu cầu vốn, thời hạn vay tối đa 35 năm, ân hạn nợ gốc 24 tháng.

Techcombank đưa ra mức lãi suất vay chỉ từ 3.99%/năm, hỗ trợ vay đến 80% giá trị tài sản đảm bảo, thời gian trả góp lên đến 45 năm, miễn trả nợ gốc đến 10 năm.

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam PVcomBank tung gói tín dụng ưu đãi “ có quy mô lên đến 10.500 tỷ đồng, với lãi suất hấp dẫn chỉ từ 3,99%/năm, triển khai đến hết tháng 1/2026.

Lãi suất vay mua nhà ngân hàng nào ưu đãi nhất?

HDBank triển khai gói tín dụng quy mô 30.000 tỷ đồng với thời gian vay lên đến 50 năm. Mức lãi suất khởi điểm là 4,5%/năm trong 3 tháng đầu, với khoản vay tối đa lên đến 50 tỷ đồng, giải ngân 90% giá trị tài sản bảo đảm và khách hàng được ân hạn nợ gốc tối đa 5 năm.

Ngoài ra, ngân hàng này cung cấp khung lãi suất vay mua nhà 2025 dài hạn với các lựa chọn sau: Lãi suất cho vay 3 tháng đầu có ưu đãi 3,5%/năm; lãi suất cho vay 6 tháng đầu có ưu đãi 3,5%/năm, lãi suất cho vay 12 tháng đầu có ưu đãi 6,5%/năm, lãi suất cho vay 24 tháng đầu có ưu đãi 7,5%/năm.

Ngân hàng MSB triển khai gói vay ưu đãi mua nhà dành cho người trẻ với lãi suất chỉ từ 4,5%/năm - cố định 6 tháng đầu. Thời gian vay lên tới 35 năm với phương thức trả nợ gốc linh hoạt khi lãi suất và gốc có thể được thanh toán theo phương thức phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng.

SHB triển khai gói vay vốn 16.000 tỷ phục vụ nhu cầu mua nhà với lãi suất ưu đãi chỉ từ 3,99%. Khách hàng sẽ được vay tối đa 90% giá trị tài sản dự định mua, không giới hạn số tiền vay với lãi suất chỉ từ 3,99%/năm.

Ngân hàng ABBank có gói vay mua nhà dành cho người trẻ độ tuổi từ 19 đến 40 với nhiều ưu đãi. Gói vay này có mức lãi suất từ 5% một năm, cho vay tới 100% nhu cầu vốn, thời gian vay linh hoạt đến 35 năm.

Đối với nhóm ngân hàng Big 4, Agribank có chương trình cho người trẻ vay với lãi suất cố định 5,5%/năm trong 6 tháng đầu, cố định 6,2%/năm trong 12 tháng đầu và cố định 6,5%/năm trong 24 tháng đầu. Sau thời gian ưu đãi, lãi suất sẽ thả nổi, hiện tại dao động khoảng 7,5%/năm.

Tương tự, BIDV cũng hỗ trợ lãi suất 5,5%/năm cố định trong vòng 3 năm, thời gian cho vay lên đến 40 năm và đặc biệt không phải trả gốc trong vòng 5 năm áp dụng trên số tiền tối đa 05 tỷ đồng/khách hàng.

Vietin Bank triển khai gói vay ưu đãi dành cho khách hàng trẻ từ 20 đến 35 tuổi với lãi suất chỉ từ 5,6%/năm.

Vietcombank ra mắt sản phẩm tín dụng đặc biệt nhằm giúp người trẻ hiện thực hóa ước mơ sở hữu ngôi nhà đầu tiên của mình với lãi suất cho vay chỉ từ 5,2%/năm.

Đối với nhóm ngân hàng nước ngoài, nhiều ngân hàng có mức lãi suất cho vay mua nhà ưu đãi như: UOB áp dụng mức lãi suất 5.5%/năm trong 3 tháng đầu, 6,22%/năm trong 9 tháng tiếp theo; Hoặc gói cố định 1 năm là 6,24%/năm; gói cố định 2 năm là 6,34%/năm.

Lãi suất cho vay mua nhà của HSBC đang dao động từ 5,5% - 8,99%/năm áp dụng cho thời gian vay 6 tháng - 60 tháng. Trong đó, 5,5% áp dụng cho 6 tháng, 6,5% áp dụng cho 12 tháng, 6,99% áp dụng cho 24 tháng, 7,99% áp dụng cho 36 tháng, 8,49% áp dụng cho 48 tháng và 8,99% áp dụng cho 60 tháng.

Shinhan Bank đưa ra 3 lựa chọn cho khách hàng. Trong đó, lựa chọn 1 là 4,5%/năm cố định 6 tháng. Lựa chọn 2 là 6,45%/năm cố định 12 tháng. Lựa chọn 3 là 6,6%/năm cố định 24 tháng.

Có thể thấy hiện nay, để thu hút khách hàng, một số ngân hàng đưa ra mức lãi suất vay mua nhà đặc biệt hấp dẫn. Tuy nhiên, các mức lãi suất ưu đãi này chỉ áp dụng trong một thời gian ngắn. Khi kết thúc thời gian ưu đãi lãi suất, khách hàng sẽ trả lãi suất vay theo lãi suất thả nổi trên thị trường. Ngoài ra, một số ngân hàng đưa ra một số điều kiện nếu khách hàng muốn hưởng mức lãi suất tốt hơn thì phải mua thêm combo gồm gửi tiết kiệm, tài khoản số đẹp, thẻ tín dụng,…

Theo chuyên gia người mua cần cân nhắc kỹ về dòng tiền và khả năng trả nợ, đặc biệt khi chương trình ưu đãi lãi suất kết thúc. Người vay mua nhà hãy tính toán khả năng trả nợ dựa trên lãi suất thả nổi theo thị trường.

Lời khuyên của các chuyên gia là người vay mua nhà chỉ nên dành tối đa 30-40% tổng thu nhập hàng tháng cho các nhu cầu về nhà ở để có thể đảm bảo các chi phí cho những nhu cầu cơ bản khác. Việc trả lãi gốc hàng tháng nếu không lên kế hoạch kỹ lưỡng và hợp lý có thể tạo ra gánh nặng tài chính và áp lực lớn cho cuộc sống.



