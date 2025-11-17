Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mặt bằng cho thuê tại TP.HCM vẫn ế khách

17-11-2025 - 10:33 AM | Bất động sản

Nhiều mặt bằng tại TP.HCM vẫn không tìm được khách thuê suốt 5-6 tháng liền, dù chủ nhà đã giảm giá sâu.

Bà Vũ Thị Hằng, ngụ phường Bến Thành, TP.HCM cho biết, bà đang cho thuê mặt bằng diện tích 70 m² nằm trên mặt tiền đường Hàm Nghi với giá 100 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, suốt 6 tháng qua vẫn chưa tìm được khách thuê.

Theo bà Hằng, giá thuê đã giảm so với trước. Vào tháng 5/2025, bà rao với giá 125 triệu đồng/tháng, nhưng do không có khách thuê nên bà đành chấp nhận giảm giá 20%. "6 tháng không có khách thuê thì chúng tôi phải chịu thiệt hại rất lớn. Thời buổi kinh tế khó khăn, kiếm khách thuê như “mò kim đáy biển", bà Hằng nói.

Mặt bằng cho thuê tại TP.HCM vẫn ế khách- Ảnh 1.

Nhiều mặt bằng tại TP.HCM vẫn ế khách suốt thời gian dài. (Ảnh: Đại Việt)

Cách mặt bằng của bà Hằng khoảng vài trăm mét là căn nhà 5 tầng, rộng hơn 600 m² nằm trên mặt tiền đường Lê Lợi. Căn nhà này đang được rao với giá thuê là 350 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, suốt hơn 5 tháng qua vẫn chưa có người "chốt”.

Trên đường Thái Văn Lung, phường Sài Gòn, mặt bằng của ông Nguyễn Viết Hùng rộng 200 m² đang được rao với giá 150 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, hơn 3 tháng qua vẫn chưa có người thuê.

Ông Hùng chia sẻ, trước đây, mặt bằng trên đường Thái Văn Lung treo biển cho thuê khoảng 1-2 tuần là có khách chốt. Tuy nhiên, trong 2 năm qua, việc cho thuê rất khó khăn. “Tôi cam kết với khách thuê sẽ không tăng giá trong 3 năm. Thế nhưng, nhiều người đến coi nhà xong rồi không quay lại”, ông Hùng nói.

Mặt bằng cho thuê tại TP.HCM vẫn ế khách- Ảnh 2.

Nhiều mặt bằng có vị trí đẹp, diện tích lớn cũng kén khách thuê. (Ảnh: Đại Việt)

Ông Trần Văn Trường, CEO Hải sản Hoàng Gia cho biết, mặt bằng cho thuê ở TP.HCM vẫn ế khách vì nhiều nguyên nhân. Đầu tiên là do giá mặt bằng cao, trong khi kinh tế chỉ đang trong giai đoạn hồi phục nên các thương hiệu không dám mạo hiểm.

“Ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống (F&B) như chúng tôi chỉ xuống tiền thuê mặt bằng khi nhìn thấy hiệu quả kinh doanh cao. Nếu chỉ số hiệu quả thấp thì chúng tôi cũng không thuê” , ông Trường nói.

Theo ông Trường, hiện nay có một số mặt bằng của hệ thống Hải sản Hoàng Gia cũng phải chia sẻ tiền thuê với đối tác khác để giảm gánh nặng chi phí, tăng hiệu quả đầu tư.

Cũng theo CEO này, nhiều mặt bằng tại TP.HCM cũng đang được chủ nhà giảm giá 20-30% để tìm khách thuê mới. Bên cạnh đó cũng có những mặt bằng bị vướng thủ tục pháp lý nên khó cho thuê hơn.

Một nguyên nhân nữa là hành vi người tiêu dùng đã thay đổi khiến các doanh nghiệp cũng thay đổi theo. Trước đây, doanh nghiệp thuê mặt bằng để quảng bá thương hiệu kết hợp kinh doanh. Đến nay, các doanh nghiệp lại chọn quảng bá, kinh doanh trên các nền tảng mạng xã hội, thương mại điện tử…

Bà Lý Thu Thủy, chủ một hệ thống nhà hàng tại TP.HCM chia sẻ, hiện nay, kinh tế vẫn còn gặp nhiều thách thức, khách hàng thắt chặt chi tiêu nên việc kinh doanh khó khăn hơn trước rất nhiều. Nhà hàng của bà có lượng khách giảm khoảng 40% so với trước.

Theo bà Thủy, lượng khách giảm nhưng giá mặt bằng không giảm, trong khi giá nguyên liệu đầu vào tăng. Việc này khiến hệ thống nhà hàng của bà phải cắt giảm nhân sự để cầm cự.

Nghiên cứu của iPOS.vn và Nestlé Professional cho thấy, ngành F&B của Việt Nam đang trải qua giai đoạn biến động mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2025 đã có khoảng 50.000 cửa hàng kinh doanh ẩm thực và quán cà phê phải đóng cửa. Điều này dẫn tới tổng số điểm bán trên cả nước chỉ còn khoảng 300.000 điểm, giảm hơn 7% so với cuối năm 2024.

Hai thị trường lớn là Hà Nội và TP.HCM đều ghi nhận số lượng điểm kinh doanh ẩm thực, cà phê giảm hơn 11%. Điều này phản ánh sự thanh lọc rất mạnh mẽ trên thị trường F&B. Những thương hiệu nhỏ, mới ra đời rất khó cạnh tranh nếu không có kế hoạch rõ ràng, hiệu quả. Những thương hiệu lớn cũng phải “cắt bỏ” những điểm bán không hiệu quả trong giai đoạn đầy thách thức như hiện nay.

Theo Đại Việt/ VTC News

