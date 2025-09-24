Loạt thương vụ và điểm bất ngờ trên thị trường M&A bất động sản

Loạt thương vụ đình đám

Doanh nghiệp bất động sản SkyWorld của Malaysia vừa thông qua công ty con SkyWorld Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ với Công ty TNHH MTV Vina An Thuận Phát và người đại diện Lê Văn Phong về hợp tác này. Dự kiến, doanh nghiệp Malaysia sẽ mua lại toàn bộ vốn điều lệ của doanh nghiệp Việt Nam và các lợi ích đi kèm.

Dự án này có diện tích 9.443 m2 tại phường Lái Thiêu, TPHCM. Dự kiến, quy mô xây dựng là chung cư cao tối đa 40 tầng và 3 tầng hầm, có 1.241 căn hộ. Theo SkyWorld, dự này bám sát kế hoạch phát triển của mình và có lợi thế về việc có thể sẽ sớm khởi động khi kế hoạch tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt.

SkyWorld vừa thâu tóm 2 dự án ở Việt Nam.

Trước đó, dự án này từng được đưa ra giá bán 900 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Hà Đô, Phú Đông Group, MIK Group, Khải Hoàn Land… quan tâm tìm hiểu nhưng sau khi nghe mức giá, thì đều rời đi.

Trước dự án này, SkyWorld đã mua 100% cổ phần, tương đương 1,7 triệu cổ phiếu của Công ty CP Sản xuất Thương mại và Kinh doanh Bất động sản Thuận Thành với giá 350 tỷ đồng. Thuận Thành là pháp nhân sử dụng duy nhất và hợp pháp của lô đất tại phường 16, quận 8, TPHCM. Lô đất này có diện tích 2.060 m2, đang thế chấp tại LienvietPostBank chi nhánh TPHCM.

Đồng thời, Thuận Thành cũng đang trong quá trình đấu thầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hai lô đất khác nằm liền kề thuộc quyền sử dụng của các cá nhân khác. Tổng diện tích các lô đất được thống kê trong văn bản của SkyWorld là 4.630m2. Thuận Thành cho biết, sẽ triển khai dự án chung cư 24 tầng trên diện tích 5.206 m2 tại đây.

Công ty CP Đại chúng Amata VN thông qua quyết định chấp thuận cho công ty con là Công ty CP Đô thị Amata Long Thành chuyển nhượng toàn bộ 51% cổ phần còn lại tại hai pháp nhân là Công ty TNHH Đô thị Dịch vụ Amata Long Thành 1 và Công ty TNHH Đô thị Dịch vụ Amata Long Thành 2.

Phối cảnh dự án dự án Khu đô thị Dịch vụ Amata Long Thành 1 sẽ về tay Novaland.

Bên mua trong thương vụ này là liên danh Công ty TNHH Nova Rivergate - thành viên Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) và Công ty CP Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng. Tổng giá trị giao dịch được xác định là 46,14 triệu USD, tương đương khoảng 1.176 tỷ đồng.

Trước đó, Amata Công ty CP Đại chúng Amata VN đã bán 49% cổ phần tại hai công ty này. Như vậy, với việc chuyển nhượng 51% cổ phần còn lại, Công ty TNHH Đô thị Dịch vụ Amata Long Thành 1 và Công ty TNHH Đô thị Dịch vụ Amata Long Thành 2 sẽ không còn là công ty con của Amata VN.

Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Thái Dương ở TPHCM vừa thông báo chào bán dự án khu nhà ở xã hội Thái Dương tại phường Thuận An, TPHCM. Dự án này được UBND tỉnh Bình Dương (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 1/2025, với vốn đầu tư 1.123 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 1.400 người, gồm 20 block chung cư 4 tầng (900 căn). Giá bán mà phía Thái Dương đưa ra là 220 tỷ đồng.

Công ty CP Him Lam thông báo chào bán Khu công nghiệp Đức Hoà 3 tại xã Đức Hoà, tỉnh Tây Ninh. Him Lam cho biết, nếu khách hàng mua sẽ bán các khu đất dành cho nhà máy sản xuất như Minh Ngân, Song Tân, Long Việt, Mười Đây, Liên Thành, Long Đức và sẽ bán đất dịch vụ logistics tại khu Long Đức, với tổng diện tích 7.883.574 m2.

Him Lam thông báo chào bán Khu công nghiệp Đức Hoà 3 tại xã Đức Hoà, tỉnh Tây Ninh.

Ngoài ra, Him Lam cũng đang chào bán 2 khu bất động sản nhà ở nằm trong Khu công nghiệp Đức Hoà 3, gồm Khu đô thị Slico và Khu đô thị Resco. Trong đó, Khu đô thị Slico có diện tích 316.824 m2. Dự án này được chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2023, chấp thuận nhà đầu tư năm 2024. Giá bán được đưa ra cho khu đất này là 6.680 tỷ đồng.

Dự án Khu đô thị Resco có diện tích 2.149.217 m2 cũng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư năm 2024, giá bán là 27.000 tỷ đồng.

Sôi động vào cuối năm

Theo Savills Việt Nam, thời gian qua, các nhà đầu tư trong nước chiếm đã ưu thế trên thị trường M&A về số lượng giao dịch nhờ khả năng quyết định nhanh và am hiểu thị trường. Tuy nhiên, nhà đầu tư ngoại vẫn đóng vai trò chủ đạo trong những thương vụ lớn, nhất là ở phân khúc nhà ở cao cấp, khu đô thị và bất động sản công nghiệp.

Một số thương vụ đáng chú ý mà Savills Việt Nam chỉ ra như Capitaland (Sycamore) mua dự án tại Bình Dương từ Becamex IDC trị giá 553 triệu USD; Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi và NTT Urban Development cùng hợp tác với Kim Oanh Group phát triển dự án The One World, Nishi Nippon Railroad mua 25% cổ phần dự án Paragon Đại Phước từ Nam Long…

Từ nay đến cuối năm 2025, Savills kỳ vọng thị trường M&A sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt nhờ các yếu tố cải cách pháp lý, chiến lược ngoại giao kinh tế chủ động và dòng vốn tìm kiếm giá trị bền vững. Những hình thức như hợp tác phát triển, M&A theo giai đoạn, hoặc chuyển nhượng từng phần tiếp tục phổ biến, nhằm tăng linh hoạt và tối ưu hóa dòng vốn.

Thị trường M&A đang diễn ra khá sôi động.

Ngoài ra, việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh sẽ mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn đầu tư, bao gồm cả hoạt động M&A các dự án bất động sản. Những khu vực nằm tại ranh giới hành chính cũ, có vị trí chiến lược và tiềm năng phát triển đô thị cao thường được hưởng lợi trước tiên.

Ông Võ Hồng Thắng - Phó tổng Giám đốc DKRA Group cho biết, thị trường M&A đang diễn ra khá sôi động nhưng hầu hết đến từ các doanh nghiệp quy mô vừa. Các doanh nghiệp này đang tìm kiếm cơ hội làm chủ đầu tư cũng như chuẩn bị cho chiến lược kinh doanh dài hơi. Tuy nhiên, các dự án đang được chào bán với mức giá khá cao so với thị trường.

Ông Thắng cho rằng, thị trường được tạo thêm động lực nhờ Nghị quyết 171/2024/QH15 về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

Theo đó, doanh nghiệp có thể tìm mua các quỹ đất đang sản xuất có một phần đất ở để chuyển nhượng thành dự án bất động sản, bởi các quỹ đất này được chào bán với giá khá thấp, vị trí đẹp, phù hợp kinh doanh bất động sản.