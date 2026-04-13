Mẹ đơn thân 4 con là "nữ hoàng nhạc đỏ" đình đám: "Hôm nay trời đẹp, em cũng xinh"

Ở tuổi 50, Anh Thơ vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ không chỉ bởi giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc, mà còn bởi nguồn năng lượng tích cực, lạc quan trong cuộc sống. Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ trên trang cá nhân dòng trạng thái đầy cảm hứng: "Hôm nay trời đẹp, em cũng xinh, và quan trọng nhất là được hát cho cả nhà nghe!" .

Kèm theo đó là bức ảnh đời thường của nữ nghệ sĩ. Trong ảnh, Anh Thơ xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, làn da mịn màng và ánh mắt dịu dàng. Cô diện trang phục xanh thanh lịch, tóc buộc gọn gàng, đứng giữa khu vườn xanh mát. Tất cả tạo nên hình ảnh một người phụ nữ vừa đằm thắm, vừa rạng rỡ, toát lên sự bình yên.

Thời gian gần đây, Anh Thơ khá chăm chỉ cập nhật mạng xã hội. Không chỉ khoe nhan sắc ngày càng mặn mà, cô còn chia sẻ nhiều dòng trạng thái giàu chất thơ, truyền cảm hứng sống tích cực như: "Thanh xuân như một cuốn sách, đừng quên viết vào đó những câu hát ngọt ngào nhất", "Mắt em cất giữ cả một trời bình yên, dịu dàng xoa dịu những nỗi buồn xa xôi", "Gửi chút nắng hạ, gửi chút gió mây, tặng cho ngày hôm nay bình yên dịu dàng", "Dịu dàng như câu hát bolero, em chạm nhẹ vào tim người bằng ánh mắt và nụ cười"... Những chia sẻ ấy cho thấy một Anh Thơ yêu đời, yêu nghề và luôn giữ tâm hồn nhẹ nhàng giữa nhịp sống bận rộn.

Ít ai biết rằng, phía sau ánh hào quang sân khấu, Anh Thơ là một người phụ nữ mạnh mẽ khi một mình nuôi 4 con sau đổ vỡ hôn nhân. Hiện tại, cô sống giản dị, kín tiếng và dành phần lớn thời gian cho gia đình cũng như sự nghiệp. Nữ ca sĩ từng chia sẻ, mọi thu nhập từ ca hát và giảng dạy đều được cô ưu tiên cho việc chăm lo tương lai của các con .

Dù cuộc sống làm mẹ đơn thân không ít vất vả, Anh Thơ vẫn giữ được tinh thần lạc quan. Ngoài việc đi diễn, cô còn là giảng viên thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tiếp tục truyền lửa đam mê cho thế hệ trẻ. Với chất giọng soprano trong trẻo, giàu kỹ thuật, cô là một trong những giọng ca hàng đầu của dòng nhạc dân gian - thính phòng Việt Nam, được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc đỏ".