Làm thêm kiếm hơn 50 triệu/tháng nhưng quyết không bỏ công việc văn phòng

Công việc văn phòng 8 tiếng/ngày từng được xem là "công việc mơ ước" của nhiều thế hệ trước: ổn định, có lương tháng đều đặn, đóng bảo hiểm đầy đủ. Thế nhưng, trong bối cảnh giá cả leo thang, nhu cầu chi tiêu ngày càng nhiều, mức lương văn phòng lại dần trở thành nỗi lo "không đủ sống" đối với nhiều bạn trẻ.

Ngày nay, không ít người chọn cách tìm thêm công việc tay trái để gia tăng thu nhập. Có những người, từ công việc ngoài, họ kiếm được tới 50 triệu/tháng - gấp 3, 4 lần thu nhập văn phòng. Thế nhưng, khi được hỏi có định nghỉ việc để toàn tâm toàn ý cho nghề tay trái hay không, họ đều lắc đầu.

Vậy, tại sao nhiều người dù đã có thu nhập rủng rỉnh từ nghề tay trái vẫn không bỏ công việc văn phòng? Hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ 3 bạn trẻ dưới đây.

Lương văn phòng không đủ sống

Minh Anh (25 tuổi, TP.HCM) đang làm nhân viên hành chính nhân sự trong một công ty thương mại. Mức lương hàng tháng của cô rơi vào khoảng 9 triệu đồng . Với một người độc thân, nghe thì có vẻ ổn, nhưng thực tế lại là câu chuyện khác.

"Tiền thuê nhà của mình là 3,5 triệu, tiền ăn uống khoảng 4 triệu/tháng, chưa kể xăng xe, điện thoại, mua sắm linh tinh. Nhiều tháng, mình còn phải vay trước tiền của bạn để xoay vòng vì chưa kịp đến ngày nhận lương đã cạn sạch. Mình từng nghĩ, đi làm văn phòng ổn định thì ít nhất cũng dư được một chút, ai ngờ là chỉ vừa đủ duy trì cuộc sống cơ bản", Minh Anh chia sẻ.

Tương tự, Hoàng Nam (28 tuổi, Hà Nội ) - nhân viên IT trong một công ty start-up, nhận lương khoảng 15 triệu đồng/tháng , cũng không thấy thoải mái với mức thu nhập hiện tại.

"Nghe 15 triệu thì nhiều người nghĩ cũng dư dả rồi. Nhưng thực tế, chi phí ở Hà Nội không rẻ: tiền nhà, tiền ăn uống, rồi mình còn phải phụ giúp bố mẹ ở quê. Chỉ cần phát sinh thêm một khoản nhỏ như sửa xe hay mua sắm đồ dùng là coi như tháng đó âm luôn."

Với Hoàng Nam, mức lương 15 triệu/tháng chỉ vừa đủ sống. Ảnh minh hoạ

Trong khi đó, Lan Phương (30 tuổi, Đà Nẵng) đã có gia đình, một con nhỏ, và làm kế toán trong doanh nghiệp sản xuất. Lương 12 triệu đồng/tháng của cô hầu như chỉ đủ để chi trả tiền sữa, tiền học cho con và các khoản sinh hoạt cơ bản trong gia đình.

"Gia đình mình có hai nguồn thu nhập, nhưng nếu chỉ dựa vào lương văn phòng thì không thể nào đủ cho một cuộc sống thoải mái. Đặc biệt khi con cái lớn lên, chi phí ngày một nhiều hơn, mình buộc phải tìm thêm công việc khác để có thêm nguồn thu."

Kiếm thêm 50 triệu/tháng từ công việc ngoài

Cả ba người đều không chấp nhận sống mãi trong cảnh "đủ ăn, đủ mặc nhưng chẳng dư dả". Thế là họ bắt đầu tìm kiếm hướng đi khác từ những công việc ngoài giờ.

