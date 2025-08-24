Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mẫu xe điện Honda giá 13,8 triệu, sạc đầy chạy 80km

24-08-2025 - 11:02 AM | Thị trường

Một mẫu xe điện mới của Honda nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, mang tên Honda Q1, vừa xuất hiện trên thị trường và nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Honda Q1 hướng đến sự tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ hiện đại và chắc chắn. Khung xe được chế tạo từ hợp kim cao cấp có khả năng chịu tải lên tới 200kg, kết hợp với công nghệ sơn tĩnh điện 6 lớp giúp màu sắc bền đẹp theo thời gian. Với trọng lượng 94kg, xe cho cảm giác đầm chắc và ổn định khi vận hành ở tốc độ cao, khác biệt so với nhiều mẫu xe điện nhẹ và ọp ẹp khác.

Mẫu xe điện Honda giá 13,8 triệu, sạc đầy chạy 80km- Ảnh 1.

Hệ thống chiếu sáng là một điểm nhấn nổi bật khi xe trang bị đèn pha Xenon dạng tròn cổ điển, mang lại khả năng chiếu sáng vượt trội và độ bền cao. Cụm tay lái được bố trí hợp lý với màn hình điện tử ở giữa, hiển thị đầy đủ các thông số cần thiết như vận tốc, dung lượng pin. Sàn để chân rộng rãi và cốp xe đủ dùng cho các vật dụng cá nhân cũng là những điểm cộng về sự tiện lợi.

Honda Q1 hướng đến sự tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ hiện đại và chắc chắn. Khung xe được chế tạo từ hợp kim cao cấp có khả năng chịu tải lên tới 200kg, kết hợp với công nghệ sơn tĩnh điện 6 lớp giúp màu sắc bền đẹp theo thời gian. Với trọng lượng 94kg, xe cho cảm giác đầm chắc và ổn định khi vận hành ở tốc độ cao, khác biệt so với nhiều mẫu xe điện nhẹ và ọp ẹp khác.

Mẫu xe điện Honda giá 13,8 triệu, sạc đầy chạy 80km- Ảnh 2.

Hệ thống chiếu sáng là một điểm nhấn nổi bật khi xe trang bị đèn pha Xenon dạng tròn cổ điển, mang lại khả năng chiếu sáng vượt trội và độ bền cao. Cụm tay lái được bố trí hợp lý với màn hình điện tử ở giữa, hiển thị đầy đủ các thông số cần thiết như vận tốc, dung lượng pin. Sàn để chân rộng rãi và cốp xe đủ dùng cho các vật dụng cá nhân cũng là những điểm cộng về sự tiện lợi.

Sức mạnh của Honda Q1 đến từ khối động cơ 1200W đặt ở bánh sau, mạnh hơn đáng kể so với mức 800W phổ biến trong cùng phân khúc. Điều này giúp xe tăng tốc nhanh, ít hao tốn điện năng và hoạt động bền bỉ ngay cả khi đi dưới trời mưa nhờ đạt chuẩn chống nước IPX7.

Về hiệu năng, xe có thể đạt vận tốc tối đa 50 km/h và di chuyển quãng đường lên tới 80 km cho mỗi lần sạc đầy, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu đi lại hàng ngày trong thành phố.

Mẫu xe điện Honda giá 13,8 triệu, sạc đầy chạy 80km- Ảnh 3.

Hệ thống an toàn cũng được Honda chú trọng với phanh đĩa lớn ở bánh trước, lốp không săm bám đường tốt và đặc biệt là hệ thống giảm xóc thủy lực cao cấp ở cả bánh trước và sau. Trang bị này giúp xe vận hành êm ái trên những đoạn đường gồ ghề, mang lại cảm giác lái thoải mái và an toàn.

Yếu tố tạo nên sức hút lớn nhất cho Honda Q1 chính là mức giá chỉ khoảng 13,8 triệu đồng. Với chi phí này, người tiêu dùng Việt có thể sở hữu một mẫu xe điện nhập khẩu từ Nhật, hội tụ đủ các yếu tố: thiết kế bền bỉ, động cơ mạnh mẽ, quãng đường di chuyển xa và các trang bị an toàn đáng tin cậy.

Trong bối cảnh xe điện ngày càng được ưa chuộng, Honda Q1 có đủ tiềm năng để trở thành lựa chọn hàng đầu cho phân khúc người dùng đô thị, đặc biệt là học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng.

Theo KV

Phụ nữ thủ đô

Từ Khóa:
honda, Q1

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sôi động thị trường xe máy điện

Sôi động thị trường xe máy điện Nổi bật

Không phải Nga hay Ấn Độ, Mỹ vừa giáng mạnh đòn trừng phạt vào một quốc gia châu Á: Trung Quốc đang là khách hàng mua 90% sản lượng dầu thô

Không phải Nga hay Ấn Độ, Mỹ vừa giáng mạnh đòn trừng phạt vào một quốc gia châu Á: Trung Quốc đang là khách hàng mua 90% sản lượng dầu thô Nổi bật

Xe điện giá 44 triệu đồng, tốc độ 141km/h và 2 phanh ABS

Xe điện giá 44 triệu đồng, tốc độ 141km/h và 2 phanh ABS

09:25 , 24/08/2025
Mẫu xe điện giá chỉ hơn 3 triệu đồng, chạy 101 km/lần sạc

Mẫu xe điện giá chỉ hơn 3 triệu đồng, chạy 101 km/lần sạc

08:32 , 24/08/2025
Livestream lừa bán đá thô đục ra có đá qúy, nhóm đối tượng ở Lào Cai cuỗm 10 tỷ đồng

Livestream lừa bán đá thô đục ra có đá qúy, nhóm đối tượng ở Lào Cai cuỗm 10 tỷ đồng

08:14 , 24/08/2025
Hà Nội miễn phí vé 130 tuyến bus, đường sắt đô thị từ 30/8 - 2/9

Hà Nội miễn phí vé 130 tuyến bus, đường sắt đô thị từ 30/8 - 2/9

07:40 , 24/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên