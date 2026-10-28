Một doanh nghiệp bị xử phạt do không báo cáo về dự kiến giao dịch

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Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đơn vị này đã ban hành Quyết định số 642/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng – Thương mại – Sản xuất CNC.

Theo đó, doanh nghiệp bị phạt tiền 3,5% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá (tương ứng 435 triệu đồng) đối với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch theo quy định. Cụ thể, Đầu tư - Xây dựng - Thương mại - Sản xuất CNC, tổ chức có liên quan đến ông Vương Tấn Hát - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 (MCK: CT3) đã mua 1.242.379 cổ phiếu CT3 vào ngày 17/10/2025 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Về hình thức xử phạt bổ sung, Đầu tư – Xây dựng – Thương mại – Sản xuất CNC bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 3,5 tháng theo quy định.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn bị phạt tiền 225 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký chào mua công khai. Quyết định của UBCKNN nêu rõ, Đầu tư - Xây dựng - Thương mại - Sản xuất CNC đã thực hiện giao dịch mua 1.242.379 cổ phiếu của CT3, làm tổng số cổ phiếu của công ty và người có liên quan tăng lên 2.238.734 cổ phiếu CT3, tương đương 25,44% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vào ngày 17/10/2025 nhưng không đăng ký chào mua công khai đối với giao dịch này.

Ngoài xử phạt hành chính, doanh nghiệp còn bị buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm; Buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

Tổng số tiền phạt đối với Đầu tư – Xây dựng – Thương mại – Sản xuất CNC là gần 660 triệu đồng.