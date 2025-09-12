Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lần đầu tiên thực khách Hà Nội vừa thưởng thức 100 đặc sản 3 miền vừa có thể “thẩm” 1 điều đặc biệt ngay giữa lòng phố cổ

12-09-2025 - 11:21 AM | Lifestyle

Trong ký ức của nhiều người Việt, múa rối nước gắn liền với ao làng, với hội làng, với tiếng trống rộn rã trong những ngày lễ hội mùa. Giờ đây, ngay giữa lòng thủ đô, ký ức ấy được tái hiện theo một cách khác: trên sân khấu múa rối nước thu nhỏ trong không gian Nhà hàng MAMMOM.

Múa rối nước – từ ao làng vào phố thị và những lát cắt văn hoá

Múa rối nước có lịch sử gần nghìn năm, bắt nguồn từ đồng bằng Bắc Bộ. Người dân tận dụng ao hồ quanh làng, dựng sân khấu bằng phên tre, sau màn che, nghệ nhân điều khiển những con rối gỗ để kể chuyện. Những tích trò giản dị mà thấm đẫm văn hoá như nghề nông, nghề chài, chuyện cổ tích, niềm vui hội làng.

Nhà hàng MAMMOM đã đưa hình thức nghệ thuật dân gian này vào không gian nhà hàng như một phần trải nghiệm trọn vẹn. Thay vì phải đến tận làng rối, nay ngay trong phố, thực khách vẫn có thể lắng nghe tiếng trống, tiếng mõ, nhìn những con rối gỗ chuyển động trên mặt nước. Sân khấu nhỏ gọn nhưng vẫn giữ được tinh thần: nước là mặt bằng, rối là linh hồn, và câu chuyện là chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại.

Các tiết mục được chọn lọc từ những trò diễn quen thuộc, vừa gần gũi vừa giàu ý nghĩa văn hoá như: Múa rồng (Hình ảnh rồng uốn lượn, phun mưa nhắc về truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”, biểu tượng cho sự phồn thịnh, cho khát vọng mưa thuận gió hoà); Nông nghiệp (Cảnh trâu cày bừa, cô thôn nữ cấy mạ, đồng lúa xanh non hiện lên trên mặt nước, là hình ảnh của nền văn minh lúa nước, của người nông dân cần cù gắn bó với ruộng đồng); Ngư nghiệp (Ngư dân quăng chài, cá tung tăng rồi mắc lưới, con thuyền trở về đầy ắp cá, một lát cắt đời sống sông nước, nơi lao động và niềm vui hoà làm một)... Mỗi tiết mục chỉ vài phút nhưng đủ để gợi ra cả một nền văn hoá nông nghiệp, tín ngưỡng và lối sống của người Việt.

Khi văn hoá dân gian gặp gỡ ẩm thực

Điểm đặc biệt tại MAMMOM là sự kết nối múa rối nước với trải nghiệm ẩm thực. Ngoài việc có thể trải nghiệm xem múa rối, thực khách có thể thưởng thức mâm cơm ba miền – nơi những món ăn quen thuộc từ Bắc, Trung, Nam hội tụ: từ phở cuốn Hà Nội, nem Huế, tới bánh xèo miền Nam. Hơn 100 món ăn được chế biến theo mùa, trình bày theo cách truyền thống, chia thành nhiều lựa chọn: combo Hương vị ba miền, mâm cuốn theo vùng, hay mâm cơm trọn vẹn cho một người.

Thay vì phải di chuyển nhiều nơi để trải nghiệm, chỉ cần đến MAMMOM, thực khách có thể vừa đi “hành trình vị giác” khắp ba miền, vừa xem múa rối nước để chạm đến ký ức văn hoá dân gian.

“Ẩm thực và nghệ thuật dân gian vốn gắn liền trong đời sống người Việt. Chúng tôi muốn đưa cả hai yếu tố này vào cùng một không gian, để mỗi bữa ăn không chỉ là việc thưởng thức món ngon, mà còn là dịp tìm hiểu và kết nối với văn hoá.” đại diện nhà hàng chia sẻ.

Với thông điệp “Theo dấu vị giác khắp ba miền, dừng lại giữa lòng văn hoá Việt”, MAMMOM không chỉ là nhà hàng, mà còn là điểm hẹn văn hoá mới của Hà Nội. Ở đó, bữa ăn trở thành hành trình khám phá, còn múa rối nước trở thành sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, mang hồn cốt Việt vào nhịp sống đương đại.

Kim Linh

Đời sống Pháp luật

