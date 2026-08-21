Máy bay vận tải Y-15 bí ẩn của Trung Quốc ra mắt

Chiếc máy bay này trước đây được biết đến với tên gọi Y-30, hiện đã được đổi tên thành Y-15, như được chỉ ra bởi số serial "15001" của nguyên mẫu, một tên gọi đang ngày càng được nhắc đến nhiều trong các nguồn thông tin công khai.

Đây là sản phẩm của Tập đoàn Máy bay Thiểm Tây (SAC). Máy bay mới của Trung Quốc lần đầu tiên được công khai gắn liền với tên gọi Y-30 sau khi mô hình ra mắt tại Triển lãm Hàng không Chu Hải năm 2014. Kể từ đó, tên gọi này đã được sử dụng rộng rãi trong các báo cáo về chương trình.

Sau đó dự án bị tạm dừng một thời gian, cho đến khi xuất hiện những báo cáo không chính thức về việc nối lại hoạt động tại SAC vào năm 2023. Những bức ảnh đầu tiên về nguyên mẫu trong các chuyến bay thử nghiệm xuất hiện vào tháng 12/2025.

Máy bay Y-15 được trang bị 4 động cơ dẫn động các cánh quạt 6 lá hiệu suất cao. Cấu hình tổng thể của nó khác biệt rõ rệt so với máy bay phản lực Y-20 lớn hơn của Trung Quốc.

Máy bay vận tải Y-15 của Trung Quốc.

Đồng thời cấu hình của Y-15 có một số điểm tương đồng về mặt hình ảnh với Airbus A400M. Máy bay Trung Quốc này có thân tương đối rộng, cửa dốc chở hàng phía sau, càng hạ cánh được gia cố, cánh đặt cao và đuôi máy bay hình chữ T.

Khác với thiết kế cánh cụp của A400M, máy bay vận tải Trung Quốc có cánh tương đối thẳng với lực nâng cao và các cánh nhỏ ở hai đầu, điều không có trong thiết kế của châu Âu.

Cách bố trí này sẽ giúp máy bay kết hợp hiệu quả bay hành trình với hiệu suất ở tốc độ thấp cần thiết cho các hoạt động vận tải chiến thuật.

Mặc dù có vẻ ngoài tương tự như A400M, Y-15 dường như là một máy bay nhỏ hơn, thuộc một phân khúc khác về trọng lượng và đặc điểm kỹ thuật.

Bốn động cơ TP400-D6 của A400M có công suất khoảng 11.000 mã lực mỗi chiếc, trong khi các động cơ phản lực cánh quạt WJ-10 của máy bay Trung Quốc được biết đến là có công suất thấp hơn đáng kể - khoảng 6.800 mã lực.

Điều này cho thấy Y-15 có nhiều điểm tương đồng với C-130J và Y-9 của Trung Quốc hơn là A400M.

Các ước tính chưa được xác nhận cho thấy tải trọng của máy bay vào khoảng 30 tấn, mặc dù con số này cần được xem xét thận trọng vì Y-15 vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Để so sánh, tải trọng của Y-9 thường được ước tính vào khoảng 25 tấn, trong khi của C-130J-30 là khoảng 21 tấn. Đồng thời Y-15 được cho là có khoang chứa hàng bên trong rộng hơn Y-9, với chiều cao và chiều rộng lớn hơn, cho phép chứa được hàng hóa cỡ lớn.