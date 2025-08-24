VinFast bán được bao nhiêu xe tại bang đông dân nhất nước Mỹ trong nửa đầu năm?

Theo thông tin từ Cơ quan Năng lượng bang California, hãng xe điện đến từ Việt Nam, VinFast, đã bán được tổng cộng 350 chiếc xe điện, bao gồm các mẫu VF 8 và VF 9 tại bang này trong 6 tháng đầu năm. Đây là điểm kinh doanh hàng đầu của VinFast tại Mỹ.

Cụ thể, có 273 chiếc VF 8 và 77 chiếc VF 9 được đăng ký mới. Mẫu VF 8 giảm về doanh số do lô hàng xuất khẩu đầu tiên gần như đã bán hết và mẫu xe chủ lực VF 9 đang được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, theo báo chí Mỹ, VinFast sẽ đưa hai mẫu xe điện mới là VF 6 và VF 7 đến thị trường này.

Tính đến nay, VinFast đã phát triển mạng lưới 38 đại lý đang và chuẩn bị vận hành tại 16 bang ở Mỹ, bao gồm 1 đại lý tại bang California. Trong năm 2025, VinFast có kế hoạch chuyển đổi hoàn toàn sang mô hình đại lý nhượng quyền, bắt đầu bằng việc đóng cửa các showroom D2C hiện có của hãng tại California.

Ngoài ra, VinFast còn cung cấp thêm dịch vụ cho thuê xe, phù hợp với xu hướng thuê trước, mua sau của người tiêu dùng Mỹ. Công ty đã hợp tác với US Bank, Bank of America, JPMorgan Chase và các tổ chức tài chính khác để hỗ trợ dịch vụ này.

Tại Việt Nam, VinFast bán ra 11.479 ô tô điện trong tháng 7 nâng tổng doanh số từ đầu năm lên 79.048 chiếc. Đây là tháng thứ 10 liên tiếp hãng xe Việt giữ vị trí số 1 về doanh số ô tô, theo số liệu do VinFast công bố.

Trong các mẫu xe, VinFast VF 3 tiếp tục dẫn đầu với 3.140 xe bàn giao trong tháng 7, nâng tổng số từ đầu năm lên 26.223 chiếc. Đây cũng là mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam từ đầu 2025 đến nay.

Đứng thứ hai là VF 5 với 2.552 xe bán ra trong tháng 7, lũy kế 24.364 xe. Phiên bản Herio Green – biến thể tối ưu của VF 5 cho nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ – đóng góp thêm 2.128 xe.

VinFast đặt mục tiêu tăng ít nhất gấp đôi doanh số giao hàng trên toàn cầu trong năm 2025, tức gần 200.000 xe. Đến nay, doanh số trong nước đang chiếm khoảng 40% mục tiêu này. Nếu giữ nguyên tỷ trọng như hiện nay, lượng xe mục tiêu bán ở Việt Nam sẽ là trên 174.000 xe, có thể chiếm tới 30-40% thị phần ô tô Việt Nam, so với con số 17,6% đạt được năm 2024. Với sự góp mặt của 2 mẫu xe mới là Limo Green và Minio Green trong nửa cuối năm, mục tiêu là hoàn toàn khả thi.

Tại thị trường nước ngoài, VinFast được nhận định đã "chạm" tới nhu cầu khách hàng của một số nước, đặc biệt là thông qua mẫu xe giá rẻ VF 3. Dư địa tăng trưởng cho thương hiệu này còn rất nhiều và mục tiêu tăng trưởng gấp đôi, tức khoảng 20.000 xe, là hoàn toàn có thể xày ra.

Tuy nhiên, sự biến động mạnh của thị trường và kinh tế vĩ mô chắc chắn sẽ tác động không nhỏ tới mục tiêu của hãng xe thương hiệu Việt. Cạnh tranh trong ngành xe điện cũng được đánh giá là ngày càng khốc liệt. Không chỉ là những thương hiệu mới của Trung Quốc mà các hãng xe truyền thống cũng đẩy mạnh chuyển dịch, tăng áp lực lên VinFast.