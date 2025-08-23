Mẹ Hà Nội chia sẻ: Sau khi bán căn hộ hướng Tây và chuyển sang hướng Đông, tôi mới thấy khác biệt rõ rệt dù ở cùng một tầng

Khi mới mua nhà, tôi từng không để tâm đến hướng nhà. “Cùng tầng, cùng diện tích, thiết kế giống nhau thì chắc ở cũng như nhau thôi” – tôi đã nghĩ vậy. Nhưng sau vài năm sống trong căn hộ hướng Tây , rồi chuyển sang căn hộ hướng Đông , tôi mới nhận ra: hướng nhà tạo ra sự khác biệt lớn đến không ngờ .

Dưới đây là chia sẻ của tôi – một người mẹ sống tại Hà Nội – về trải nghiệm thực tế giữa hai loại căn hộ tưởng như giống mà hóa ra khác xa này.

1. Hướng Đông – Tây khác nhau như thế nào?

Ánh sáng buổi sáng và buổi chiều

Nhà hướng Đông đón nắng từ sáng sớm. Mỗi sáng thức dậy, mở cửa là ánh sáng tràn vào. Tinh thần thoải mái, dễ bắt đầu ngày mới.

Nhà hướng Tây thì sáng âm u, đến chiều mới bắt đầu nắng – và nắng "cháy da cháy thịt". Cảm giác bí bách kéo dài đến tối.

Số giờ nắng và mức độ nóng

Vào mùa hè, nhà hướng Tây hứng nắng từ trưa đến tận tối, tường và cửa sổ nóng hầm hập như lò nướng.

Trong khi đó, nhà hướng Đông chỉ nắng vào sáng sớm, đến trưa đã dịu dần, không gian mát hơn hẳn.

Chênh lệch về chi phí

Nhà hướng Tây giá rẻ hơn chút khi mua, nhưng tiền điện mỗi tháng cao gấp rưỡi vì phải bật điều hòa gần như cả ngày. Còn chưa kể đến chi phí chống nóng: kính cường lực, rèm cách nhiệt, phim dán cửa sổ…

Nhà hướng Đông giá mua cao hơn chút, nhưng ít tốn điện, đồ đạc cũng bền hơn vì không bị nắng chiếu trực tiếp suốt ngày.

2. Nhà hướng Đông mát hơn nhưng có thực sự tốt hơn?

Không thể nói hướng nào tốt tuyệt đối, vì còn tùy vào:

- Vị trí địa lý: Ở miền Bắc, nhà hướng Đông có thể lạnh hơn vào mùa đông. Còn ở miền Nam, hướng Đông là "vàng".

- Tầng cao hay thấp: Tầng cao dễ đón gió, tầng thấp dễ bí. Nếu nhà hướng Tây nhưng bị tòa khác che nắng thì cũng dễ chịu hơn.

- Ngân sách: Nếu bạn không quá dư dả, nhà hướng Tây vẫn có thể chấp nhận nếu biết cách chống nóng và cải tạo hợp lý.

3. Trải nghiệm sau khi chuyển từ nhà hướng Tây sang hướng Đông

Mát hơn, dễ chịu hơn rõ rệt

Tôi chuyển nhà vào đầu hè năm ngoái. Ngay lập tức thấy rõ: nhà mới không cần bật điều hòa cả ngày, đặc biệt là buổi trưa và tối. Không khí dễ thở hơn, không còn cảm giác “nóng bức dai dẳng”.

Sáng sủa và tiết kiệm điện

Ánh sáng tự nhiên vào sáng sớm giúp tôi và con dậy đúng giờ hơn, tinh thần tích cực hơn. Trước kia, căn nhà hướng Tây dù buổi chiều sáng trưng nhưng sáng lại tối thui, rất dễ “lười”.

Đồ đạc lâu hỏng, không lo nứt nẻ

Ghế sofa da, rèm cửa, sàn gỗ – những thứ từng xuống cấp nhanh vì nắng chiếu trực tiếp – giờ giữ được lâu hơn, không phai màu, không cong vênh.

4. Vậy nên chọn nhà hướng nào?

Câu trả lời phụ thuộc vào lối sống – tài chính – vị trí địa lý của bạn. Nhưng đây là những gợi ý bạn nên cân nhắc:

Tiêu chí Hướng Đông Hướng Tây Ánh sáng buổi sáng Nhiều, dễ chịu Thiếu sáng Ánh nắng buổi chiều Mát, dịu Gắt, nóng kéo dài đến tối Mức tiêu thụ điện Ít hơn Cao hơn Độ bền đồ nội thất Bền hơn Dễ bạc màu, hư hỏng do nhiệt Chi phí mua ban đầu Cao hơn một chút Thường rẻ hơn Cảm giác sống Dễ chịu, sáng sủa Dễ bí bách, mệt mỏi nếu không chống nóng

Kết luận từ trải nghiệm của một mẹ Hà Nội

“Sau khi sống ở cả hai căn hộ cùng tầng – một bên hướng Tây, một bên hướng Đông – tôi nhận ra: khác biệt không chỉ ở hướng nắng, mà ở cả cảm xúc, chi tiêu và chất lượng sống mỗi ngày”.

Nếu có thể, tôi vẫn sẽ chọn nhà hướng Đông cho những năm tháng tiếp theo. Nhưng nếu bạn buộc phải mua nhà hướng Tây vì ngân sách, hãy kiểm tra kỹ thời điểm nắng chiếu và lên kế hoạch chống nóng từ đầu.