Mẫu xe điện giá chỉ hơn 3 triệu đồng, chạy 101 km/lần sạc

Mới đây, Blueshark cùng công ty trực thuộc EP Manufacturing Berhad (EPMB) mới đây công bố sẽ sản xuất mẫu xe điện SoloEra Solo 1C tại nhà máy Glenmarie, Shah Alam (Malaysia).

Điểm gây chú ý nhất chính là giá bán khởi điểm chỉ 599 RM (khoảng 3,2 triệu đồng) theo chương trình khuyến mãi đặc biệt trước khi ra mắt. Mức giá này có được nhờ khoản hỗ trợ 2.400 RM từ chương trình MARiiCas và trợ giá thêm từ Blueshark.

SoloEra Solo 1C có thiết kế gọn nhẹ, bắt mắt.

Tuy nhiên, để mua xe với giá siêu rẻ này, khách hàng phải là công dân Malaysia từ 18 tuổi, có bằng lái xe máy hạng B2 hợp lệ, đồng thời đăng ký hưởng ưu đãi MARiiCas. Ngoài ra, người mua phải đặt cọc 278 RM (không hoàn lại) và đồng ý tham gia hợp đồng thuê pin 5 năm với chi phí 59 RM/tháng, cùng gói kết nối 10 RM/tháng.

Trong trường hợp không đủ điều kiện nhận ưu đãi, Solo 1C sẽ có giá 2.999 RM (tương đương khoảng 16 triệu đồng), chưa bao gồm chi phí thuê pin và gói kết nối hàng tháng. Theo Blueshark, những đơn đặt hàng trước sẽ được giao trong vòng 6 tháng tới, với chi phí vận chuyển riêng và phụ phí áp dụng cho khách hàng tại Đông Malaysia.

SoloEra Solo 1C được thiết kế theo phong cách tay ga hiện đại, nhỏ gọn với trọng lượng chỉ 84 kg, dễ điều khiển trong đô thị. Xe có thể chở tối đa 220 kg, đủ cho hai người lớn và hành lý. Mẫu xe này được trang bị cặp bánh 12 inch, lốp 100/70 cùng hệ thống phanh đĩa CBS, đảm bảo an toàn khi vận hành.

Về sức mạnh, Solo 1C sở hữu động cơ điện 2kW (2,7 mã lực) đi kèm pin LFP 70,4V 28Ah (1,97 kWh) có thể tháo rời. Theo tiêu chuẩn NEDC, xe có khả năng di chuyển tối đa 101 km với một lần sạc (tải trọng người lái 75 kg), tốc độ tối đa đạt 75 km/h.

Ngoài ra, Solo 1C hỗ trợ 4 chế độ lái, có tính năng hỗ trợ lùi và leo dốc tới 16 độ. Blueshark cũng tiết lộ sẽ triển khai chương trình đổi pin trong tương lai để tăng sự tiện lợi, dù chưa rõ liệu ưu đãi này có áp dụng cho khách hàng mua xe điện khuyến mãi hay không.