Thị trường chứng khoán chịu áp lực bán mạnh ngay từ đầu phiên 20/8. Áp lực bán gia tăng mạnh đột biến trong phiên sáng, có thời điểm VN-INDEX giảm gần 40 điểm trước khi hồi phục trở lại về phiên chiều. Kết phiên VN-Index tăng 10,16 điểm (+0,61%) lên mức 1.664,36 điểm. Khối ngoại dù tiếp tục xu hướng bán, tổng giá trị bán ròng trên cả 3 sàn đạt khoảng 214 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK mua ròng nhẹ 77 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Cụ thể, mã ngân hàng HDB được tự doanh CTCK mua ròng áp đảo với 215 tỷ đồng. Theo sau là HPG (90 tỷ), VCG (71 tỷ), MWG (68 tỷ), DGC (39 tỷ), GEX (39 tỷ), MSN (37 tỷ), VIC (28 tỷ), E1VFVN30 (26 tỷ) và VRE (25 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại VPB với giá trị 450 tỷ đồng, tiếp theo là ACB (67 tỷ), VIB (63 tỷ), MBB (63 tỷ) và KBC (35 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng như CII (28 tỷ), EVF (17 tỷ), MSB (17 tỷ), SHB (16 tỷ) và VNM (16 tỷ đồng).