Loạt ngân hàng, công ty chứng khoán chuẩn bị cho sân chơi tài sản số

Tài sản mã hóa, tài sản số đang trở thành xu hướng đầu tư thịnh hành trên toàn cầu và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Quốc hội chính thức thông qua Luật Công nghiệp Công nghệ số tại kỳ họp thứ 9 hồi giữa tháng 6, mở đường cho lĩnh vực này phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Sau khi Trung tâm tài chính quốc tế triển khai, thị trường tài sản số đang được cơ quan chức năng gấp rút xây dựng.

Đón đầu xu hướng này, một số công ty chứng khoán đã gia nhập cuộc đua. Trong động thái mới nhất, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX) được thành lập ngày 26/8 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Các cổ đông sáng lập bao gồm CTCP Chứng khoán VIX góp 15%, CTCP FTG Việt Nam góp 64,5% và CTCP Truyền thông - Máy tính - Điều khiển 3C góp 20,5% vốn.

Trước đó, theo đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 8/8, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) đã tăng vốn điều lệ từ 3 tỷ lên 101 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ cấu cổ đông sau thay đổi không được công bố. Khi mới thành lập, TCEX có vốn điều lệ 3 tỷ đồng, trong đó, ông Nguyễn Xuân Minh nắm 89% vốn, CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) góp 9,9% vốn và CTCP Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TechcomCapital) sở hữu 1,1% vốn điều lệ.

TCEX được thành lập ngày 5/5, trụ sở chính tại Tòa nhà Techcombank số 6 Quang Trung, Cửa Nam, TP. Hà Nội. Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty là ông Nguyễn Xuân Minh. ﻿ Ông Minh hiện đang là Chủ tịch HĐQT TCBS, Chủ tịch HĐQT TechcomCapital và Chủ tịch HĐQT CTCP Wealthtech Innovations.

Thực tế, một số công ty cũng đã rục rịch chuẩn bị cho cuộc chơi này nhiều năm qua, điển hình như Chứng khoán SSI khi thành lập CTCP Công nghệ số SSI (SSI Digital – SSID) từ năm 2022. Mới đây, SSID cùng với Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI đã ký hợp tác với hai công ty tài sản số Tether, U2U Network và Amazon Web Services (AWS) nhằm thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái hạ tầng tài chính số, Blockchain và điện toán đám mây tại Việt Nam.

Không chỉ các công ty chứng khoán, ngân hàng cũng không đứng ngoài cuộc chơi đầy tiềm năng này. Hồi trung tuần tháng 8, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) công bố hợp tác với Tập đoàn Dunamu triển khai sàn giao dịch tài sản số nội địa đầu tiên tại Việt Nam. Theo thỏa thuận, Dunamu sẽ trở thành đối tác chiến lược quan trọng của MB, chia sẻ công nghệ và hạ tầng, đồng thời tư vấn về tuân thủ pháp lý, bảo vệ nhà đầu tư và phát triển nguồn nhân lực.

Được biết, Tập đoàn Dunamu (2017) là đơn vị quản lý sàn Upbit, sàn giao dịch tài sản mã hóa tập trung lớn nhất Hàn Quốc, đứng thứ 3 thế giới, chiếm khoảng 80% thị phần tại Hàn Quốc, có 6 triệu khách hàng, khối lượng giao dịch năm 2024 đạt trên 1.100 tỷ USD, quản lý hơn 80 tỷ USD tài sản số. Không chỉ đưa Upbit trở thành sàn giao dịch hàng đầu Hàn Quốc, Dunamu còn góp phần định hình hệ sinh thái và khung pháp lý tiền mã hóa tại quốc gia này.

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thí điểm phát hành và giao dịch tài sản mã hóa, tài sản số bao gồm tiền số. Theo dự thảo, tổ chức vận hành sàn giao dịch tài sản số phải có vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng. Trong đó, ít nhất 35% vốn phải do từ hai tổ chức trở lên thuộc nhóm ngân hàng, công ty chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc công nghệ nắm giữ; 65% còn lại thuộc sở hữu các tổ chức khác...

Tại một sự kiện mới đây về tài sản mã hóa gần đây, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), tiết lộ Việt Nam dự kiến có khoảng 5 sàn sẽ được cấp phép thí điểm giao dịch tài sản số, có khả năng kết nối với các sàn quốc tế để đảm bảo tính thanh khoản và cạnh tranh.

Thực tế, trước khi chính thức được Luật hóa, tài sản số đã có tốc độ lan toả chóng mặt tại Việt Nam. Theo thống kê từ Statista năm 2024, số người dùng tài khoản tài sản số tại Việt Nam ước tính đạt 10,15 triệu, chưa bao gồm thị trường NFT (Non-fugible token - token không thể thay thế), gấp 5 lần năm 2019. Một thống kê khác của Triple A năm 2023 cho thấy con số này có thể lên đến 20,1 triệu tài khoản.

Từ năm 2021, Việt Nam liên tục nằm trong top 5 Chỉ số Chấp nhận Tài sản số của Chainalysis, trong đó xếp hạng nhất hai năm liền 2021 và 2022. Chỉ số đo lường các yếu tố như số lượng người dùng, sự hiện diện của các nền tảng giao dịch và môi trường pháp lý, có điều chỉnh theo GDP bình quân đầu người, phản ánh sự tham gia của người dân vào thị trường tài sản số. Điều này không chỉ chứng minh cho mức độ chấp nhận cao mà còn thể hiện sự thay đổi rõ nét trong xu hướng phân bổ nguồn vốn của nhà đầu tư cá nhân.