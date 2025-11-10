Làn sóng 'cắt' nhân sự 9T2025: 1 công ty giảm gần 2.500 người, 3 ngân hàng giảm hơn 1.000 người, FPT Retail tăng gần 2.000 người

Thống kê từ Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3/2025 của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán cho thấy, xu hướng giảm nhân sự đang diễn ra trên diện rộng tại ngành Tài chính Ngân hàng.

Tổng hợp sự thay đổi nhân sự tại các ngân hàng, các ngân hàng có số lượng nhân sự giảm mạnh nhất trong 3 quý đầu năm là LPBank (giảm 1.773 người), Sacombank (giảm 1.354 người), VIB (giảm 1.096 người), Vietcombank (492) người,...

Ở hướng ngược lại, một số ngân hàng tăng số lượng nhân sự trong 9 tháng qua là BIDV tăng 818 người, Techcombank tăng 699 người, VPBank tăng 268 người, MB tăng 249 người, BVBank tăng 347 người,...﻿

Thực tế, chủ trương giảm lao động, thậm chí mô hình "nhà băng không nhân viên" đã được nhắc tới trong giới ngân hàng nhiều năm nay.﻿

Nhiều ngân hàng thực hiện chiến lược tái cấu trúc, sắp xếp lại bộ máy hoạt động để tinh gọn và nâng cao hiệu quả.﻿ Một số ngân hàng đã tiến hành đóng cửa hoặc thu hẹp quy mô các phòng giao dịch vật lý.

Bên cạnh đó, các ngân hàng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, số hóa các quy trình. Các công việc mang tính thủ công, lặp lại (như tại một số phòng giao dịch truyền thống, xử lý hồ sơ giấy tờ cơ bản) đang dần được tự động hóa thay thế bởi phần mềm, Trí tuệ Nhân tạo (AI), và robot.

Trong số những doanh nghiệp công bố số lượng nhân sự, công ty có mức tăng trưởng nhân sự cao nhất là FPT Retail (FRT) với việc tăng thêm 1.983 nhân viên. Đứng thứ 2 là FPT Telecom (FOX) tăng thêm 986 nhân viên. Tuy nhiên, số lượng nhân sự tại FPT lại giảm 724 người so với cuối năm ngoái.

Hai doanh nghiệp phi tài chính giảm trên 1.000 người là Dakruco (DRG) và Thế giới di động (MWG). Trong đó, số lượng nhân sự Dakruco giảm 2.468 người còn số lượng nhân sự MWG giảm 1.931 người.

Tại thời điểm đầu năm, số lượng nhân sự của DRG là 5.084 nhân sự, nhưng đến cuối quý 3/2025, chỉ còn 2.616 nhân sự - giảm tới gần 49%. Do quy mô nhân sự lớn nên con số giảm của MWG chỉ bằng 3% số nhân sự đầu năm của ‘đại gia’ bán lẻ này.﻿

Ngành F&B ghi nhận nhiều doanh nghiệp có quy mô nhân sự thu hẹp như PAN Group (giảm 283 người), Vissan (giảm 273 người), Vinamilk (giảm 166 người)﻿.

Nếu xét theo xu hướng ngành có nhiều doanh nghiệp tăng trưởng dương, ngành Xây dựng/Hạ tầng cho thấy nhu cầu tăng nhân sự mạnh, với các doanh nghiệp như Coteccons tăng 809 nhân sự, HHV tăng 286 nhân sự, Ricons tăng 86 nhân sự.

Một trong những nguyên nhân quan trọng thúc đẩy nhu cầu nhân sự trong ngành xây dựng/hạ tầng đến từ yếu tố vĩ mô. ﻿

Chính phủ Việt Nam đã xác định đầu tư công là một trong những trụ cột chính để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Kế hoạch Đầu tư công năm 2025 được Chính phủ dự kiến ở mức hơn 790.000 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, đặc biệt là đường cao tốc và sân bay.

Việc triển khai đồng loạt các dự án lớn như cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2, sân bay Long Thành, các tuyến vành đai đô thị cùng với sự hồi phục của thị trường bất động sản đã tạo ra nguồn việc khổng lồ cho các nhà thầu.

Theo ﻿Báo cáo Thị trường Việc làm Tháng 9 và Quý III năm 2025 của CTCP JobsGO, nhu cầu tuyển dụng trên JobsGO tăng mạnh ở nhiều ngành trụ cột như chuỗi cung ứng, thương mại điện tử, du lịch và xây dựng. Song song với đà phục hồi của kinh tế, sự thiếu hụt nhân lực trong F&B, bán lẻ và kỹ thuật lại cho thấy những chuyển động đáng chú ý của thị trường lao động.

Sự phục hồi của dòng khách quốc tế đã kéo theo doanh thu lữ hành và tạo thêm nhiều việc làm trong các lĩnh vực khách sạn, dịch vụ, hướng dẫn viên, tổ chức tour và truyền thông du lịch . Nhóm ngành Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch tăng 59,4% về tin tuyển dụng, cho thấy doanh nghiệp đã mở rộng quy mô chuẩn bị cho mùa du lịch cuối năm. Song song với đó, lượng ứng tuyển tăng ổn định cho thấy nguồn nhân lực đang đáp ứng tốt hơn so với giai đoạn đầu năm.

Ngành thương mại điện tử tiếp tục là điểm sáng của thị trường việc làm quý 3/2025, nhiều vị trí như vận hành sàn, sale online, sản xuất nội dung và nhân sự livestream được các doanh nghiệp săn đón, đặc biệt trong bối cảnh Shopee, TikTok Shop và Lazada cạnh tranh mạnh mẽ. Sự mở rộng hoạt động trực tuyến của các thương hiệu nhỏ và vừa đã thúc đẩy nhu cầu nhân lực linh hoạt, thành thạo công nghệ và hiểu biết nền tảng số.

Nhóm Xây dựng/Kiến trúc/Nội thất dẫn đầu thị trường việc làm với lượng tin tuyển dụng tăng 141,7% so với cùng kỳ. Động lực chính đến từ các dự án giao thông, đô thị, năng lượng và dòng vốn FDI chảy mạnh vào hạ tầng, kéo theo nhu cầu kỹ sư và lao động kỹ thuật cao.

Ngành Kế toán – Kiểm toán đang ghi nhận sự tăng trưởng nổi bật trên thị trường lao động, với lượng tin tuyển dụng trên JobsGO tăng 108,5% so với cùng kỳ. Đà tăng này diễn ra rõ rệt từ giữa năm, trùng thời điểm chính sách bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng được áp dụng. Việc chuyển đổi sang hình thức khai báo, sử dụng hóa đơn điện tử và chuẩn hóa sổ sách kế toán khiến nhu cầu tuyển dụng nhân sự kế toán tổng hợp tăng mạnh, đặc biệt ở nhóm doanh nghiệp vừa, nhỏ và các hộ kinh doanh cá thể.

F&B “khát” nhân sự. Theo dữ liệu từ JobsGO, số lượng tin tuyển dụng lĩnh vực Nhà hàng/F&B tăng 61,9% so với cùng kỳ năm ngoái, và tính chung 9 tháng đầu năm, tăng 36,4%. Tuy nhiên, lượng hồ sơ ứng tuyển giảm hơn 30% trong 9 tháng đầu năm.

Ngành ﻿Cơ khí – Ô tô – Tự động hóa theo JobsGO phục hồi mạnh nhờ sản xuất mở rộng﻿. Ngành Bán lẻ/ Quản lý cửa hàng thì cầu cao nhưng thiếu nhân lực.