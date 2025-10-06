Loạt sản phẩm mới sau iPhone 17 của Apple

Apple được cho là vẫn còn trong tay nhiều quân bài chiến lược, từ iPad Pro M5 cho đến Apple TV, HomePod mini và AirTag thế hệ mới. Theo giới thạo tin, “Táo khuyết” có thể tổ chức một sự kiện đặc biệt trong tháng 10 hoặc 11, hoặc chọn cách tung sản phẩm dồn dập trong một tuần, chiến lược từng được hãng áp dụng khi ra mắt iPad, AirPods Max và HomePod trước đây.

Apple TV

Sau ba năm không nâng cấp, Apple TV đang đứng trước thời điểm làm mới. Thiết kế có thể giữ nguyên, nhưng hiệu năng được cải thiện đáng kể nhờ chip A17 Pro - con chip từng xuất hiện trên iPhone 15 Pro và iPad mini 7. A17 Pro hỗ trợ Apple Intelligence, mở ra khả năng tích hợp tính năng gợi ý nội dung thông minh hơn.

Dù bản nâng cấp Siri toàn diện phải chờ đến năm 2026, Apple TV mới vẫn được kỳ vọng ra mắt cuối 2025 với GPU mạnh và chip mạng N1 tự thiết kế, tối ưu Bluetooth và Wi-Fi. Apple cũng được cho là đang cân nhắc phương án hạ giá hoặc duy trì bản cũ giá rẻ để cạnh tranh với Amazon Fire Stick 4K.

iPad Pro M5

Theo BGR, iPad Pro thế hệ mới với chip M5 sẽ ra mắt ngay trong tháng 10. Hai phiên bản 11 và 13 inch sẽ giữ nguyên thiết kế M4, nhưng hiệu năng cải thiện rõ rệt: CPU nhanh hơn 12%, GPU mạnh hơn 36% và RAM tăng lên 12GB. Tin rò rỉ cho thấy Apple đang thử nghiệm cụm camera kép phía trước, phục vụ cho các cuộc gọi video ở cả chế độ ngang và dọc. Đặc biệt, camera selfie có thể được nâng cấp tương tự iPhone 17 để tối ưu chụp ảnh và video call.

Apple Vision Pro

Mẫu kính thực tế hỗn hợp Vision Pro nhiều khả năng cũng sẽ được nâng cấp với chip M5, thay thế M2 hiện tại. Bản mới không thay đổi thiết kế nhưng tập trung vào hiệu năng và khả năng xử lý đồ họa. Ngoài ra, Apple có thể ra mắt dây đeo mới giúp giảm áp lực lên đầu và cổ, cải thiện trải nghiệm đeo lâu. Nguồn tin nội bộ cho rằng Vision Pro phiên bản nâng cấp đã sẵn sàng và có thể phát hành trước cuối năm.

HomePod mini 2

Đã 5 năm kể từ khi HomePod mini ra mắt, và 2025 được cho là thời điểm cho bản nâng cấp đáng kể. Thiết bị mới dự kiến dùng chip S10, tương tự Apple Watch Series 11, giúp xử lý âm thanh theo thời gian thực tốt hơn, đồng thời hỗ trợ Siri hoạt động trực tiếp trên thiết bị mà không cần kết nối Internet. HomePod mini 2 cũng sẽ được trang bị chip mạng N1, hỗ trợ Wi-Fi 6GHz và có thể ra mắt thêm nhiều tùy chọn màu sắc trẻ trung hơn.

AirTag 2

AirTag thế hệ hai được cho là không thay đổi ngoại hình, nhưng có nhiều cải tiến bên trong. Loa sẽ khó tháo rời để hạn chế tình trạng tắt âm báo khi bị lợi dụng theo dõi. Chip Ultra Wideband thế hệ 2 giúp tăng gấp ba phạm vi kết nối, mang lại khả năng định vị chính xác hơn. Tuy nhiên, Apple chưa có kế hoạch đưa vào pin sạc lại hoặc thiết kế dạng ví như tin đồn trước đó.

MacBook Pro M5

Dù tin đồn ban đầu cho rằng MacBook Pro M5 sẽ ra mắt đầu 2026, nhiều nguồn tin mới tin rằng Apple có thể tung sản phẩm ngay trong quý cuối 2025 để tránh trùng lặp với kế hoạch MacBook OLED năm sau. Phiên bản đầu tiên có thể là mẫu cơ bản, trong khi các biến thể M5 Pro và M5 Max cao cấp hơn sẽ xuất hiện sau. Ngoài ra, một dòng MacBook giá rẻ chạy chip A-series cũng đang được thử nghiệm, hướng đến nhóm người dùng phổ thông.