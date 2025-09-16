Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một ngân hàng vừa nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trên HoSE

Ngân hàng cũng vừa công bố ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ tới 60%.

Ngày 15/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (KienlongBank - KLB).

KienlongBank đăng ký niêm yết hơn 365 triệu cp, tương ứng với vốn điều lệ là hơn 3.652 tỷ đồng.

Cổ phiếu KLB hiện giao dịch trên sàn UPCoM. Sáng 16/9, cổ phiếu KLB tăng mạnh hơn 8% lên 26.000 đồng/cp. Trước đó, KLB đã có chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp với mức tăng 15%.

Đáng chú ý, Kienlongbank mới đây đã thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu của cổ đông vào ngày 25/9/2025.

Với tỷ lệ lên đến 60%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền sẽ nhận thêm 60 cổ phiếu mới. Đây là mức chi trả cổ tức cao nhất toàn ngành ngân hàng trong năm 2025.

Nguồn vốn phát hành được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Ngân hàng tại thời điểm 31/12/2024 sau khi trích lập các quỹ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và pháp luật.

Trước đó, sau khi hoàn tất đầy đủ thủ tục pháp lý, KienlongBank đã được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 2.168 tỷ đồng, nâng tổng vốn lên 5.822 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức.

Về kết quả kinh doanh, tính đến cuối quý II/2025, tổng tài sản, tổng nguồn vốn huy động, dư nợ cấp tín dụng của KienlongBank lần lượt đạt 97.630 tỷ đồng, 87.321 tỷ đồng và 69.547 tỷ đồng, hoàn thành 95,7%; 93,9% và 97,9% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế trong quý ghi nhận đạt 565 tỷ đồng.


Lan Anh

An ninh tiền tệ

