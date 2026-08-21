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Trực thăng Mi-24 cũ được bán cho một khách hàng không xác định

| | Tài chính quốc tế

Ít nhất 2 trực thăng tấn công Mi-24 từng thuộc biên chế Lực lượng Vũ trang Hungary đã được bán cho một khách hàng nước ngoài bí ẩn.

Bức ảnh về quá trình bàn giao phương tiện chiến đấu này được cộng đồng LHSN.HU đăng tải, dành tặng cho Lữ đoàn trực thăng số 86 mang tên M. H. József Kis. Những chiếc trực thăng được đưa đi bằng phương tiện dân sự, và Thổ Nhĩ Kỳ được cho là điểm đến cuối cùng.

Các bức ảnh cho thấy đã có những nỗ lực nhằm xóa bỏ số đăng ký và dấu hiệu nhận dạng của Quân đội Hungary khỏi thân máy bay trực thăng để che giấu nguồn gốc của chúng.

Vào tháng 6, Không quân Hungary đã thực hiện các chuyến bay tạm biệt đối với trực thăng Mi-17 và Mi-24, trước khi chúng chính thức ngừng hoạt động.

Sự kiện này đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên gần 40 năm sử dụng những loại máy bay này trong hàng không lục quân của đất nước.

Trực thăng Mi-24 cũ của Hungary đã bị xóa bỏ số hiệu trước khi chuyển giao.

Lịch sử trực thăng Mi-24 ở Hungary bắt đầu vào năm 1978, khi 4 chiếc Mi-24D đầu tiên trong tổng số 30 chiếc được nhập khẩu từ Liên Xô.

Sau đó phi đội được bổ sung bằng các máy bay lên thẳng Mi-24V cải tiến, và tới năm 1995, nước này nhận thêm Mi-24 đã qua sử dụng từ Quân đội Cộng hòa Dân chủ Đức cũ hoàn toàn miễn phí.

Mặc dù nhận được một lượng lớn trang thiết bị, nhưng khó khăn kinh tế và việc cắt giảm quân số liên tục làm giảm số lượng trực thăng Mi-24 đang hoạt động.

Sau nhiều năm gián đoạn các chuyến bay, vào năm 2018 - 2019, 8 chiếc trực thăng Mi-24 đã trải qua đợt sửa chữa lớn tại một nhà máy của Nga ở St. Petersburg.

Các kỹ sư đã nâng cấp động cơ TV-3-117 và điều chỉnh cabin để phù hợp với kính nhìn đêm. Chính nhờ đó, những chiếc Mi-24 của Hungary đã có được màu đen than chì đặc trưng. Điều đáng chú ý là chiếc được bán vẫn còn giữ nguyên lớp sơn ngụy trang cũ.

Để thay thế phi đội trực thăng Liên Xô đã ngừng hoạt động, Hungary đã đặt mua các loại máy bay lên thẳng hiện đại của Đức từ Airbus Helicopters - loại đa dụng H145M và loại vận tải H225M Caracal.

Theo Militarnyi
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Theo Sao Đỏ

Giáo Dục Thời Đại

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