Mẹ đảm Hà Nội biến sân thượng tầng 5 thành "ốc đảo" rau trái xanh mướt
Sở hữu khu vườn trên cao với đủ loại rau củ và cây ăn quả, chị Huyền Trang (Hà Nội) không chỉ tự tay cung cấp thực phẩm sạch cho gia đình mà còn tạo nên một không gian thư giãn lý tưởng giữa lòng thành phố.
07-03-2026
06-03-2026
06-03-2026
Giữa lòng thủ đô ồn ã, trên sân thượng của một căn nhà 5 tầng tại phường Kiến Hưng, Hà Nội, có một khu vườn xanh mướt quanh năm khiến bất cứ ai ghé thăm cũng phải trầm trồ. Chủ nhân của "khoảng trời riêng" đầy sức sống này là chị Huyền Trang (SN 1987), vốn mang trong mình niềm đam mê trồng trọt từ khi còn ở căn nhà cũ chật hẹp.
Ngay từ khi bắt đầu xây dựng ngôi nhà mới vào năm 2022, chị Trang đã ấp ủ dự định về một khu vườn trong mơ. Để hiện thực hóa điều đó, chị chủ động nhờ đội ngũ thi công xử lý kỹ lưỡng phần chống thấm ở tầng cao nhất, đồng thời lắp đặt hệ thống giá kê thùng chậu cách mặt sàn 30cm nhằm đảm bảo thoát nước tốt và giữ vệ sinh cho mái nhà. Toàn bộ hệ thống tưới tiêu và thoát sàn đều được thiết kế đồng bộ ngay từ đầu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc canh tác lâu dài.
Hành trình tạo lập khu vườn không hề dễ dàng, đặc biệt là công đoạn vận chuyển ba tấn đất thịt lên tầng 5. Sau khi đất được đưa lên cao, chị Trang đã dành nhiều ngày để đập nhỏ những tảng đất cứng và cải tạo theo công thức riêng gồm 5 phần đất, 3 phần phân trùn quế và 2 phần trấu. Đối với chị, việc chuẩn bị giá thể tơi xốp, giàu dinh dưỡng là yếu tố tiên quyết giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh và hạn chế sâu bệnh.
Với nguyên tắc "mùa nào thức ấy", khu vườn của chị luôn tràn ngập các loại rau củ đặc trưng theo thời tiết. Nếu mùa đông là thiên đường của su hào, bắp cải, súp lơ và xà lách, thì khi hè đến, chị lại ưu tiên các loại rau chịu nhiệt như rau dền, mùng tơi, rau muống. Sau những lần thử nghiệm trồng xà lách trái mùa không thành công do thời tiết nắng nóng làm rau bị đắng, chị càng thêm thấu hiểu tầm quan trọng của việc tôn trọng đặc tính tự nhiên của từng loại cây trồng.
Bên cạnh việc chọn giống và làm đất, chị Trang còn đặc biệt chú ý đến yếu tố ánh sáng. Chị khéo léo sắp xếp các loại cây cao thấp ở những vị trí hợp lý để tối ưu hóa việc đón nắng. Nhờ sự chăm chút tỉ mỉ, khu vườn không chỉ cung cấp nguồn rau sạch dồi dào cho bữa cơm gia đình mà còn có thêm các loại cây ăn quả như táo, đu đủ đang vào mùa kết trái.
Suốt ba năm qua, việc lên thăm vườn vào mỗi sáng sớm để tưới nước, xới đất và thu hoạch rau quả lúc chiều tà đã trở thành thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của chị. Khu vườn sân thượng không chỉ là nơi cung cấp thực phẩm an toàn mà còn là khoảng không gian thư giãn tuyệt vời giúp chị tìm thấy niềm hạnh phúc giản đơn sau những giờ làm việc căng thẳng.
Nhìn ngắm thành quả lao động của mình xanh tốt mỗi ngày, chị Trang luôn cảm thấy tự hào và trân trọng giá trị mà bàn tay con người có thể kiến tạo giữa phố thị đông đúc.
