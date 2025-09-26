Mondelez Kinh Đô lần đầu ra mắt Báo cáo Xu hướng ăn nhẹ

Báo cáo Xu hướng Ăn nhẹ – State of Snacking Report 2024 được thực hiện trực tuyến bởi tổ chức The Harris Poll theo ủy quyền của Tập đoàn Mondelēz International, trong giai đoạn từ tháng 10/2024 đến tháng 01/2025, với sự tham gia khảo sát của người tiêu dùng Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Đây là một phần trong Báo cáo State of Snacking 2024 của Tập đoàn Mondelēz International, được triển khai tại 12 thị trường trọng điểm, trong đó có Việt Nam. Dữ liệu được thu thập và xử lý nhằm phản ánh đúng cơ cấu dân số thực tế tại từng quốc gia, đồng thời áp dụng trọng số chung để đảm bảo sự cân bằng về tỷ lệ đại diện giữa các quốc gia.

"Báo cáo State of Snacking đầu tiên tại Việt Nam đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình của Mondelez Kinh Đô nhằm thấu hiểu và đáp ứng tốt hơn nhu cầu cũng như kỳ vọng của người tiêu dùng Việt. Kết quả từ báo cáo cho thấy, ăn nhẹ ngày nay không chỉ để nạp thêm năng lượng cho một ngày bận rộn, mà còn góp phần quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và cảm xúc, giúp mang lại niềm vui, xua tan căng thẳng, và tạo nên những khoảnh khắc gắn kết, sẻ chia ý nghĩa bên gia đình và bạn bè. Với vai trò tiên phong tại Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục kết hợp sức mạnh đổi mới toàn cầu với sự am hiểu thị trường địa phương để mang đến những sản phẩm ăn nhẹ phù hợp, vào đúng thời điểm, với chất lượng cao cho người tiêu dùng.", ông Sameer Yadav, Giám đốc Marketing của Mondelez Kinh Đô Việt Nam, chia sẻ.

Báo cáo đã chỉ ra những xu hướng nổi bật về cách người tiêu dùng ăn nhẹ đúng cách, vai trò của ăn nhẹ đối với sức khỏe thể chất, tinh thần, cảm xúc và sự ưu tiên dành cho các lựa chọn bền vững. Kết quả nghiên cứu cũng nhấn mạnh cam kết của Mondelez Kinh Đô trong việc định hình tương lai ngành ăn nhẹ tại Việt Nam, dựa trên sự thấu hiểu người tiêu dùng, không ngừng đổi mới và phát triển theo hướng bền vững.

Ăn nhẹ là một phần không thể thiếu trong thói quen hằng ngày

Báo cáo cho thấy, ăn nhẹ đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của người tiêu dùng Việt Nam. Theo đó, 95% người Việt thưởng thức món ăn nhẹ ít nhất một lần mỗi ngày. Người tiêu dùng Việt Nam cũng cho biết họ dễ dàng tìm được sản phẩm phù hợp với nhu cầu, với 98% khẳng định có thể dễ dàng tìm thấy món ăn nhẹ đáp ứng nhu cầu của bản thân.

Hầu hết người tiêu dùng Việt Nam có thói quen ăn nhẹ mỗi ngày.

Bên cạnh đó, việc ăn vặt không chỉ là thói quen mà còn là một trải nghiệm thú vị đối với nhiều người Việt. 84% người tham gia khảo sát cảm thấy hào hứng khi khám phá một món ăn nhẹ mới và 83% cho rằng lựa chọn đồ ăn nhẹ là một trải nghiệm thú vị và đầy cảm hứng.

Ăn nhẹ lợi ích cho cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần

Ăn nhẹ ngày nay không chỉ đơn thuần là một bữa ăn phụ, mà đã trở thành một phần quan trọng trong việc chăm sóc bản thân và nâng cao sức khỏe toàn diện. Theo báo cáo, 99% người tiêu dùng Việt Nam coi bữa ăn nhẹ là nguồn cung cấp dinh dưỡng tiện lợi, 98% cho biết họ lựa chọn các món ăn nhẹ phù hợp với mục tiêu sức khỏe của mình.

Không chỉ hỗ trợ thể chất, ăn nhẹ còn mang lại lợi ích tinh thần và cảm xúc, khi 93% người Việt ăn nhẹ để tìm cảm giác thoải mái và 88% ăn nhẹ để tự thưởng cho bản thân sau một ngày làm việc hiệu quả.

Đặc biệt, khái niệm "mindful snacking" – "ăn nhẹ đúng cách" đang trở nên phổ biến. 87% người tham gia khảo sát cho biết họ chú ý đến trải nghiệm giác quan khi ăn nhẹ, cho thấy xu hướng ăn uống chậm rãi, chú ý đến cảm giác và giá trị dinh dưỡng ngày càng được đề cao.

Ăn nhẹ đóng vai trò kết nối cảm xúc

Với người Việt Nam, ăn nhẹ không chỉ là thưởng thức món ăn mà còn là cách trao gửi cảm xúc. Kết quả từ báo cáo cho thấy 91% cho biết các món ăn nhẹ gợi nhớ về tuổi thơ, 85% cho biết thích chia sẻ những món ăn nhẹ yêu thích của mình với người khác.

Những con số này phản ánh việc ăn nhẹ đã trở thành một phần của truyền thống, tạo nên những khoảnh khắc vui vẻ và kết nối tình cảm sâu sắc.

Người Việt Nam ưu tiên ăn nhẹ bền vững và có trách nhiệm

Với người tiêu dùng Việt, thói quen ăn nhẹ còn thể hiện giá trị sống và ý thức bảo vệ môi trường. Báo cáo cho thấy 98% đã từng thực hành ăn nhẹ bền vững và có trách nhiệm và 78% ưu tiên lựa chọn sản phẩm có nguyên liệu thân thiện với môi trường.

Xu hướng bền vững đang định hình thói quen ăn nhẹ của người tiêu dùng Việt.

Điều này cho thấy xu hướng ăn nhẹ tại Việt Nam đang gắn liền với sự lựa chọn có trách nhiệm, vừa đáp ứng nhu cầu cá nhân vừa đóng góp cho một tương lai xanh và bền vững hơn.

Tải ngay Báo cáo State of Snacking 2024 – Xu hướng ăn nhẹ của người tiêu dùng Việt Nam tại website: https://www.mondelezinternational.com/