Lịch giao dịch chứng khoán Việt Nam: Những khung giờ phải thuộc

Đối với nhà đầu tư mới (F0), một trong những “bài học vỡ lòng” khi bước chân vào thị trường chứng khoán chính là nắm rõ lịch giao dịch. Thị trường chứng khoán Việt Nam có khung giờ, phiên khớp lệnh, quy tắc riêng mà nếu không nắm, bạn dễ bỏ lỡ cơ hội hoặc đặt lệnh sai thời điểm. Vậy chứng khoán ở Việt Nam giao dịch vào lúc nào, có những phiên gì và F0 cần lưu ý ra sao?

Ngày giao dịch trong tuần

Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu , nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ theo quy định Nhà nước.

Đây là điểm khác biệt so với một số thị trường quốc tế có thời gian giao dịch ngoài giờ hoặc cuối tuần.

Khung giờ giao dịch trong ngày

Mỗi ngày, thị trường có 3 sàn chính: HOSE (TP.HCM), HNX (Hà Nội) và UPCoM. Mặc dù thời gian giao dịch cơ bản giống nhau, nhưng mỗi sàn có một vài khác biệt nhỏ.

Với HOSE và HNX

9h00 – 9h15: Phiên khớp lệnh định kỳ mở cửa (ATO)

Nhà đầu tư đặt lệnh mua bán để xác định giá mở cửa.

Ưu tiên khối lượng lớn, không ưu tiên giá.

9h15 – 11h30: Khớp lệnh liên tục buổi sáng

Lệnh được khớp ngay khi có giá mua và giá bán trùng khớp.

11h30 – 13h00: Nghỉ trưa, không giao dịch.

13h00 – 14h30: Khớp lệnh liên tục buổi chiều.

14h30 – 14h45: Khớp lệnh định kỳ đóng cửa (ATC)

Tương tự ATO, dùng để xác định giá đóng cửa.

14h45 – 15h00: Giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh với sàn UPCoM.

UPCoM

Không có phiên ATO hay ATC, mà chỉ có khớp lệnh liên tục từ 9h00 – 11h30 và 13h00 – 15h00 . UPCoM thường được coi là “sân sau” cho doanh nghiệp chưa niêm yết chính thức, nên quy định linh hoạt hơn.

Các loại lệnh cơ bản trong ngày

Để F0 không bỡ ngỡ, cần biết một số lệnh gắn với khung giờ:

Lệnh ATO (At The Open) : chỉ có hiệu lực trong phiên mở cửa (9h00 – 9h15, HOSE & HNX).

Lệnh ATC (At The Close) : chỉ có hiệu lực trong phiên đóng cửa (14h30 – 14h45).

Lệnh LO (Limit Order) : lệnh giới hạn, có hiệu lực suốt thời gian giao dịch, được sử dụng nhiều nhất.

Lệnh MP (Market Price) : lệnh thị trường, chỉ áp dụng tại HOSE trong khớp lệnh liên tục, được ưu tiên khớp ngay theo giá đối ứng tốt nhất.

Vì sao F0 cần thuộc khung giờ?

Đặt lệnh đúng thời điểm : Nếu muốn mua bán ở mức giá mở cửa hoặc đóng cửa, bạn phải biết chính xác thời gian đặt lệnh ATO/ATC.

Tránh lỡ cơ hội : Ví dụ, nhiều cổ phiếu được “kéo trần” ngay đầu phiên sáng. Nếu F0 vào lệnh sau 9h15 thì đã hết cơ hội ATO.

Lập kế hoạch trong ngày : Nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp thường canh các mốc 9h00, 14h30 vì đây là lúc thị trường biến động mạnh.

Hiểu nhịp thị trường : Nhiều F0 hoang mang khi thấy 11h30 – 13h00 bảng giá đứng yên, tưởng lỗi hệ thống, nhưng đó là… giờ nghỉ trưa.

Một số lưu ý quan trọng

Ngày T+2 : Dù đặt lệnh trong ngày, nhưng tiền/cổ phiếu chỉ về tài khoản sau 2 ngày làm việc (theo quy định hiện nay).

Giờ giao dịch phái sinh : Khác cổ phiếu cơ sở, hợp đồng tương lai chỉ số VN30 giao dịch từ 8h45 – 11h30 và 13h00 – 14h45 , không có phiên ATO/ATC.

Thời gian có thể thay đổi : UBCK và Sở giao dịch có thể điều chỉnh giờ trong tương lai (ví dụ rút ngắn ATC, mở rộng khớp liên tục). Nhà đầu tư cần cập nhật thông tin chính thức.

Nắm vững khung giờ giao dịch là điều cơ bản nhưng vô cùng quan trọng đối với F0. Biết rõ phiên ATO, ATC diễn ra khi nào, lệnh nào được áp dụng ra sao sẽ giúp bạn chủ động hơn, tránh lúng túng hoặc mất cơ hội. Thị trường chứng khoán vận hành theo nhịp riêng, và khi quen với nhịp đó, bạn sẽ dễ dàng bắt sóng đầu tư hơn.