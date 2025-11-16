Một lời hứa tặng quà làm bay 14 triệu đồng trong tài khoản

Tờ Sohu đưa tin, ngày 27/6, một học sinh tên Trương Minh (11 tuổi, Trung Quốc) khi đang ở nhà chơi game trên điện thoại của bố mẹ đã kết bạn với một người lạ trong game. Người này tự xưng là streamer và hứa tặng “vũ khí giới hạn” trong game. Trương Minh bị hấp dẫn bởi lời mời có cánh nên đã làm theo hướng dẫn của đối phương bằng cách đăng nhập vào tài khoản QQ (ứng dụng nhắn tin của Trung Quốc) do người kia cung cấp và dùng QQ này để trò chuyện.

Trong quá trình liên lạc, đối phương liên tục hướng dẫn Trương Minh đăng nhập WeChat của bố mẹ, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng và mã xác thực của phụ huynh, rồi dùng thẻ ngân hàng này để thanh toán. Kết quả, số tiền 14.300.000 đồng trong thẻ của bố mẹ Trương Minh bị chiếm đoạt. Phải đến khi nhận được tin nhắn thông báo giao dịch từ ngân hàng, phụ huynh em mới phát hiện bị lừa.

Sau khi câu chuyện được lan tỏa rộng rãi trên MXH, cộng đồng mạng không khỏi lo lắng cho sự an toàn của trẻ em khi tiếp xúc với các trò chơi trực tuyến. Nhiều người dùng bày tỏ sự quan ngại về việc các em còn quá nhỏ, thiếu kinh nghiệm và dễ bị lừa bởi những chiêu trò tinh vi, như kết bạn với người lạ hay tin vào những “món quà ảo” hấp dẫn. Cũng có không ít ý kiến nhắc nhở phụ huynh cần quan tâm, giám sát và hướng dẫn con cái khi chơi game, đồng thời cảnh giác với các hành vi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay mã xác thực.

Phụ huynh cần làm gì để bảo vệ con bị lừa đảo trực tuyến trên MXH?

Trong thời đại số, trẻ em tiếp xúc với mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến từ rất sớm, dẫn đến nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc tiếp xúc với nội dung không phù hợp. Vậy, phụ huynh cần làm gì để bảo vệ con trước nguy cơ lừa đảo trên mạng xã hội?

Trước hết, giám sát và đồng hành cùng con là yếu tố quan trọng nhất. Phụ huynh nên dành thời gian tìm hiểu các ứng dụng, trò chơi, mạng xã hội mà con đang sử dụng, đồng thời trao đổi trực tiếp với con về cách thức hoạt động, các rủi ro tiềm ẩn và cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo phổ biến. Khi trẻ thấy bố mẹ quan tâm và hướng dẫn, các em sẽ học cách tự nhận biết nguy hiểm thay vì chỉ dựa vào sự tò mò.

Bên cạnh việc giám sát, giáo dục con về an toàn trực tuyến là điều không thể thiếu. Trẻ cần hiểu rõ rằng không phải tất cả bạn bè trên mạng đều đáng tin cậy, và không nên cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu hay mã xác thực cho bất kỳ ai, kể cả những người tự xưng là streamer, game thủ nổi tiếng hay “người tốt” hứa hẹn quà tặng hấp dẫn. Phụ huynh có thể tạo ra các tình huống giả lập để dạy con cách nhận diện lừa đảo, giúp các em hình thành thói quen cẩn trọng khi tiếp xúc với người lạ online.

Ngoài ra, thiết lập các công cụ kiểm soát và hạn chế trên thiết bị cũng là cách hiệu quả để phòng ngừa rủi ro. Nhiều ứng dụng và thiết bị hiện nay cho phép phụ huynh theo dõi, giới hạn thời gian sử dụng, lọc nội dung không phù hợp và nhận cảnh báo khi có giao dịch bất thường. Việc kết hợp giữa giáo dục và kiểm soát kỹ thuật sẽ giúp trẻ vừa được tự do khám phá, vừa được bảo vệ trước những mối nguy tiềm ẩn.

Một yếu tố quan trọng khác là thường xuyên trao đổi, chia sẻ với trẻ về các sự việc xảy ra ngoài đời thực. Khi phụ huynh cùng con phân tích các vụ lừa đảo trên mạng, thảo luận về cách mà các nạn nhân bị mắc bẫy, trẻ sẽ có cơ hội rèn luyện khả năng phán đoán và nhận biết nguy cơ. Điều này còn giúp trẻ học cách phản ứng kịp thời khi gặp tình huống tương tự, ví dụ như không thực hiện giao dịch thanh toán, báo cho bố mẹ hoặc người lớn đáng tin cậy, và không hoang mang trước những chiêu trò tinh vi.

Cuối cùng, xây dựng môi trường giao tiếp cởi mở và tin tưởng trong gia đình là chìa khóa lâu dài. Trẻ em cần cảm giác an toàn để chia sẻ khi gặp sự cố trên mạng mà không sợ bị trách mắng. Phụ huynh nên tạo ra các cuộc trò chuyện thường xuyên, lắng nghe, giải thích và hướng dẫn, thay vì chỉ cấm đoán hay kiểm soát một cách áp đặt. Khi trẻ cảm thấy bố mẹ là chỗ dựa tin cậy, các em sẽ chủ động thông báo khi gặp nguy hiểm, từ đó giảm thiểu nguy cơ trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến.

Tóm lại, việc bảo vệ con trước lừa đảo trên mạng xã hội không chỉ là trách nhiệm mà còn là hành trình đồng hành lâu dài. Phụ huynh cần kết hợp giám sát, giáo dục, thiết lập công cụ kỹ thuật, trao đổi thường xuyên và xây dựng niềm tin, để trẻ có thể an toàn, tự tin và phát triển trong thế giới số đầy biến động. Các biện pháp này không chỉ giúp con tránh được rủi ro tài chính mà còn hình thành kỹ năng nhận biết, phòng ngừa và phản ứng với nguy cơ trong tương lai, từ đó trở thành người dùng mạng xã hội thông minh và tự chủ.