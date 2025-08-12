Mua căn chung cư hơn 1 tỷ, 5 năm sau giá gấp 3 lần, tưởng lãi đậm nhưng nữ nhân viên văn phòng than: ‘Không dám bán vì chẳng đủ tiền mua mới'

Dưới đây là chia sẻ của chị Thùy Anh (Hà Nội):

Tôi hiện đang là nhân viên truyền thông của một công ty, chưa lập gia đình. Năm 2020, tôi quyết định mua căn chung cư ở vùng ven Hà Nội với giá 1,1 tỷ đồng. So với thời điểm mở bán năm 2015, giá căn hộ này chỉ tăng khoảng 50 triệu đồng. Khi đó, tôi đánh liều xuống tiền dù trong tay chỉ có 200 triệu đồng. Tôi vay bạn bè thân thiết và gia đình thêm 200 triệu đồng, số còn lại vay ngân hàng với lãi suất 6,2%/năm. Đến giờ nghĩ lại, đó là một quyết định vô cùng may mắn, bởi nếu chậm vài năm, tôi chắc chắn không thể mua được với mức giá như vậy nhất là thu nhập của tôi chỉ từ 15 - 20 triệu đồng/tháng.

Hiện tại, căn nhà tôi đang ở đã có một số bất cập: xung quanh nhiều công trình xây dựng, bụi bặm; đường từ nhà đến cơ quan dài 13 km và thường xuyên tắc. Dù vậy, tôi vẫn không dám đổi sang nơi khác. Thực sự, giá nhà tôi đã tăng hơn gấp 3 lần, hiện có môi giới chào mua 3,8 tỷ đồng. Lý do là nếu bán, số tiền đó cũng khó mua được căn hộ tương tự về vị trí và diện tích, chưa kể giá bất động sản giờ leo thang từng ngày.

Một khảo sát nhỏ cũng đủ thấy áp lực giá nhà hiện nay. Giả sử tôi bán nhà và tìm mua căn hộ ở quận Cầu Giấy hay Thanh Xuân (cũ), những căn rất cũ, diện tích khoảng 55 m², đã bàn giao gần 20 năm trước cũng đang được chào bán hơn 5 tỷ đồng. Còn căn hộ có diện tích tương tự nhưng bàn giao 5–6 năm trở lại đây có giá tới 6–8 tỷ đồng. Các dự án mới mở bán hiện nay thậm chí dao động từ 8–12 tỷ đồng. Với mức thu nhập hiện tại của tôi là khoảng 20 triệu đồng/tháng, may mắn lắm cũng chỉ đủ trả lãi và gốc khoản nợ cũ, hoàn toàn không thể mua nổi một căn hộ mới.

Giá chung cư tại khu tôi cũng còn tăng chóng mặt, tính theo ngày, theo tháng. Mới đây, tòa nhà bên cạnh có căn hộ giao dịch ở mức 3,2 tỷ đồng, một nhà đầu tư cá nhân bỏ ra 100 triệu đồng sửa sang lại, chưa đầy 3 tuần sau đã bán được 3,7 tỷ đồng. Nhà đất cũng đắt đỏ không kém, khiến việc đổi chỗ ở càng khó khăn hơn. Muốn mua được nhà mới, có lẽ tôi phải bỏ ra thêm một khoản chênh lớn, coi như tiền lời cho các tay đầu cơ.

Rõ ràng, với tình hình hiện tại, rất khó để người Việt mua được nhà ở các thành phố lớn. Ngay cả chung cư thuộc diện nhà ở xã hội mà giá bán còn ở mức 60 triệu đồng/m² thì nhóm thu nhập thấp chắc chắn không thể chạm tới. Giả sử một căn hộ 60 m² có giá 3,6 tỷ đồng, chia cho thu nhập 30 triệu đồng/tháng thì phải mất 120 tháng lương, tương đương 10 năm "không ăn, không uống" mới đủ tiền mua, chưa kể lãi vay hay chi phí phát sinh. Nếu trả nợ theo nguyên tắc an toàn tài chính (dùng tối đa 30% thu nhập để trả nợ), thời gian có thể kéo dài tới hơn 33 năm.

Từ câu chuyện của mình, tôi rút ra vài điều. Thứ nhất, với nhà ở tại các thành phố lớn, mua sớm thường có lợi hơn nhiều so với việc chờ đợi tích lũy đủ mới mua, bởi giá nhà hiếm khi giảm trong dài hạn. Thứ hai, người mua nên cân nhắc kỹ về vị trí, hạ tầng và quy hoạch khu vực, vì đây là yếu tố quyết định cả giá trị tài sản lẫn chất lượng sống. Thứ ba, luôn phải dự trù tài chính và có phương án dự phòng, bởi mua nhà không chỉ là câu chuyện trả gốc và lãi, mà còn kèm theo hàng loạt chi phí phát sinh khác.

Có thể nói, với tốc độ tăng giá hiện nay, giấc mơ an cư của nhiều người đang ngày càng xa tầm với. Và với những người đã sở hữu được một căn nhà ở Hà Nội như tôi, việc giữ lại và khai thác giá trị sử dụng đôi khi là lựa chọn khôn ngoan hơn là bán để tìm một chỗ mới.