Lào lên kế hoạch "400 tấn", có thể trở thành đối thủ cạnh tranh mới của Việt Nam từ năm sau

23-08-2025 - 13:02 PM | Thị trường

Đây là kế hoạch lớn của Lào.

Lào lên kế hoạch "400 tấn", có thể trở thành đối thủ cạnh tranh mới của Việt Nam từ năm sau- Ảnh 1.

Lào đang chuẩn bị cung cấp khoảng 400 tấn sầu riêng chất lượng cao cho thị trường trong nước và quốc tế vào năm 2026.

Ngày 8/8, ông Elavan Ladpakdee, đại diện Tập đoàn Kinh doanh Sầu riêng Lào, đã chia sẻ tại một buổi tập huấn kỹ thuật về sầu riêng rằng hiện nay cả nước có 269 ha diện tích trồng sầu riêng với 18.957 cây. Trong số đó, 3.312 cây đã cho trái và 15.645 cây đang trong giai đoạn thu hoạch, theo Laotiantimes.

Để đạt được mục tiêu này, chương trình đào tạo tập trung vào việc cải thiện kỹ thuật canh tác, quản lý vườn cây ăn quả, phòng ngừa dịch bệnh và chế biến giá trị gia tăng để nâng cao giá trị thị trường của cây trồng.

Những người tham gia cũng được hướng dẫn về các tiêu chuẩn, quy định xuất khẩu nông sản của Lào và các giấy tờ cần thiết để xuất khẩu sầu riêng tươi.

Theo ông Elavan, đất nước đang chuẩn bị mọi bước từ hạt giống đến khâu vận chuyển để đảm bảo sầu riêng Lào đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.

Trung Quốc được dự đoán sẽ là “người mua lớn”, do đó Lào đặt mục tiêu tận dụng vị trí địa lý gần Trung Quốc và cải thiện hoạt động hậu cần thông qua Đường sắt Lào-Trung Quốc để giảm chi phí và nâng cao hiệu quả xuất khẩu.

Sầu riêng, thường được mệnh danh là "vua của các loại trái cây", nổi tiếng khắp Đông Nam Á với phần thịt quả béo ngậy, mềm mịn và hương thơm đặc trưng. Với đất đai màu mỡ, người nông dân lành nghề và thị trường ngày càng quan tâm, Lào đặt mục tiêu cạnh tranh với các nhà sản xuất sầu riêng hàng đầu trong khu vực như Thái Lan, Malaysia và Việt Nam.

Trước đó, Campuchia đã đạt bước tiến tiếp theo trong cuộc cạnh tranh xuất khẩu sầu riêng. Cụ thể, hồi đầu tháng này, Campuchia lần đầu tiên xuất khẩu hai tấn sầu riêng tươi sang tỉnh Hà Nam của Trung Quốc bằng đường hàng không.

Campuchia đã chính thức nhận được sự cho phép từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) để bắt đầu xuất khẩu sầu riêng tươi trực tiếp sang thị trường Trung Quốc, sau khi ký kết một nghị định thư vào tháng 4.

Vào tháng 7, lô hàng đầu tiên gồm 17 tấn sầu riêng tươi của Campuchia đã được chuyển đến Trung Quốc trong chuyến giao hàng chính thức đầu tiên cho thị trường có tiềm năng cạnh tranh cao này.

Theo Dy Khoa

Nhịp sống thị trường

