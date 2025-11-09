Lệ Quyên đáp trả không khoan nhượng

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đã đồng hành bên nhau được hơn 4 năm. Cặp đôi công khai mối quan hệ hẹn hò từ năm 2021. Cũng từ thời điểm đó, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đối mặt với không ít những sóng gió, lời gièm pha từ netizen vì mối quan hệ chênh lệch tới 13 tuổi.

Mới đây, ca sĩ Lệ Quyên đã đăng tải bài viết dài lên tiếng làm rõ chuyện không công khai việc làm từ thiện. Cô cho biết quan điểm của bản thân là tích phước từ tâm, âm thầm làm và không kể lể ra ngoài. Lệ Quyên viết: "Với tôi, đừng soi chuyện từ thiện làm hay không làm gì. Đã nói là không bao giờ Quyên nói hay kể ra đâu.

Quan điểm riêng thôi, tích phước từ tâm, cứ âm thầm làm là thấy hạnh phúc nhất. Làm chứ, sao lại không nhưng mình làm gì thì mình biết, trời Phật biết, hoan hỉ lắm. Ta sống theo cách mình muốn, nhu cầu và mục đích mình cần. Thế thôi".

Lệ Quyên viết bài đăng dài nêu quan điểm về chuyện làm từ thiện. Nữ ca sĩ khẳng định bản thân có làm nhưng thực hiện trong âm thầm, không công bố rùm beng

Dưới bài đăng, cô còn có màn đáp trả khi bị một cư dân mạng để lại bình luận kém duyên, cho rằng cô đang bao nuôi bạn trai kém 13 tuổi. Cụ thể, người này viết: "Cũng phải chừa phần để nuôi phi công nữa nè Lệ Quyên đúng không, không phải dìm hàng đâu mà là thực tế".

Trước bình luận xỉa xói này, Lệ Quyên không giữ im lặng mà lập tức đáp trả thẳng thắn: "Bố mẹ bạn lo cho nhau cũng ghi sổ chi ly thế à? Gia đình mình trong ấm ngoài êm, không thực dụng thế đâu. Bạn nên học tập nha".

Đây không phải lần đầu tiên Lệ Quyên công khai đáp trả bình luận tiêu cực. Nữ ca sĩ vốn được biết tới là người có tính cách thẳng thắn, không ngại ra mặt bênh vực bạn trai Lâm Bảo Châu khi nhận về lời bình phẩm khó nghe.

Lệ Quyên thẳng thắn đáp trả bình luận cho rằng cô bao nuôi bạn trai kém tuổi

Trong bài phỏng vấn với chúng tôi, Lệ Quyên từng chia sẻ chuyện "trả đũa" trên mạng xã hội: "Có những người chỉ vì Quyên nói một câu chuyện theo hướng họ không thích mà họ sẵn sàng buông ra những lời lẽ nặng nề, không phải nói một lần mà là rất nhiều lần, từ ngày này qua tháng nọ, từ nhóm này qua nhóm kia. Thử hỏi, là một con người bình thường có tự trọng và muốn bảo vệ tình yêu và người bên cạnh mình, thì tại sao Quyên phải im lặng?

Quyên nghĩ trong một cặp đôi, ai đủ tự tin thì người đó lên tiếng. Như giữa Quyên và Châu, Quyên là người lên tiếng vì Quyên tự tin, trưởng thành hơn và quan trọng là vì Quyên có cá tính mạnh mẽ. Nhưng sau này, khi Châu trưởng thành và thành đạt hơn thì mình chắc chắn Châu cũng không bao giờ làm như Quyên.

Tính của Châu rất kín đáo và kiệm lời, ai làm Châu buồn là anh ấy cứ thôi kệ đi và Châu sẽ mãi mãi như thế. Nhưng Quyên thì khác, mình sẽ luôn muốn bảo vệ người bên cạnh bằng một động thái nào đó trước những chuyện đi qua giới hạn".

Nữ ca sĩ không ít lần lên tiếng bênh vực khi bạn trai bị đánh giá tiêu cực trên mạng xã hội