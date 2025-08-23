Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

23-08-2025 - 21:16 PM | Lifestyle

Không phải đồ nội thất đắt tiền hay thiết kế “chuẩn mạng” mới tạo nên một ngôi nhà đáng sống. Căn hộ của một cô giáo đã nghỉ hưu ở Trùng Khánh chứng minh điều ngược lại: từng góc nhỏ đều tiện nghi, ấm áp và hợp lý đến mức… chỉ riêng chiếc tủ giày ngoài hành lang cũng được hàng xóm rủ nhau sao chép.

Phòng khách – ấm áp và vừa đủ

Ngôi nhà của cô giáo nghỉ hưu gây sốt: Chỉ chiếc tủ giày ngoài hành lang cũng khiến hàng xóm đua nhau làm theo- Ảnh 1.
Ngôi nhà của cô giáo nghỉ hưu gây sốt: Chỉ chiếc tủ giày ngoài hành lang cũng khiến hàng xóm đua nhau làm theo- Ảnh 2.
Ngôi nhà của cô giáo nghỉ hưu gây sốt: Chỉ chiếc tủ giày ngoài hành lang cũng khiến hàng xóm đua nhau làm theo- Ảnh 3.

Toàn bộ phòng khách và phòng ăn lát sàn gỗ, tạo cảm giác ấm áp và gần gũi. Chiếc bàn trà dài nhỏ gọn, đủ đặt tạp chí hoặc ấm trà, lại không chiếm nhiều diện tích, giúp việc di chuyển thuận tiện hơn hẳn bàn trà lớn.

Ngôi nhà của cô giáo nghỉ hưu gây sốt: Chỉ chiếc tủ giày ngoài hành lang cũng khiến hàng xóm đua nhau làm theo- Ảnh 4.

Ghế sofa vừa phải, phủ thêm chăn xanh và đặt cạnh đèn sàn ánh sáng vàng dịu. Buổi tối ngồi xem TV, ánh sáng này dễ chịu hơn rất nhiều so với đèn trần sáng chói.

“Ngôi sao” của căn nhà: Tủ giày hành lang

Ngay gần lối vào, một chiếc tủ giày nhỏ xinh được bố trí khéo léo – vừa đủ để cất giày đi hàng ngày, vừa gọn gàng lại không lấn không gian sinh hoạt.

Trên tường, tủ treo kết hợp tủ phụ thành một khối, lắp thêm dải đèn LED để dễ lấy đồ trong tối. Màu trắng ngà phối gỗ tự nhiên tạo cảm giác sạch và sáng. Thiết kế này thông minh hơn nhiều so với việc đặt hai tủ riêng biệt – vừa tiết kiệm diện tích, vừa tiện dụng.

Nhà bếp và bàn ăn – sạch sẽ và ấm cúng

Bếp tông trắng, mặt bàn xám, ốp gạch subway viền đen dễ lau chùi. Tay nắm tủ bằng kim loại mịn tay, tủ treo vừa đủ để lọ gia vị và đồ dùng nấu nướng. Vài chậu cây xanh trên mặt bếp giúp không gian nấu nướng bớt ngột ngạt.

Bàn ăn gỗ anh đào đỏ được trang trí đơn giản với bộ đồ ăn trắng và bình hoa. Kế bên là giỏ mây đựng tạp chí và chiếc chăn mỏng – sau bữa tối có thể ngồi đọc sách, nhâm nhi trà.

Ngôi nhà của cô giáo nghỉ hưu gây sốt: Chỉ chiếc tủ giày ngoài hành lang cũng khiến hàng xóm đua nhau làm theo- Ảnh 5.
Ngôi nhà của cô giáo nghỉ hưu gây sốt: Chỉ chiếc tủ giày ngoài hành lang cũng khiến hàng xóm đua nhau làm theo- Ảnh 6.
Ngôi nhà của cô giáo nghỉ hưu gây sốt: Chỉ chiếc tủ giày ngoài hành lang cũng khiến hàng xóm đua nhau làm theo- Ảnh 7.
Ngôi nhà của cô giáo nghỉ hưu gây sốt: Chỉ chiếc tủ giày ngoài hành lang cũng khiến hàng xóm đua nhau làm theo- Ảnh 8.

