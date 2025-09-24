Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lượng bất động sản thế chấp tại một ngân hàng vượt 3 triệu tỷ đồng, chiếm 90% tổng tài sản bảo đảm

24-09-2025 - 16:54 PM | Tài chính - ngân hàng

Tính đến cuối quý II/2025, bất động sản thế chấp tại ngân hàng này lên tới gần 3,2 triệu tỷ đồng, tương đương 90% tổng tài sản bảo đảm

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) cho thấy lượng tài sản thế chấp tại ngân hàng này đã vượt 3,5 triệu tỷ đồng tại thời điểm 30/6/2025. So với cuối năm 2024, lượng tài sản thế chấp tại Agribank đã tăng thêm gần 343.000 tỷ, tương đương 11%.

Trong số tài sản thế chấp tại Agribank, bất động sản là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 3,2 triệu tỷ đồng, tương đương 90% tổng tài sản bảo đảm. Động sản là hơn 200.000 tỷ đồng, giấy tờ có giá hơn 70.000 tỷ và các tài sản bảo đảm khác là gần 86.000 tỷ đồng.

Với quy mô trên, Agribank là ngân hàng có lượng bất động sản thế chấp lớn nhất hệ thống và  là nhà băng đầu tiên nắm giữ trên 3 triệu tỷ đồng bất động sản thế chấp.

Lượng bất động sản thế chấp tại một ngân hàng vượt 3 triệu tỷ đồng, chiếm 90% tổng tài sản bảo đảm- Ảnh 1.

Về kết quả kinh doanh, Agribank kết thúc 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế ở mức 13.232 tỷ đồng, giảm 0,3% so với cùng kỳ.

Với kết quả trên, Agribank trở thành ngân hàng có lãi cao thứ 6, sau Vietcombank, VietinBank, BIDV, MB và Techcombank.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của Agribank đạt gần 2,4 triệu tỷ đồng, tăng 6,9% so với hồi đầu năm và đứng vị trí thứ ba trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, sau BIDV và VietinBank.

Cho vay khách hàng của nhà băng này tăng trưởng 7,6%, đạt gần 1,9 triệu tỷ đồng. Trong đó, số dư nợ xấu của nhà băng này ghi nhận giảm từ 29.009 tỷ đồng hồi đầu năm xuống 26.593 tỷ đồng; tương đương tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,68% về còn 1,43%.

Ngân hàng tư nhân đầu tiên của Việt Nam có lượng tài sản thế chấp vượt 2 triệu tỷ đồng: 2/3 là tài sản bảo đảm khác, bất động sản chỉ chiếm 1/4

Quang Hưng

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sáng 24/9: Giá vàng trong nước giảm

Sáng 24/9: Giá vàng trong nước giảm Nổi bật

MBS dự báo một ngân hàng có thể tăng trưởng lợi nhuận trên 20%/năm trong 5 năm tới

MBS dự báo một ngân hàng có thể tăng trưởng lợi nhuận trên 20%/năm trong 5 năm tới Nổi bật

Cựu Giám đốc Công ty Đại Thành cùng đồng phạm gây thiệt hại nặng nề cho BIDV Tây Sài Gòn

Cựu Giám đốc Công ty Đại Thành cùng đồng phạm gây thiệt hại nặng nề cho BIDV Tây Sài Gòn

15:31 , 24/09/2025
Phiên 24/9, loạt cổ phiếu ngân hàng tăng vọt: HDB tím trần, VPB và TCB hồi phục mạnh mẽ

Phiên 24/9, loạt cổ phiếu ngân hàng tăng vọt: HDB tím trần, VPB và TCB hồi phục mạnh mẽ

15:22 , 24/09/2025
Cho vay kinh doanh bất động sản áp dụng hệ số rủi ro 200%

Cho vay kinh doanh bất động sản áp dụng hệ số rủi ro 200%

14:18 , 24/09/2025
Thông tin mới nhất mà khách hàng Vietcombank, VietinBank, Agribank,... cần biết sớm

Thông tin mới nhất mà khách hàng Vietcombank, VietinBank, Agribank,... cần biết sớm

11:08 , 24/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên