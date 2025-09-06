Một công ty của Novaland huy động 315 tỷ đồng trái phiếu

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Green Land vừa công bố kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ mã GRL12501 gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).



Theo đó, mã GRL12501 gồm 3.150 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 315 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành ngày 28/8/2025, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 10,5%/năm.

Về tổ chức phát hành, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Green Land được thành lập đầu năm 2021 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng do bà Nguyễn Anh Thư sở hữu 99% và giữ chức Chủ tịch HĐTV.

Tháng 6/2021, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ khủng từ 100 tỷ đồng lên 2.860 tỷ đồng. Lúc này, ông Lê Thanh Liêm thay bà Nguyễn Anh Thư sở hữu 99% cổ phần đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐTV.

Tuy nhiên, chỉ 3 tháng sau (tháng 9/2021), ông Lê Thanh Liêm chuyển nhượng 99% cổ phần doanh nghiệp cho Công ty TNHH Thành phố Aqua - công ty con của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc (Novaland, MCK: NVL). Chức Chủ tịch HĐTV Green Land cũng được thay thế bởi ông Bùi Đạt Chương - em trai ông Bùi Thanh Nhơn - Chủ tịch HĐQT Novaland.

Cũng tại thời điểm tháng 9/2021, Công ty TNHH Thành phố Aqua đem toàn bộ phần vốn góp tại Green Land làm tài sản thế chấp để phát hành trái phiếu.

Cập nhật đến tháng 10/2023, Công ty TNHH Thành phố Aqua tiếp tục nắm 99% vốn điều lệ Green Land, 0,001% còn lại thuộc về Nguyễn Ngọc Tuấn.

Một góc dự án Aqua City đã hoàn thiện

Công ty TNHH Thành phố Aqua chính là chủ đầu tư dự án Aqua City (hơn 110,5 ha) - một trong những dự án thành phần của siêu dự án Khu đô thị Aqua quy mô 1.000 ha do Novaland đầu tư tại tỉnh Đồng Nai.

Aqua City được xem là dự án mấu chốt, mang tính sống còn của Novaland. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ USD, có vị trí đắc địa khi nằm ven sông Đồng Nai.

Cụm dự án Aqua City của Tập đoàn Novaland tại phân khu C4 TP Biên Hòa cũ gồm: Dự án Aqua City, Aqua Riverside City, Aqua Marina City, Aqua Waterfront City và Dự án khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù lao Phước Hưng.

Mới đây, siêu dự án này đã đạt được những bước tiến pháp lý quan trọng. Cụm dự án Aqua City dự kiến sẽ nộp ngân sách Nhà nước giai đoạn 2025-2028 là 23.000 tỷ đồng, riêng năm 2025 là 500 tỷ đồng. Đây được xem là nguồn thu lớn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của Đồng Nai.



