Lưu Diệc Phi giảm 8kg trong 15 ngày: Chế độ ăn kiêng thần kỳ được bác sĩ hé lộ, giúp ngăn ngừa chảy xệ da

Tuy nhiên, đã có thời điểm nữ diễn viên bị cư dân mạng chê “mặt đẹp nhưng vóc dáng không theo kịp”. Ít ai ngờ, cô từng áp dụng một thực đơn giảm cân trong 5 ngày và giảm tới 6,5kg. Gần đây hơn, Lưu Diệc Phi tiếp tục tiết lộ phương pháp giảm cân mới trong 15 ngày, giúp cô “đánh bay” thêm 8kg.

Ngay từ khi ra mắt, Lưu Diệc Phi đã nổi tiếng với nhan sắc thoát tục, được ưu ái gọi là “tiên nữ”. Dù vậy, chỉ cần lơ là kiểm soát, vóc dáng của cô cũng dễ trở nên tròn trịa và lập tức trở thành đề tài bàn tán. Thời gian gần đây, khi xuất hiện tại một trường đua trong trang phục váy ngắn ôm eo, thân hình gọn gàng hơn hẳn, giảm tới hai size, thực đơn giảm cân của cô lại một lần nữa gây chú ý.

Trước đây, thực đơn 5 ngày giảm 6,5kg của Lưu Diệc Phi chia mỗi ngày theo một nhóm thực phẩm khác nhau. Với kế hoạch mới kéo dài 15 ngày, nữ diễn viên nhấn mạnh rằng giảm cân chỉ thành công khi đi kèm giai đoạn “ăn phục hồi” nhiều bước, nếu không rất dễ thất bại hoặc tăng cân trở lại.

Giai đoạn giảm cân cốt lõi gồm 5 ngày liên tiếp. Ngày đầu tiên là ngày trứng, cả ngày chỉ ăn tối đa 8 quả trứng. Ngày thứ hai là ngày chất lỏng, có thể uống sữa, sữa đậu nành, cà phê hoặc canh rau. Ngày thứ ba tập trung vào thịt, chủ yếu là thịt bò, cá, tôm nhằm bổ sung protein và hạn chế mất cơ. Ngày thứ tư là ngày trái cây ít đường, ưu tiên các loại chỉ số đường huyết thấp như việt quất, dâu tây, cà chua. Ngày thứ năm chỉ ăn rau xanh lá để bổ sung chất xơ.

Theo Lưu Diệc Phi, phần quan trọng nhất không nằm ở 5 ngày “ăn khắc nghiệt” mà là các bước ăn phục hồi sau đó. Đây là yếu tố giúp cân nặng ổn định lâu dài.

Giai đoạn đầu kéo dài 2 ngày, mỗi bữa chủ yếu là đồ lỏng như cháo kê, bột mè, ăn ở mức 3 đến 5 phần no. Giai đoạn hai trong 3 ngày tiếp theo cho phép ăn các món bán lỏng như trứng hấp, súp, duy trì cảm giác no khoảng 6 đến 7 phần để tránh kích thích dạ dày. Giai đoạn ba kéo dài 3 ngày với chế độ ăn nhạt, có thể dùng khoai lang, ức gà, ngô, ăn khoảng 7 phần no để giảm gánh nặng tiêu hóa. Giai đoạn cuối trong 2 ngày là các bữa ăn giảm mỡ, ít dầu muối, ưu tiên luộc hoặc hấp.

Theo nữ diễn viên, cách phục hồi từng bước này giúp hệ tiêu hóa thích nghi lại với ăn uống bình thường, đồng thời hạn chế tình trạng tăng cân trở lại.

Bên cạnh chế độ ăn, Lưu Diệc Phi cho biết cô duy trì chạy bộ đường dài từ một đến hai tiếng mỗi ngày để giữ thể lực. Việc chạy bộ đều đặn không chỉ giúp giảm mỡ thừa mà còn làm săn chắc chân và vòng eo, cải thiện trao đổi chất, giúp làn da hồng hào, khỏe mạnh.

Ngủ đủ giấc cũng là nguyên tắc cô đặc biệt coi trọng. Lưu Diệc Phi duy trì thói quen ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày, tương đồng với quan điểm chăm sóc sức khỏe của ca sĩ Thái Y Lâm, người nổi tiếng với việc đi ngủ trước 21 giờ 30 và ngủ ít nhất 8 tiếng. Cả hai đều cho rằng thiếu ngủ làm tăng hormone cortisol, dễ gây tích nước, chậm chuyển hóa và khiến mỡ tích tụ nhanh hơn. Nếp sinh hoạt đều đặn là nền tảng để cơ thể chịu đựng được các thực đơn giảm mỡ cường độ cao.

Bác sĩ phân tích cơ chế

Bác sĩ Trương Tiến Phương (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết nguyên lý của thực đơn này nằm ở việc luân phiên sử dụng protein và carbohydrate. Ngày đầu và ngày thứ ba nạp nhiều protein, trong khi bản thân quá trình tiêu hóa protein đã tiêu tốn một lượng năng lượng lớn.

Các ngày chất lỏng và trái cây cung cấp năng lượng cơ bản để duy trì thể lực, đồng thời tạo khoảng thời gian cho cơ thể phân giải lượng protein đã nạp trước đó, từ đó đạt hiệu quả giảm cân tự nhiên.

Theo bác sĩ, phương pháp này có thể giúp giảm cân nhanh trong ngắn hạn, nhưng không phải ai cũng phù hợp. Nếu áp dụng nghiêm ngặt từ thứ Hai đến thứ Sáu và nới lỏng nhẹ vào cuối tuần thì khả năng duy trì sẽ cao hơn, còn nếu quá cực đoan rất dễ bỏ cuộc giữa chừng. Ông cũng nhấn mạnh, cách giảm cân kiểm soát calo tốc độ cao chỉ nên thử khi cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh và không phù hợp để áp dụng lâu dài.

Dù hiệu quả thấy rõ, bác sĩ Trương cảnh báo việc giảm cân quá nhanh có thể gây thiếu protein. Hệ quả thường gặp là mỡ dưới da mất nhanh khiến da chùng nhão, chảy xệ, nếp nhăn lộ rõ, gương mặt trở nên kém sức sống và trông già hơn.

Ngoài ra, những người vốn đã mất cân đối dinh dưỡng hoặc có hệ tiêu hóa kém có thể gặp tình trạng rụng tóc nghiêm trọng. Khi thiếu protein, các cấu trúc protein ở phần ngoại biên cơ thể suy yếu, dẫn đến rụng tóc, thậm chí lông tay, lông chân cũng có thể rụng.

Theo bác sĩ, tốc độ giảm cân lý tưởng là khoảng 1kg trong hai tuần. Nếu giảm quá nhanh, đặc biệt với người trên 30-40 tuổi hoặc người vốn không thừa cân, khuôn mặt dễ bị hóp, sau đó phải tốn thêm nhiều chi phí và thời gian để tiêm chất làm đầy hoặc can thiệp thẩm mỹ.

Bác sĩ cũng nhấn mạnh, phụ nữ mang thai, người mắc đái tháo đường và những người có chức năng tiêu hóa kém tuyệt đối không nên thử phương pháp này. Trong quá trình theo đuổi vóc dáng, sức khỏe vẫn cần được đặt lên hàng đầu.

Nguồn và ảnh: Health 2.0