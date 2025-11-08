Lệ Quyên đã căng

Những ngày qua, mạng xã hội tràn ngập những thông tin các nghệ sĩ Việt chung tay giúp đỡ bà con chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Từ những khoản quyên góp hàng chục, hàng trăm triệu cho đến cả tỷ đồng, tinh thần "lá lành đùm lá rách" được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Giữa lúc nhiều nghệ sĩ công khai ủng hộ, một số cư dân mạng bất ngờ gọi tên Lệ Quyên, đặt câu hỏi vì sao không thấy nữ ca sĩ có động thái thiện nguyện như nhiều đồng nghiệp khác. Trước những thắc mắc liên tục, "Nữ hoàng phòng trà" đã có phản hồi cực gắt trên trang cá nhân: "Đừng soi tớ có làm từ thiện hay không. Đã nói là hổng bao giờ tớ nói hay kể làm gì. Quan điểm riêng thôi, tích phước từ tâm, âm thầm làm là điều happy nhất. Cứ sống theo cách mình muốn, nhu cầu mình cần. Thế thôi".

Chỉ với vài dòng ngắn gọn, Lệ Quyên thể hiện rõ sự bức xúc khi liên tục bị soi mói chuyện cá nhân. Nữ ca sĩ cho rằng việc làm từ thiện là tùy tâm, không bắt buộc phải công khai, mỗi người đều có cách riêng để cho đi. Một bộ phận khán giả cho rằng Lệ Quyên có lý, bởi từ thiện không cần phô trương, không chia sẻ công khai vẫn đáng trân trọng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cách đáp trả của nữ ca sĩ có phần gay gắt, dễ tạo cảm giác đối đầu với khán giả trong bối cảnh nhạy cảm.

Lệ Quyên lên tiếng đáp trả khi bị hỏi chuyện làm từ thiện giúp đỡ bà con bão lũ

Từ thiện xuất phát từ mong muốn cá nhân, không bắt buộc nên Lệ Quyên có quyền được không công khai

Lệ Quyên vốn được biết đến là một trong những giọng ca nữ thành công bậc nhất của Vpop, với hàng loạt bản hit trữ tình, bolero ăn sâu vào lòng khán giả. Ở tuổi 41, cô vẫn giữ vững vị thế "nữ hoàng phòng trà", luôn đắt show và sở hữu khối tài sản đáng mơ ước cùng phong cách sống sang trọng, tự chủ.

Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, Lệ Quyên cũng là nữ nghệ sĩ thường xuyên vướng tranh cãi trên mạng xã hội vì thẳng tính và không ngại đáp trả. Từ chuyện đời tư, nhan sắc đến phát ngôn, cô luôn chọn cách phản hồi trực diện thay vì im lặng. Chính bản thân nữ ca sĩ từng khẳng định rõ quan điểm: Khán giả góp ý chứ không ai xúc phạm. Lấy đâu cái suy nghĩ hoang đường là nghệ sĩ phải nhịn thế? Đừng mơ! Càng lương thiện càng phải biết tự bảo vệ mình, Quyên là thế".