Minh Anh tình cờ bước vào lĩnh vực kinh doanh online . Ban đầu, cô chỉ bán thử mỹ phẩm xách tay cho bạn bè. Nhưng nhờ biết cách tận dụng mạng xã hội và chăm sóc khách hàng, lượng đơn ngày một nhiều.

"Có tháng mình kiếm được hơn 40 - 50 triệu đồng chỉ từ bán online. Tất nhiên, để được vậy, mình đã phải hy sinh khá nhiều thời gian. Đi làm văn phòng về là mình lao vào chốt đơn, soạn hàng, livestream bán hàng đến tận khuya. Nhưng mình thấy vui vì công sức bỏ ra có kết quả", Minh Anh chia sẻ.

Với Hoàng Nam, lợi thế về công nghệ giúp anh nhận được nhiều job freelancer lập trình từ các công ty nước ngoài. "Khách hàng tìm đến mình qua một nền tảng freelancer quốc tế. Công việc này trả bằng USD nên khi quy đổi sang VND thì con số khá lớn. Có những tháng mình kiếm được 50 triệu đồng , thậm chí hơn. Điều mình thích nhất là chỉ cần chiếc laptop và mạng Internet là có thể làm việc ở bất cứ đâu."

Lan Phương thì chọn hướng đi an toàn hơn: nhận làm dịch vụ tư vấn và kê khai thuế cho doanh nghiệp nhỏ . Công việc này cô tận dụng được chính chuyên môn kế toán đã học và làm nhiều năm. "Ban đầu mình chỉ nhận vài khách quen nhờ kê khai thuế. Sau đó họ giới thiệu thêm bạn bè, đối tác, khách hàng. Giờ mình đã có hơn 10 doanh nghiệp nhỏ thuê dịch vụ hàng tháng, thu nhập trung bình 45 - 55 triệu đồng/tháng . So với lương kế toán văn phòng, đây là một con số vượt trội."

Lan Phương có tệp khách hàng ổn định khi nhận công việc bên ngoài. Ảnh minh hoạ

Tại sao vẫn không bỏ việc văn phòng?

Với mức thu nhập ngoài gấp nhiều lần lương văn phòng, nhiều người nghĩ rằng họ sẽ sớm nghỉ hẳn công việc 8 tiếng/ngày để toàn tâm toàn ý theo đuổi nghề tay trái. Nhưng thực tế, họ đều quyết định giữ lại công việc văn phòng , dù phải làm việc nhiều hơn và hy sinh thời gian cá nhân.

Minh Anh lý giải: "Bán hàng online có lúc rất tốt, nhưng cũng có khi ế ẩm. Chưa kể thị trường thay đổi nhanh, rủi ro cũng cao. Công việc văn phòng cho mình cảm giác ổn định, mỗi tháng chắc chắn có khoản lương cố định để chi tiêu cơ bản. Mình coi đó như 'phao cứu sinh', để nếu kinh doanh gặp trục trặc thì vẫn có cái bám vào."

Hoàng Nam lại coi công việc văn phòng như "đòn bẩy phát triển": "Nếu nghỉ hẳn, mình sợ sẽ dần tụt hậu so với môi trường công ty, vì công ty luôn cập nhật công nghệ mới. Ngoài ra, nhiều khách hàng freelancer biết đến mình nhờ mối quan hệ từ đồng nghiệp và công việc chính. Nghĩa là, công việc tay trái và công việc văn phòng bổ trợ lẫn nhau, chứ không tách rời."

Lan Phương thì chia sẻ quan điểm thực tế hơn: "Công việc văn phòng giúp mình duy trì các chế độ bảo hiểm, có sự an tâm lâu dài cho gia đình. Ngoài ra, nó tạo cho mình một 'mác nghề nghiệp' đáng tin cậy khi đi nhận thêm job ngoài. Nếu nói mình là kế toán tự do, có khi khách hàng còn e dè. Nhưng khi giới thiệu mình đang làm trong doanh nghiệp, lại có kinh nghiệm nhiều năm, khách hàng sẽ tin tưởng hơn."