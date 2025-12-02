Một trường ĐH sẽ chi trả hơn 3 triệu đồng/người tiền hỗ trợ cho sinh viên tham gia A80

Theo Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong, hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội mới đây cho biết việc chi trả ngân sách cho các chương trình cấp quốc gia như A80 cần tuân thủ quy trình tài chính nghiêm ngặt, không thể giải ngân ngay tức thì. Nhà trường khẳng định mọi quyền lợi của sinh viên đều được đảm bảo.

Về mức chi phí hỗ trợ cụ thể, đại diện nhà trường thông tin có hai mức chi trả dựa trên khối lượng công việc và thời gian tham gia của từng nhóm sinh viên. Cụ thể, nhóm sinh viên tham gia cả hai chương trình (ngày 1/9 và ngày 2/9) có mức hỗ trợ hơn 3 triệu đồng/sinh viên và nhóm sinh viên tham gia xếp hình tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình ngày 1/9 nhận mức hỗ trợ là hơn 2 triệu đồng mỗi sinh viên.

Lãnh đạo nhà trường nhấn mạnh luôn trân trọng và biểu dương tinh thần luyện tập, nỗ lực cống hiến của sinh viên. Về công tác hậu cần, đại diện trường cho biết trong suốt quá trình chuẩn bị cho chương trình quốc gia A80, khi chưa có kinh phí hỗ trợ từ Bộ, các giảng viên đã chủ động ứng tiền cá nhân để lo các khoản ăn uống, thuốc men và trang phục (như áo mưa), nhằm đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho sinh viên. Nhà trường cũng mong các em đánh giá sự việc một cách khách quan, không để bị chi phối bởi “hiệu ứng đám đông” trên mạng xã hội.

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Trước đó, MXH xôn xao trước bài đăng của một sinh viên giấu tên, tự xưng là sinh viên Trường Đại học Thăng Long, tham gia sự kiện A80 và được nhà trường chi trả tiền bồi dưỡng là 2,2 triệu đồng. Theo chia sẻ, nữ sinh bày tỏ bất ngờ khi số tiền mà em nhận được cao hơn nhiều so với sinh viên các trường khác dù đều ở trong đội hình xếp chữ.

Trao đổi với Dân trí, đại diện truyền thông Trường Đại học Thăng Long cho biết không cung cấp hoặc công khai con số cụ thể liên quan đến thông tin này. Vị này cho biết, khoản tiền bồi dưỡng sinh viên tham gia A80 hoàn toàn đến từ Cục Văn hoá Cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch). Nhà trường khẳng định nhận được bao nhiêu từ phía Cục thì giải ngân bằng hình thức chuyển khoản hết cho sinh viên.

Cũng theo đại diện truyền thông, số tiền mà sinh viên của trường nhận được không bị khấu trừ chi phí nào và cũng không có phần nhà trường bù thêm. Trong quá trình sinh viên tập luyện phục vụ sự kiện A80, tiền xe đi lại và nước uống là chi phí do Cục Văn hoá Cơ sở, Gia đình và Thư viện trả. Trường Đại học Thăng Long không lo chi phí này.