Loạt thương vụ M&A bất động sản đáng chú ý trong quý III/2025

Trong quý III/2025, loạt doanh nghiệp thực hiện chuyển nhượng dự án bất động sản, qua đó đem về nguồn thu lớn ghi nhận tại báo cáo tài chính.



Hodeco rút khỏi dự án khu du lịch Đại Dương

Theo BCTC hợp nhất quý III/2025, CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã: HDC, sàn HoSE) ghi nhận doanh thu tài chính đột biến 700 tỷ đồng. Nguồn thu này chủ yếu đến từ khoản lãi bán cổ phần CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu với hơn 696 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu chính là chủ đầu tư dự án khu du lịch Đại Dương (tên thương mại Antares) quy mô 19,6ha, tổng vốn đầu tư gần 8.500 tỷ đồng.

Thương vụ được Hodeco xúc tiến từ 2022 nhưng đến nay mới hoàn tất. Báo cáo Hodeco cho biết, công ty đã đầu tư 570 tỷ đồng để sở hữu 42,72% vốn dự án (27,55 triệu cổ phiếu). Ngày 1/7/2025, công ty thực hiện chuyển nhượng 27,55 triệu cổ phiếu CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu với số tiền chuyến nhượng 1.639 tỷ đồng.

Trong bối cảnh doanh thu bất động sản giảm mạnh, thương vụ thoái vốn nêu trên trở thành động lực chính cho lợi nhuận kỳ này của Hodeco. Kết quả, HDC báo lợi nhuận sau thuế quý III//2025 ở mức kỷ lục gần 539 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ ghi nhận hơn 13 tỷ đồng.

Dù không công bố danh tính đối tác nhận chuyển nhượng nhưng tại ngày 30/9/2025, Hodeco ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn gần 336 tỷ đồng từ Công ty TNHH Success Real Estate, phát sinh từ việc bán cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu.

Khoản phải thu này được đảm bảo bằng tiền đặt cọc hơn 44 tỷ đồng của CTCP Tư vấn Đầu tư và Thương mại Tân Cương, cùng thư bảo lãnh thanh toán trị giá hơn 291 tỷ đồng do Ngân hàng MB phát hành ngày 27/06/2025.

DIG chuyển nhượng khu nhà ở Lam Hạ Center Point

Tương tự như Hodeco, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã: DIG, sàn HoSE) cũng báo lãi lớn nhờ chuyển nhượng khu nhà ở Lam Hạ Center Point tại phường Lam Hạ, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũ (nay là phường Hà Nam 1, tỉnh Ninh Bình) với giá 1.327 tỷ đồng, chưa bao gồm VAT.

Phối cảnh dự án khu nhà ở Lam Hạ Center Point

Qua đó, DIC Corp ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.339,3 tỷ đồng, gấp 28,3 lần cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, DIG báo lãi ròng đạt hơn 193 tỷ đồng, gấp 17,3 lần cùng kỳ năm ngoái.

Savico bán khu dân cư cao cấp Long Hòa - Cần Giờ

Trong kỳ này, Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn – Savico (mã: SVC) ghi nhận thu tài chính gần 669 tỷ đồng, tăng hơn 3.200% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ phát sinh 537 tỷ đồng lãi từ bán các khoản đầu tư. Savico cho biết nguồn thu này đến từ việc chuyển nhượng vốn tại dự án bất động sản trong kỳ.

Nhiều khả năng khoản thu trên đến từ việc Savico hoàn tất chuyển nhượng phần vốn tại dự án khu dân cư cao cấp Long Hòa - Cần Giờ, thu về hơn 619 tỷ đồng thông qua đấu giá công khai. Đơn vị nhận chuyển nhượng là CTCP Hạ tầng Gelex.

Dự án có quy mô gần 30 ha, nằm tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ (cũ) được quy hoạch thành khu dân cư cao cấp với khoảng 4.000 cư dân. Dự án Long Hòa được Savico hợp tác cùng CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TPHCM (Fideco, mã: FDC) từ năm 2002, với tỷ lệ góp vốn 50-50.

Dự án được UBND TPHCM giao đất từ năm 2005, nhưng tiến độ gần như đình trệ nhiều năm do vướng pháp lý, theo báo cáo thường niên 2024 của Fideco.

Vinaconex rút khỏi dự án Cát Bà Amatina

Một thương vụ đáng chú ý khác trong quý vừa qua là việc Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã: VCG) rút khỏi dự án Cát Bà Amatina.

Theo BCTC quý III/2025 của Vinaconex, ngày 1/8/2025, doanh nghiệp đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ 107,1 triệu cổ phần (tương đương 51% vốn điều lệ) tại CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Vinaconex ITC) – chủ đầu tư dự án Cát Bà Amatina có tổng diện tích 172,37 ha và tổng mức đầu tư gần 11.000 tỷ đồng tại Cát Bà, TP. Hải Phòng.

Thương vụ trên đã đóng giúp doanh thu tài chính đạt 3.186 tỷ đồng, cao gấp 87 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi từ chuyển nhượng công ty con, công ty liên kết đóng góp hơn 3.060 tỷ đồng. Kết quả, Vinaconex báo lãi sau thuế 3.304 tỷ đồng, tăng 2.140% so với quý III/2024.