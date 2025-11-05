Lân Nhã lên tiếng khi giá vé concert cao ngang ngửa Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn

Lân Nhã xin lỗi vì giá vé concert cao

Tối 4/11, ca sĩ Lân Nhã giới thiệu NHÃ Concert, dự kiến diễn ra tại Hà Nội và TPHCM trong tháng 12. Đây là concert đầu do anh tự đứng ra thực hiện sau hơn 15 năm theo nghề.

Ngay khi thông tin công bố, mức giá vé tại Hà Nội dao động từ 2,5 triệu đồng - 5,9 triệu đồng gây chú ý và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Trên Threads, một số khán giả cho rằng giá vé cao, trong khi các nghệ sĩ tên tuổi như Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn cũng chỉ có mức tiền tương đương.

Lân Nhã xin lỗi vì giá vé concert ở Hà Nội cao.

Trước phản hồi này, Lân Nhã chia sẻ anh thấu hiểu tâm lý người hâm mộ và xin lỗi nếu giá vé khiến khán giả thấy chưa hợp lý.

“Tôi xin lỗi một số khán giả, tôi đã cân đối rất nhiều. Ở Cung Hữu Nghị Việt Xô số ghế ít hơn Nhà hát Hòa Bình, chi phí di chuyển âm thanh, ánh sáng, dàn nhạc từ TPHCM. Mọi thứ đều bị đội lên nên giá vé cao hơn. Tôi mong mọi người thông cảm, ê-kíp đã cố gắng hết sức”.

Sau concert, ca sĩ nói vẫn sẽ duy trì các đêm nhạc phòng trà với giá vé bình thường để người hâm mộ có thể thưởng thức dễ dàng hơn.

Lý do chọn cung Việt Xô, Lân Nhã nói anh muốn giữ sự gần gũi và bảo toàn cảm xúc. “Cung Việt Xô vừa đủ để tôi tâm sự cùng khán giả, nếu mang ra không gian lớn hơn, tôi sợ không phù hợp. Tôi muốn làm chỉn chu nhất có thể”, ca sĩ sinh năm 1986 nói.

Khi được hỏi về việc chọn thời điểm tổ chức concert sát với Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn… ca sĩ cho hay: “Mỗi người có lượng khán giả riêng sau thời gian làm nghề. Tôi vui vì năm nay có nhiều nghệ sĩ khác cũng làm concert và tôi không nghĩ đến việc so sánh. Điều tôi quan tâm nhất là làm thật chỉn chu”, Lân Nhã chia sẻ.

“Tôi không chiêu trò, chỉ biết hát thôi”

Từng là gương mặt quen thuộc của những bản tình ca, Lân Nhã cho biết concert lần này không muốn chỉ quanh quẩn trong những bản ballad “gam thứ” trầm buồn quen thuộc, mà sẽ xen kẽ thêm những “gam trưởng” tươi sáng, cùng nhiều thể loại khác nhau như Bossa Nova, Swing, Jazz, R&B.

“Tôi và anh Hoài Sa - giám đốc âm nhạc, đã ngồi lại để tìm cách đưa cái chất tốt nhất đến khán giả. Tôi mất khá lâu để tìm ra tiếng nói riêng trong âm nhạc của mình”, anh nói.

Lân Nhã chia sẻ có nhiều khách mời, anh sẽ trổ tài nhảy trong concert ở Hà Nội và TPHCM.

Album mới của anh có sự tham gia của nhạc sĩ Hoài Sa trong vai trò hoà âm phối khí. Phần xử lý âm thanh (mix) được thực hiện bởi nhạc sĩ Đức Trí, sau đó sản phẩm được gửi sang Mỹ để hoàn thiện khâu cân chỉnh (master) cuối. Anh cho biết muốn trải nghiệm hợp tác với nhiều đơn vị khác nhau ở concert này.

Anh cũng tiết lộ sẽ nhảy trong concert, được biên đạo bởi Quang Đăng, nhưng khẳng định hát vẫn là trọng tâm.

“Năm vừa rồi tôi hứng tập nhảy bài Mãi yêu mình em , coi như thử nghiệm. Tôi thích vận động, nên concert sẽ có vài tiết mục như vậy, nhưng không quá nhiều. Với tôi, ca sĩ phải hát hay trước đã”.

Nhìn lại hành trình hơn 15 năm, Lân Nhã kể từng có thời gian rời sân khấu 7-8 năm để làm công việc lồng tiếng trước khi trở lại âm nhạc vào giai đoạn 2017-2018.

“Quãng thời gian đó cho tôi nhiều trải nghiệm về cảm xúc và khán giả. Khi hát, tôi nhận được sự kỳ vọng, tình cảm, đó là giá trị thật mà đôi khi cuộc sống thường ngày không thấy được”.

Nam ca sĩ cho biết concert lần này giúp anh làm mới cảm xúc sau nhiều năm biểu diễn: “Nhiều khi hát liên tục, cảm xúc dễ bị lặp lại. Tôi nghĩ mình nên làm concert để tạo khác biệt”.

Về dàn khách mời, anh xin giữ bí mật: “Đó là những giọng hát tôi yêu mến. Tôi đảm bảo họ hát rất hay và có tâm hồn đẹp. Quốc Thiên và tôi thân thiết, biết đâu cuối năm lại góp mặt trong concert của nhau”.

Một số khán giả thắc mắc công tác quảng bá concert lần này của Lân Nhã khá yếu, thậm chí có người còn tưởng đây chỉ là đêm nhạc phòng trà nên ngạc nhiên khi thấy giá vé cao. Lân Nhã thừa nhận bản thân là người khép kín và nói sẽ cố gắng làm mạnh truyền thông.

Khi được hỏi sẽ “tung chiêu” gì trong concert lần này để tri ân khán giả, Lân Nhã nói anh vốn không giỏi chiêu trò. Với anh, điều quan trọng nhất của một ca sĩ vẫn là giọng hát và sự chân thành gửi gắm trong từng ca khúc: “Tôi không có chiêu trò, không giỏi ăn nói, chỉ có giọng hát và sự chân thành. Có lẽ đó là lý do khán giả vẫn đồng hành cùng tôi lâu đến vậy”.

Trước câu hỏi có tham gia game show Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 hay không, Lân Nhã thẳng thắn: “Tôi rất thích chương trình đó, hay xem mọi người nhưng chắc không hợp với tôi. Tôi không nhanh nhạy trong ăn nói, chỉ biết hát thôi”.