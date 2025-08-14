Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mất tiền oan vì máy hút bụi: Nhiều gia đình mua xong chỉ để… trưng, 90% người chọn công suất 'khủng' nhưng không dùng hết

14-08-2025 - 20:01 PM | Thị trường

Mất tiền oan vì máy hút bụi: Nhiều gia đình mua xong chỉ để… trưng, 90% người chọn công suất 'khủng' nhưng không dùng hết

Nhiều người khi mua máy hút bụi thường chọn loại công suất càng lớn càng tốt, hoặc bỏ ra cả chục triệu cho mẫu “xịn” nhất thị trường, khiến không chỉ lãng phí tiền mà còn gây bất tiện khi sử dụng hàng ngày.

Máy hút bụi không còn là thiết bị xa xỉ, mà đã trở thành “cánh tay” hỗ trợ đắc lực cho việc dọn dẹp. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ loại máy nào mới thật sự phù hợp với nhu cầu của mình. Chọn sai, người dùng có thể tốn thêm tiền điện, mất công bảo dưỡng, thậm chí máy lại ít được dùng vì bất tiện.

1. Nhà có trẻ nhỏ – ưu tiên máy hút bụi êm, lọc bụi mịn tốt: Trẻ nhỏ dễ bị kích ứng bởi bụi mịn hoặc tiếng ồn lớn. Nếu gia đình bạn có em bé, nên ưu tiên máy có công nghệ lọc HEPA để giữ lại bụi siêu nhỏ và các tác nhân gây dị ứng. Độ ồn nên dưới 70 dB để không làm bé giật mình khi ngủ. Loại máy dạng đứng hoặc robot có cảm biến chống va chạm sẽ giúp vừa vệ sinh, vừa an toàn khi trẻ di chuyển trong nhà.

2. Nhà nuôi thú cưng – chọn máy mạnh, đầu hút chuyên dụng: Lông chó mèo bám vào thảm, sofa hay góc nhà là “ác mộng” với nhiều gia đình. Lúc này, máy hút bụi có đầu hút chuyên biệt cho lông thú (thường có chổi xoay) sẽ giúp gom và cuốn sạch nhanh hơn. Ngoài ra, bạn nên chọn máy có lực hút ổn định, dung tích chứa bụi lớn hơn 1 lít để tránh phải đổ rác liên tục. Nếu không muốn dây điện vướng víu khi hút ở nhiều góc, máy hút pin cầm tay là lựa chọn hợp lý.

3. Nhà nhiều tầng – ưu tiên máy gọn nhẹ, di chuyển linh hoạt: Kéo một chiếc máy hút bụi cồng kềnh lên xuống cầu thang là thử thách mệt mỏi. Gia đình nhiều tầng nên chọn loại máy gọn nhẹ, hoặc máy hút bụi không dây để dễ di chuyển. Một số model 2 trong 1 (vừa dạng đứng, vừa tháo thành máy cầm tay) sẽ giúp bạn xử lý từ sàn tới kệ tủ, cầu thang mà không cần nhiều thiết bị.

4. Nhà diện tích nhỏ – chú trọng sự tiện lợi và lưu trữ: Nếu sống trong căn hộ hoặc nhà nhỏ, máy hút bụi mini hoặc robot hút bụi sẽ giúp tiết kiệm diện tích lưu trữ và thời gian dọn dẹp. Robot còn có thể tự chạy khi bạn đi làm, giữ cho sàn luôn sạch mà không mất công điều khiển.

5. Đừng chỉ chạy theo “công suất càng lớn càng tốt”: Công suất cao không đồng nghĩa với việc hút sạch hơn trong mọi trường hợp. Quan trọng là lực hút thực tế (đo bằng air watts hoặc kPa) và thiết kế đầu hút. Một chiếc máy lực hút vừa đủ, tiết kiệm điện, phù hợp với mặt sàn và thói quen dọn dẹp của bạn sẽ “hay” hơn nhiều so với máy quá mạnh nhưng cồng kềnh, ồn ào.

