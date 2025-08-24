Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mẫu xe điện giá chỉ hơn 3 triệu đồng, chạy 101 km/lần sạc

24-08-2025 - 08:32 AM | Thị trường

Mẫu xe điện cực rẻ vừa lộ diện đã nhanh chóng khiến cộng đồng mạng “phát sốt”.

Mới đây, Blueshark cùng công ty trực thuộc EP Manufacturing Berhad (EPMB) mới đây công bố sẽ sản xuất mẫu xe điện SoloEra Solo 1C tại nhà máy Glenmarie, Shah Alam (Malaysia).

Điểm gây chú ý nhất chính là giá bán khởi điểm chỉ 599 RM (khoảng 3,2 triệu đồng) theo chương trình khuyến mãi đặc biệt trước khi ra mắt. Mức giá này có được nhờ khoản hỗ trợ 2.400 RM từ chương trình MARiiCas và trợ giá thêm từ Blueshark.

Mẫu xe điện giá chỉ hơn 3 triệu đồng, chạy 101 km/lần sạc- Ảnh 1.

SoloEra Solo 1C có thiết kế gọn nhẹ, bắt mắt.

Mẫu xe điện giá chỉ hơn 3 triệu đồng, chạy 101 km/lần sạc- Ảnh 2.

Tuy nhiên, để mua xe với giá siêu rẻ này, khách hàng phải là công dân Malaysia từ 18 tuổi, có bằng lái xe máy hạng B2 hợp lệ, đồng thời đăng ký hưởng ưu đãi MARiiCas. Ngoài ra, người mua phải đặt cọc 278 RM (không hoàn lại) và đồng ý tham gia hợp đồng thuê pin 5 năm với chi phí 59 RM/tháng, cùng gói kết nối 10 RM/tháng.

Trong trường hợp không đủ điều kiện nhận ưu đãi, Solo 1C sẽ có giá 2.999 RM (tương đương khoảng 16 triệu đồng), chưa bao gồm chi phí thuê pin và gói kết nối hàng tháng. Theo Blueshark, những đơn đặt hàng trước sẽ được giao trong vòng 6 tháng tới, với chi phí vận chuyển riêng và phụ phí áp dụng cho khách hàng tại Đông Malaysia.

Mẫu xe điện giá chỉ hơn 3 triệu đồng, chạy 101 km/lần sạc- Ảnh 3.

Mẫu xe điện giá chỉ hơn 3 triệu đồng, chạy 101 km/lần sạc- Ảnh 4.

SoloEra Solo 1C được thiết kế theo phong cách tay ga hiện đại, nhỏ gọn với trọng lượng chỉ 84 kg, dễ điều khiển trong đô thị. Xe có thể chở tối đa 220 kg, đủ cho hai người lớn và hành lý. Mẫu xe này được trang bị cặp bánh 12 inch, lốp 100/70 cùng hệ thống phanh đĩa CBS, đảm bảo an toàn khi vận hành.

Về sức mạnh, Solo 1C sở hữu động cơ điện 2kW (2,7 mã lực) đi kèm pin LFP 70,4V 28Ah (1,97 kWh) có thể tháo rời. Theo tiêu chuẩn NEDC, xe có khả năng di chuyển tối đa 101 km với một lần sạc (tải trọng người lái 75 kg), tốc độ tối đa đạt 75 km/h.

Ngoài ra, Solo 1C hỗ trợ 4 chế độ lái, có tính năng hỗ trợ lùi và leo dốc tới 16 độ. Blueshark cũng tiết lộ sẽ triển khai chương trình đổi pin trong tương lai để tăng sự tiện lợi, dù chưa rõ liệu ưu đãi này có áp dụng cho khách hàng mua xe điện khuyến mãi hay không.

VinFast bán được bao nhiêu xe tại bang đông dân nhất nước Mỹ trong nửa đầu năm?

Theo Huỳnh Duy

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VinFast bán được bao nhiêu xe tại bang đông dân nhất nước Mỹ trong nửa đầu năm?

VinFast bán được bao nhiêu xe tại bang đông dân nhất nước Mỹ trong nửa đầu năm? Nổi bật

Không phải Nga hay Ấn Độ, Mỹ vừa giáng mạnh đòn trừng phạt vào một quốc gia châu Á: Trung Quốc đang là khách hàng mua 90% sản lượng dầu thô

Không phải Nga hay Ấn Độ, Mỹ vừa giáng mạnh đòn trừng phạt vào một quốc gia châu Á: Trung Quốc đang là khách hàng mua 90% sản lượng dầu thô Nổi bật

Livestream lừa bán đá thô đục ra có đá qúy, nhóm đối tượng ở Lào Cai cuỗm 10 tỷ đồng

Livestream lừa bán đá thô đục ra có đá qúy, nhóm đối tượng ở Lào Cai cuỗm 10 tỷ đồng

08:14 , 24/08/2025
Hà Nội miễn phí vé 130 tuyến bus, đường sắt đô thị từ 30/8 - 2/9

Hà Nội miễn phí vé 130 tuyến bus, đường sắt đô thị từ 30/8 - 2/9

07:40 , 24/08/2025
Hồ tiêu Việt Nam 'một mình một chợ' dù cả thế giới liêu xiêu

Hồ tiêu Việt Nam 'một mình một chợ' dù cả thế giới liêu xiêu

00:01 , 24/08/2025
Chủ tịch Samsung Đông Nam Á & Châu Đại Dương khẳng định cam kết nhằm tạo ra AI bền vững và có đạo đức trước thềm BCA 2025

Chủ tịch Samsung Đông Nam Á & Châu Đại Dương khẳng định cam kết nhằm tạo ra AI bền vững và có đạo đức trước thềm BCA 2025

20:51 , 23/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên