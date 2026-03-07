Mẹ đảm Hà Nội biến sân thượng tầng 5 thành "ốc đảo" rau trái xanh mướt

Ngay từ khi bắt đầu xây dựng ngôi nhà mới vào năm 2022, chị Trang đã ấp ủ dự định về một khu vườn trong mơ. Để hiện thực hóa điều đó, chị chủ động nhờ đội ngũ thi công xử lý kỹ lưỡng phần chống thấm ở tầng cao nhất, đồng thời lắp đặt hệ thống giá kê thùng chậu cách mặt sàn 30cm nhằm đảm bảo thoát nước tốt và giữ vệ sinh cho mái nhà. Toàn bộ hệ thống tưới tiêu và thoát sàn đều được thiết kế đồng bộ ngay từ đầu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc canh tác lâu dài.