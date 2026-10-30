Máy bay chuẩn bị cất cánh mắc kẹt vì bánh xe lún vào hố

Theo thông tin được Outsider's Aviation đăng tải, sự cố xảy ra vào khoảng 19h20 ngày 28/10, liên quan đến chuyến bay CI840 của hãng China Airlines, dự kiến khởi hành từ Bangkok đến Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc).

Máy bay gặp sự cố thuộc dòng Boeing 737-800. Thời điểm xảy ra vụ việc, máy bay đang lăn đến đầu đường băng 02R để chuẩn bị thực hiện quy trình cất cánh.

Tuy nhiên, bộ càng đáp chính của máy bay bất ngờ mắc vào phần mặt đường băng bị sụt lún, khiến máy bay không thể tiếp tục di chuyển.

Ảnh: Outsider's Aviation

Hình ảnh được Outsider's Aviation công bố cho thấy các bánh xe của càng đáp chính lún xuống phần mặt đường băng bị nứt vỡ, tạo thành một hố sâu. Nhiều nhân viên sân bay đã có mặt xung quanh máy bay để kiểm tra và xử lý sự cố.

Sau khi sự cố xảy ra, đơn vị vận hành sân bay quốc tế Suvarnabhumi cùng các nhân viên kỹ thuật nhanh chóng đến hiện trường khảo sát, phối hợp đưa máy bay ra khỏi đường băng. Hành khách trên chuyến bay CI840 được yêu cầu rời khỏi máy bay. Sau đó, máy bay được kéo về vị trí đỗ số 502 để tiến hành kiểm tra an toàn chi tiết.

Theo thông tin được công bố, cả 3 đường băng tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi đã khôi phục hoạt động cất, hạ cánh bình thường.

Hiện nguyên nhân khiến bề mặt đường băng bất ngờ sụt lún dưới sức nặng của máy bay vẫn chưa được làm rõ. Outsider's Aviation chưa cung cấp thông tin cụ thể về yếu tố dẫn đến sự cố.

Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi những hình ảnh bánh máy bay lún sâu vào mặt đường băng được chia sẻ rộng rãi.