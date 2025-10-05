'Lột xác' thành ngôi nhà đầy ánh sáng, đậm chất cá nhân

Chủ nhà mong muốn có một không gian sống mới tiện nghi và thẩm mỹ hơn

Ẩn mình trong một con ngõ nhỏ ở Hà Nội, công trình cải tạo ấn tượng mang đến cách nhìn mới về việc “tái sinh” nhà cũ. Chủ nhân của ngôi nhà là nhà sáng lập thương hiệu thời trang, mong muốn không gian sống vừa đủ công năng, vừa phải thể hiện được gu thẩm mỹ riêng.

Khoảng không gian nhỏ bên ngoài ngôi nhà được giữ lại để làm nơi thư giãn

Không gian ngập tràn ánh sáng

Lợi thế của ngôi nhà là diện tích rộng hơn so với các công trình lân cận, đặc biệt là khoảng sân hướng Nam thoáng đãng. Tuy nhiên, hiện trạng trước cải tạo lại khá bí bách, thiếu sáng ở phần phía sau và không còn phù hợp với nhịp sống hiện tại.

Các khu vực kết nối với nhau bởi không gian liên thông rộng mở

Thách thức đặt ra cho kiến trúc sư không chỉ là xử lý vấn đề công năng mà còn phải tận dụng tối đa lợi thế sân vườn, đồng thời mang đến cảm giác tươi mới, hiện đại. Giải pháp được lựa chọn là tổ chức lại không gian theo cách mở, khai thác ánh sáng tự nhiên và tạo nhiều luồng di chuyển.

Tầng trệt được xem là không gian giao tiếp chính. Lấy lợi thế khoảng sân trước, nhóm thiết kế tạo ra hai lối tiếp cận khác nhau: khách đi từ sảnh chính, gia chủ đi từ gara qua phòng thay giày và restroom. Cách bố trí này vừa sạch sẽ, riêng tư vừa giúp chu trình sinh hoạt rõ ràng . Phòng khách liên thông bếp và bàn ăn, tạo nên một không gian mở liền mạch. Hệ lưới cột cũ được xử lý bằng thủ pháp vật liệu ánh sáng, khiến không gian trở nên thoáng và có chiều sâu. Giếng trời ở cuối nhà mang ánh sáng tự nhiên tràn vào, biến khu vực từng tối tăm thành góc thư giãn đầy thi vị.

Khu vực bếp nấu nướng ngay bên cạnh phòng khách

Tầng 1 dành cho phòng ngủ của ông và con gái, kết nối với khoảng sân trước - nơi cả nhà có thể chăm cây, đọc sách hoặc đơn giản là hít khí trời. Tầng 2 được thiết kế như một master suite, tích hợp nơi làm việc, phòng ngủ, phòng thay đồ và phòng tắm, tất cả đều tiếp xúc ánh sáng tự nhiên, đúng tinh thần “ánh sáng là vật liệu quan trọng của kiến trúc”. Tầng 3 gọn gàng với phòng khách, phòng giặt và khu thờ, vừa đảm bảo sự riêng tư vừa tối ưu diện tích.

Bàn ăn đặt cạnh giếng trời

Bếp ăn được thiết kế gọn gàng với tông màu trắng - nâu.

Phòng thay đồ

Ngôi nhà là minh chứng rằng cải tạo nhà không chỉ là sửa chữa mà là “kiến tạo lại” cuộc sống. Công trình giữ lại phần hồn của ngôi nhà cũ nhưng “lột xác” bằng tổ chức mặt bằng linh hoạt, ánh sáng thông minh và chi tiết tinh tế. Đây là một ví dụ thành công về cách làm mới không gian đô thị, tạo ra một ngôi nhà vừa hiện đại, vừa bền vững, vừa mang đậm dấu ấn cá nhân.

Phòng ngủ nhỏ cho con gái của chủ nhà tone màu hồng xinh xắn