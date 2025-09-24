Lượng bất động sản thế chấp tại một ngân hàng vượt 3 triệu tỷ đồng, chiếm 90% tổng tài sản bảo đảm

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) cho thấy lượng tài sản thế chấp tại ngân hàng này đã vượt 3,5 triệu tỷ đồng tại thời điểm 30/6/2025. So với cuối năm 2024, lượng tài sản thế chấp tại Agribank đã tăng thêm gần 343.000 tỷ, tương đương 11%.

Trong số tài sản thế chấp tại Agribank, bất động sản là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 3,2 triệu tỷ đồng, tương đương 90% tổng tài sản bảo đảm. Động sản là hơn 200.000 tỷ đồng, giấy tờ có giá hơn 70.000 tỷ và các tài sản bảo đảm khác là gần 86.000 tỷ đồng.

Với quy mô trên, Agribank là ngân hàng có lượng bất động sản thế chấp lớn nhất hệ thống và là nhà băng đầu tiên nắm giữ trên 3 triệu tỷ đồng bất động sản thế chấp.

Về kết quả kinh doanh, Agribank kết thúc 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế ở mức 13.232 tỷ đồng, giảm 0,3% so với cùng kỳ.

Với kết quả trên, Agribank trở thành ngân hàng có lãi cao thứ 6, sau Vietcombank, VietinBank, BIDV, MB và Techcombank.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của Agribank đạt gần 2,4 triệu tỷ đồng, tăng 6,9% so với hồi đầu năm và đứng vị trí thứ ba trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, sau BIDV và VietinBank.

Cho vay khách hàng của nhà băng này tăng trưởng 7,6%, đạt gần 1,9 triệu tỷ đồng. Trong đó, số dư nợ xấu của nhà băng này ghi nhận giảm từ 29.009 tỷ đồng hồi đầu năm xuống 26.593 tỷ đồng; tương đương tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,68% về còn 1,43%.