Ban công – nơi đón ánh sáng

Ban công không lắp kính kín mà chỉ căng lưới bảo vệ, để ánh sáng tự nhiên tràn vào. Cây thường xuân, xương rồng và bể cá nhỏ tạo không gian thư giãn. Bồn rửa có rèm nhẹ che máy giặt, vừa gọn vừa thoáng.

Ngôi nhà của cô giáo nghỉ hưu gây sốt: Chỉ chiếc tủ giày ngoài hành lang cũng khiến hàng xóm đua nhau làm theo- Ảnh 9.
Ngôi nhà của cô giáo nghỉ hưu gây sốt: Chỉ chiếc tủ giày ngoài hành lang cũng khiến hàng xóm đua nhau làm theo- Ảnh 10.

Phòng ngủ – đơn giản mà tiện dụng

Phòng ngủ chính tường trắng, phào thạch cao, sàn gỗ. Một bàn trang điểm nhỏ cạnh cửa sổ, ghế mây mềm và kệ treo để sách, đồ trang trí – vừa gọn vừa ấm áp.

Phòng ngủ phụ thiết kế tatami đa năng: giường cạnh cửa sổ lồi, khung giường thông gió, 6 ngăn kéo lớn dưới gầm để chăn ga theo mùa, bàn nhỏ để đọc sách, kệ treo chậu cây. Đây là giải pháp lý tưởng cho phòng ngủ phụ nhỏ hẹp.

Ngôi nhà của cô giáo nghỉ hưu gây sốt: Chỉ chiếc tủ giày ngoài hành lang cũng khiến hàng xóm đua nhau làm theo- Ảnh 11.
Ngôi nhà của cô giáo nghỉ hưu gây sốt: Chỉ chiếc tủ giày ngoài hành lang cũng khiến hàng xóm đua nhau làm theo- Ảnh 12.
Ngôi nhà của cô giáo nghỉ hưu gây sốt: Chỉ chiếc tủ giày ngoài hành lang cũng khiến hàng xóm đua nhau làm theo- Ảnh 13.
Ngôi nhà của cô giáo nghỉ hưu gây sốt: Chỉ chiếc tủ giày ngoài hành lang cũng khiến hàng xóm đua nhau làm theo- Ảnh 14.
Ngôi nhà của cô giáo nghỉ hưu gây sốt: Chỉ chiếc tủ giày ngoài hành lang cũng khiến hàng xóm đua nhau làm theo- Ảnh 15.

Ngôi nhà của cô giáo nghỉ hưu gây sốt: Chỉ chiếc tủ giày ngoài hành lang cũng khiến hàng xóm đua nhau làm theo- Ảnh 16.
Ngôi nhà của cô giáo nghỉ hưu gây sốt: Chỉ chiếc tủ giày ngoài hành lang cũng khiến hàng xóm đua nhau làm theo- Ảnh 17.

Bí quyết của một ngôi nhà đáng sống

Ngôi nhà của cô giáo không chạy theo xu hướng nội thất “đẹp trên mạng” mà tập trung vào chi tiết nhỏ phục vụ đời sống hàng ngày: tủ giày tiện dụng, ngăn kéo giấu đồ, cây xanh đúng chỗ, giường tatami thông minh.

Sự thoải mái và tiện nghi này mới chính là lý do khiến hàng xóm phải trầm trồ và… bắt chước.

Chồng mua đất, vợ ký giấy khước từ tài sản, tiền nong không chung 1 đồng: Tâm sự khiến CĐM xôn xao

Theo Thu Thanh

Phụ nữ số

