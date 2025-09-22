Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lý do vàng SJC 'một mình một chợ'

22-09-2025 - 09:44 AM | Tài chính - ngân hàng

Sáng nay (22/9), giá vàng miếng SJC vẫn ở ngưỡng cao 133 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất hơn 130 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng SJC “một mình một chợ” bởi chênh lệch mua vào - bán ra ít hơn vàng nhẫn.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng miếng SJC 131 - 133 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cùng niêm yết vàng miếng SJC ở mốc 133 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng từ 2,8 - 3,5 triệu đồng/lượng tùy từng thương hiệu vàng.

Giá vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng SJC từ 2,8 - 3,5 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu vàng.

Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết 127 - 130 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng.

Theo đánh giá, dù sắp tới ngày 10/10, các ngân hàng, doanh nghiệp khác được phép sản xuất vàng miếng thương hiệu khác và SJC không còn là vàng miếng “độc quyền”, nhưng hiện giá loại vàng này vẫn “một mình một chợ” bởi chênh lệch mua vào - bán ra ít hơn vàng nhẫn.

Cụ thể, chênh lệch mua - bán vàng miếng ở mức 2 triệu đồng/lượng trong khi vàng nhẫn lên tới 3 - 3,5 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu. Khoảng cách mua - bán thấp có lợi hơn đối với người mua vàng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.689 USD/ounce, tăng 5 USD so với sáng qua (tương đương hơn 117 triệu đồng/lượng). Hiện, giá vàng miếng SJC vẫn cao hơn vàng thế giới hơn 15 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.186 đồng/USD. Với biên độ 5%, tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là trong khoảng 23.927 - 26.445 đồng/USD.

Tỷ giá mua - bán tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng giảm tương ứng về 23.977 - 26.395 đồng/USD.

Tại các ngân hàng , giá bán USD dù giảm theo tỷ giá trung tâm dù vẫn tiếp tục được niêm yết ở mức kịch trần 26.445 đồng/USD.

Giá USD trên thị trường tự do trong khoảng 26.410 - 26.510 đồng/USD.

Ấn định ngày mở "đại án vàng SJC"

Theo Ngọc Mai

Tiền phong