Để sử dụng một cách tốt nhất, người dùng nên:

Chọn đúng chế độ hút: Sàn gỗ, sàn gạch thường chỉ cần chế độ vừa. Dùng mức mạnh nhất cho thảm hoặc bụi bẩn nhiều.

Hút từ cao xuống thấp: Bắt đầu từ kệ, rèm, bàn, ghế rồi mới xuống sàn để tránh bụi rơi lại.

Vệ sinh lọc định kỳ: Lọc HEPA cần được rửa hoặc thay theo khuyến cáo.

Giữ khoang chứa bụi trống: Đổ bụi khi đầy 2/3 để lực hút không giảm.

Giảm tiếng ồn: Dùng vào ban ngày, tránh sàn lỏng lẻo, và chọn đầu hút phù hợp.

Để máy nghỉ khi nóng: Không hút liên tục quá 30–40 phút với máy gia đình.

Bảo quản đúng: Để máy ở nơi khô ráo, cuộn dây gọn để tránh đứt ngầm.

Tóm lại, để “dùng hay”, hãy bắt đầu từ việc “hiểu đúng” nhu cầu của gia đình: diện tích nhà, số thành viên, thói quen sinh hoạt và tần suất dọn dẹp. Khi chọn đúng, máy hút bụi không chỉ là thiết bị làm sạch mà còn giúp bạn tiết kiệm thời gian, giữ môi trường sống an toàn và thoải mái hơn.

Chợ từng là thiên đường mua sắm của sinh viên thủ đô giờ không thể giữ khách: Chủ sạp 'mở mắt mất tiền triệu', đắt hàng chỉ mỗi Baby Three

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Những CEO thế hệ trẻ trong hệ sinh thái tỷ đô của ông Phạm Nhật Vượng: người khởi nghiệp từ năm 18 tuổi, người là giáo sư trường công nghệ top 10 hàng đầu Mỹ

Những CEO thế hệ trẻ trong hệ sinh thái tỷ đô của ông Phạm Nhật Vượng: người khởi nghiệp từ năm 18 tuổi, người là giáo sư trường công nghệ top 10 hàng đầu Mỹ Nổi bật

Đàn gà của tỷ phú Trần Đình Long đẻ 1 triệu quả trứng mỗi ngày, lợi nhuận tăng trưởng 135%

Đàn gà của tỷ phú Trần Đình Long đẻ 1 triệu quả trứng mỗi ngày, lợi nhuận tăng trưởng 135% Nổi bật

Nghịch lý tiêu chuẩn kép nông sản Việt - kỳ 1: Lo chuẩn ngoại, quên chuẩn nội?

Nghịch lý tiêu chuẩn kép nông sản Việt - kỳ 1: Lo chuẩn ngoại, quên chuẩn nội?

19:44 , 14/08/2025
Không có đơn hàng thì phá sản, nhưng 3 phút nhận 200.000 đơn như Xiaomi cũng khốn đốn

Không có đơn hàng thì phá sản, nhưng 3 phút nhận 200.000 đơn như Xiaomi cũng khốn đốn

19:40 , 14/08/2025
Nhìn thứ này đi: "Sức mạnh 1 tỷ dân" của Trung Quốc là không thể xem thường - Trước là số 0, giờ gấp 3 lần

Nhìn thứ này đi: "Sức mạnh 1 tỷ dân" của Trung Quốc là không thể xem thường - Trước là số 0, giờ gấp 3 lần

19:30 , 14/08/2025
Chỉ một vài thay đổi nhỏ khi sử dụng máy giặt, người dùng có thể giảm tới 30% điện và nước tiêu thụ nhưng nhiều gia đình vẫn đang ‘làm ngơ’

Chỉ một vài thay đổi nhỏ khi sử dụng máy giặt, người dùng có thể giảm tới 30% điện và nước tiêu thụ nhưng nhiều gia đình vẫn đang ‘làm ngơ’

18:45 , 14/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên