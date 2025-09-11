Sáng 11/9: Giá vàng nhẫn, vàng SJC tiếp tục lao dốc

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, nhà vàng Mi Hồng tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh giá vàng nhẫn và vàng SJC so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Cụ thể, giá vàng nhẫn tại đây giảm xuống còn 128 - 130 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương ứng mức giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng miếng tại Mi Hồng cũng được hạ xuống còn 133,5 - 135,3 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Trong khi đó, các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác vẫn chưa có sự điều chỉnh. Hiện giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 128,2 - 131,2 triệu đồng/lượng; PNJ 128 - 131 triệu đồng/lượng; Công ty SJC 127,7 - 130,2 triệu đồng/lượng; và DOJI 127,5 - 130,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng tại các doanh nghiệp này vẫn neo ở mức 133,3 - 135,3 triệu đồng/lượng. Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, giá vàng nhẫn và vàng miếng tại các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, Công ty SJC, DOJI… cũng đã ghi nhận mức giảm lên tới 500.000 đồng/lượng.

Tại thời điểm khảo sát sáng nay, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 3.642 USD/ounce, tăng hơn 3 USD so với chốt phiên trước. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thị trường vàng tiếp tục biến động mạnh, sau khi các dữ liệu mới nhất cho thấy áp lực giá tại Mỹ đang có dấu hiệu hạ nhiệt.

Bộ Lao động Mỹ công bố, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 giảm 0,1%, trái ngược với mức tăng 0,9% của tháng 7 và thấp hơn nhiều so với dự báo tăng 0,3% của giới chuyên gia. Tính trong 12 tháng, lạm phát giá bán buôn tăng 2,6%, thấp hơn kỳ vọng và giảm so với mức 3,3% được giữ nguyên của tháng trước.

Chỉ số PPI lõi, loại trừ thực phẩm và năng lượng biến động, cũng giảm 0,1% trong tháng 8, trong khi dự báo đồng thuận là tăng 0,3%. So với cùng kỳ năm trước, PPI lõi tăng 2,8%, thấp hơn kỳ vọng 3,5% và mức 3,4% đã điều chỉnh giảm của tháng 7.

Ngay sau khi dữ liệu được công bố lúc 8h30 sáng (giờ New York), giá vàng lập tức bật tăng mạnh, nhưng nhanh chóng quay đầu điều chỉnh.

Giới phân tích nhận định, PPI được coi là chỉ báo sớm của lạm phát khi chi phí sản xuất thường được chuyển sang giá bán lẻ. Việc tăng trưởng giá sản xuất suy yếu, kết hợp với chỉ số CPI hạ nhiệt hơn dự kiến, có thể tạo điều kiện để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đẩy nhanh lộ trình cắt giảm lãi suất, yếu tố được kỳ vọng sẽ trở thành lực đỡ quan trọng cho giá vàng.

Trong báo cáo mới nhất, Roukaya Ibrahim, Giám đốc Chiến lược tại BCA Research tiếp tục duy trì quan điểm lạc quan với vàng.

Bà cho rằng, trong ba năm qua, đà tăng liên tiếp lập đỉnh của vàng chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu mua ròng từ các ngân hàng trung ương trong nỗ lực đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Theo bà Ibrahim, có bốn rủi ro lớn đang đe dọa triển vọng của bạc, bạch kim và palladium, bao gồm: bối cảnh kinh tế bất ổn, suy giảm nhu cầu công nghiệp, mất cân đối cung – cầu không đủ tạo đà bền vững, và thiếu lực đỡ từ ngân hàng trung ương.

“Cầu từ ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục là động lực quan trọng cho vàng, trong khi tính thanh khoản cao và mức biến động thấp khiến vàng nổi trội hơn hẳn so với các kim loại quý khác,” bà Ibrahim nhấn mạnh.

Dù gần đây xuất hiện tín hiệu một số quốc gia, điển hình là Nga, lên kế hoạch chi 51,5 tỷ ruble để mua thêm kim loại quý trong giai đoạn 2025–2027, phần lớn ngân hàng trung ương vẫn duy trì trọng tâm hẹp, tập trung gần như tuyệt đối vào vàng.