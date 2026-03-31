Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Lên đời' trục kết nối sân bay Long Thành với Tây Nguyên

Theo Văn Quân | 31-03-2026 - 21:24 PM | Bất động sản

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh 773 dự kiến sẽ được tỉnh Đồng Nai khởi công vào cuối quý II năm nay, mở ra trục kết nối mới từ khu vực Tây Nguyên, trong đó có Lâm Đồng với sân bay Long Thành.

Ngày 31/3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai thông tin, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh 773 dự kiến sẽ được khởi công vào cuối quý II.

Theo quy hoạch, tuyến đường tỉnh 773 có tổng chiều dài gần 40 km, điểm đầu giao với Quốc lộ 1, điểm cuối kết nối Hương lộ 10 và đường vành đai 4 TPHCM.

Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ tạo trục giao thông liên vùng, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Đồng Nai và các tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung Bộ đến Sân bay Long Thành.

Đường kết nối các cao tốc vào sân bay Long Thành.

Không chỉ đóng vai trò kết nối sân bay, dự án còn được kỳ vọng hình thành “xương sống” giao thông cho khu vực, liên kết tứ giác công nghiệp Biên Hòa - Long Thành - Trảng Bom - Nhơn Trạch, qua đó giảm tải áp lực cho Quốc lộ 1 tuyến huyết mạch vốn đang quá tải nhiều năm qua.

Song song với xây dựng tuyến đường, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng đang được triển khai với tổng mức đầu tư khoảng 1.790 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2022-2027. Dự án dự kiến thu hồi hơn 300 ha đất, ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh 773 đến nay chủ đầu tư đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu với các gói thầu lập nhiệm vụ khảo sát và giám sát công tác khảo sát địa hình, địa chất; lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án…

Việc sớm triển khai tuyến đường tỉnh 773 được kỳ vọng không chỉ tháo “nút thắt” hạ tầng mà còn tạo lực đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là mở rộng không gian liên kết giữa vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên trong bối cảnh TP.HCM và khu vực phụ cận đang tăng tốc đầu tư hạ tầng chiến lược.

Để kết nối các địa phương trong tỉnh Đồng Nai với Sân bay Long Thành, theo quy hoạch, tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai các dự án nâng cấp, mở rộng, xây dựng 5 tuyến đường tỉnh gồm: 769, 769E, 773, 770B và tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường vành đai 4 - TPHCM. Trong số này, các dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 769 và 773 đã được đưa vào danh mục các dự án khởi công mới dự kiến trong quý II năm nay.

Theo Văn Quân

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỉ hơn 1 tháng, đại gia Ninh Bình liên tiếp đề xuất chuỗi dự án tỷ USD ở các tỉnh miền Tây, nổi bật với kế hoạch lấn biển hơn 100.000ha ở Vĩnh Long

Sân bay Long Thành 16 tỷ USD khai thác thương mại vào cuối năm 2026: Loạt dự án cao tốc, metro, vành đai… dần hoàn thiện, thị trường BĐS hưởng lợi

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên