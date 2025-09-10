Sáng 10/9: Giá vàng nhẫn, vàng SJC đồng loạt giảm

Sáng nay, nhà vàng Mi Hồng tại TP.HCM đã điều chỉnh giá vàng nhẫn xuống còn 129 - 130,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua. Giá vàng miếng cũng được Mi Hồng hạ 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giữ nguyên chiều mua vào, hiện niêm yết ở mức 134 - 135,6 triệu đồng/lượng.

Tại các doanh nghiệp khác, giá vàng vẫn chưa có sự điều chỉnh. Giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu, PNJ, SJC, DOJI cùng giữ ở mức 133,8 - 135,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết 128,5 - 131,5 triệu đồng/lượng; SJC và DOJI đồng loạt giao dịch tại mốc 128,3 - 131,3 triệu đồng/lượng. PNJ cũng giữ nguyên giá vàng nhẫn ở mốc 127,7 - 130,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay giảm 10,4 USD xuống quanh 3.624,6 USD/ounce. Tính trong 24 giờ qua, giá vàng thế giới giảm 0,06%, nhưng nếu tính trong 30 ngày qua, mức tăng lên tới 7,22%.

Đáng chú ý, vàng ghi nhận biến động mạnh sau khi Mỹ công bố dữ liệu điều chỉnh việc làm. Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) ước tính tổng việc làm phi nông nghiệp tính đến tháng 3/2025 giảm tới 911.000 việc làm, tương đương mức giảm 0,6%. Đây là con số tồi tệ nhất từng ghi nhận, gấp ba lần mức trung bình 10 năm.

Ngay khi dữ liệu được công bố, giá vàng giao ngay tăng vọt lên 3.674,69 USD/ounce, nhưng chỉ chưa đầy 10 phút sau đã rơi mạnh xuống 3.643 USD/ounce. Việc một số liệu vốn ít được chú ý nay trở thành tâm điểm cho thấy thị trường đang nhạy cảm hơn bao giờ hết, nhất là sau các đợt điều chỉnh giảm việc làm mạnh trong quý trước.

Ông Paul Wong, Chiến lược gia thị trường tại Sprott Asset Management, nhận định rằng đợt tăng bứt phá của vàng trên 3.500 – 3.600 USD/ounce thời gian qua được thúc đẩy bởi dòng tiền lớn từ các quỹ vĩ mô mua vàng và bán trái phiếu dài hạn. “Đây là mô hình tích lũy bốn tháng rất tích cực. Khi một tài sản không thể bị bán tháo, đó là tín hiệu của sức mạnh nội tại. Mục tiêu kỹ thuật trước mắt là 3.900 USD/ounce,” ông Wong cho biết.

Ở khía cạnh cơ bản, ông Wong nhấn mạnh nợ công toàn cầu, đặc biệt tại Mỹ và các nền kinh tế G7 đang gây áp lực lớn lên thị trường trái phiếu. “Lợi suất trái phiếu 30 năm đã tăng mạnh. Thị trường ngày càng mất niềm tin vào khả năng kiểm soát chi tiêu của chính phủ,” ông phân tích.

Ông cũng cảnh báo lạm phát đang âm ỉ trở lại, thể hiện qua lạm phát kỳ vọng 2 năm và 10 năm đều đi lên, cùng với term premium (phần bù rủi ro) leo thang. “Ở ngắn hạn, kỳ vọng Fed sẽ cắt lãi suất còn hỗ trợ. Nhưng về dài hạn, bức tranh trái phiếu không mấy tích cực,” ông nói, đồng thời lưu ý thị trường đã định giá Fed cắt lãi suất 3 lần trong năm nay, thậm chí có thể mạnh tay giảm 50 điểm cơ bản ngay từ lần đầu.

Ông Wong cho rằng Fed đang rơi vào thế khó khi phải vừa hỗ trợ việc làm, vừa đối phó lạm phát dịch vụ gia tăng. “Trong một nền kinh tế nợ cao, lạm phát lớn, đồng USD sẽ bị phá giá. Khi đó, vàng trở thành điểm đến tất yếu,” ông nhấn mạnh.

Ngoài yếu tố kỹ thuật và nợ công, ông Wong cho rằng niềm tin mới là chất xúc tác quan trọng. “Khi mất niềm tin vào giá trị tài sản tiền tệ và hệ thống tài chính, nhà đầu tư sẽ tìm đến vàng. Nó không chỉ là nơi trú ẩn, mà là một tài sản an toàn tuyệt đối,” ông phân tích.

Tính từ đầu năm đến nay, vàng đã tăng hơn 30%, vượt mốc lịch sử 3.500 USD/ounce. Theo dự báo của Goldman Sachs, nếu niềm tin vào Fed tiếp tục suy giảm, giá vàng có thể hướng tới ngưỡng 5.000 USD/ounce trong tương lai.