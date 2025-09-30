MobiFone và SOVICO hợp tác xây dựng hệ sinh thái viễn thông công nghệ đa tiện ích

Tham dự Lễ ký kết có Thiếu tướng Trương Sơn Lâm – Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone; Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc SOVICO Group; cùng lãnh đạo cấp cao hai bên.

Theo thỏa thuận, MobiFone và SOVICO sẽ ưu tiên khai thác thế mạnh của nhau trong các lĩnh vực viễn thông, công nghệ, tài chính – ngân hàng, bảo hiểm, hàng không… Trọng tâm là triển khai 5G cho đô thị thông minh, các khu công cộng, nhà ga, sân bay, tích hợp hạ tầng trạm phát sóng, cùng giải pháp IoT, camera và kết nối thông minh. Hai bên cũng hợp tác bán chéo sản phẩm – dịch vụ, phát triển giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp, dữ liệu số, mở rộng dịch vụ tài chính số, đồng thời phát triển hệ thống thanh toán thông minh và đồng sáng tạo nội dung.

Dịp này, lãnh đạo hai bên đã thực hiện nghi thức ra mắt mạng di động thế hệ mới Skyfi – sản phẩm hợp tác nổi bật, đồng thời tham quan các showcase công nghệ mới: SD-WAN, MobiFone Scoring, Skyfi và các giải pháp số khác.

Phát biểu tại sự kiện, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm – Chủ tịch HĐTV MobiFone khẳng định: "Sự hợp tác giữa MobiFone và SOVICO sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho hai doanh nghiệp, đồng thời góp phần tạo ra các dịch vụ số thực chất, an toàn, hiệu quả, phục vụ tiến trình chuyển đổi số quốc gia."

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc SOVICO Group chia sẻ: "Tôi tin tưởng rằng đây là bước tiến mới trong hành trình đưa công nghệ số hiện đại, đa tiện ích và sáng tạo đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực hàng không, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông...; đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới."

Sự kiện hợp tác giữa MobiFone và SOVICO không chỉ mở ra cơ hội bổ trợ thế mạnh, hợp lực sáng tạo, mà còn đánh dấu bước đi chiến lược trên con đường kiến tạo hệ sinh thái công nghệ toàn diện, khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp Việt trong công cuộc viết, xây dựng nền kinh tế số quốc gia.



