Lý do gần 100 nghìn căn hộ ở TPHCM chưa được cấp sổ hồng

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, hiện có 84 hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo Luật Đất đai 2003 đến nay vẫn chưa được định giá. Mỗi hồ sơ liên quan trung bình khoảng 1.000 căn hộ, tức hơn 84.000 căn chưa được cấp sổ hồng.

Ông Đào Quang Dương, Phó trưởng phòng Kinh tế đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết, nguyên nhân chính phát sinh vướng mắc là giai đoạn 2007 - 2010, việc thu thập dữ liệu làm cơ sở định giá gần như không thể. Ở các khu vực như Bình Chánh, Hóc Môn, Thủ Đức (cũ) chưa có dự án chung cư tương tự để so sánh.

Ngoài ra, Nghị định 12/2024 từng gây khó khăn cho hầu hết dự án trong việc xác định giá đất, chỉ đến khi Chính phủ ban hành Nghị định 71/2024, tình hình mới dần được tháo gỡ. Việc chuyển thẩm quyền định giá từ Sở Tài chính sang Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng khiến nhiều hồ sơ bị treo kéo dài.

Để xử lý, TPHCM đã nhiều lần kiến nghị Trung ương cho phép áp dụng cách tính dựa trên bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh, song đến nay vẫn chưa được chấp thuận. Gần đây, UBND thành phố đã báo cáo Thủ tướng cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính để tìm hướng tháo gỡ. Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành thống nhất phương pháp tính hệ số và dự kiến có cuộc họp bàn trong thời gian tới.

“Nếu các hồ sơ này được giải quyết, thành phố sẽ có thêm 84.000 căn hộ được cấp giấy chứng nhận, đồng nghĩa hơn 300.000 người dân được an cư và nguồn lực đất đai được khai thác hiệu quả”, ông Dương nói.

TPHCM có 84.000 căn chưa được cấp sổ hồng.

Tính đến nay, Tổ Công tác giải quyết các nội dung liên quan công tác cấp sổ hồng cho các dự án nhà ở thương mại đã tổ chức 33 cuộc họp nhằm tháo gỡ vướng mắc cho 176 dự án phát triển nhà ở thương mại với 108.170 căn hộ, nhà ở và hơn 1.247 sản phẩm bất động sản khác.

Tổ Công tác cũng đã tháo gỡ vướng mắc để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại 126 dự án, với số lượng sản phẩm bất động sản đã tháo gỡ để cung cấp cho thị trường là 87.547 căn hộ, nhà ở và hơn 1.247 sản phẩm bất động sản khác. Giá trị hợp đồng chuyển nhượng các hồ sơ đã chuyển thuế đạt hơn 118.900 tỷ đồng, đem lại nguồn thu thuế trước bạ cho ngân sách TPHCM đạt hơn 594 tỷ đồng.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh vừa ký quyết định 1645 giao thêm nhiệm vụ cho Tổ Công tác giải quyết các nội dung liên quan công tác cấp sổ hồng cho các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn.

Theo đó, quyết định 1645 thay thế quyết định 5013 (ngày 5/11/2024) của UBND TPHCM nhằm kiện toàn Tổ Công tác do ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM làm Tổ trưởng với sự tham gia của một số lãnh đạo các sở, ngành gồm Xây dựng, Tài chính, Thanh tra TPHCM, Công an TPHCM, Thuế TPHCM và Chủ tịch UBND 168 phường, xã, đặc khu.

Tổ Công tác có nhiệm vụ thực hiện rà soát tổng thể và thống kê số liệu các khu nhà, các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn đã được cấp phép đầu tư xây dựng và được đưa vào sử dụng nhưng chưa được cấp sổ hồng; xác định rõ nguyên nhân, vướng mắc dẫn đến việc chưa hoàn thành công tác cấp sổ hồng; phân nhóm, phân loại, thống kê số liệu, danh sách dự án cụ thể theo từng nhóm, đề ra và thực hiện các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn theo kế hoạch, lộ trình và thời gian cụ thể.