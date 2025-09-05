Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MWG học mô hình hậu mãi của ngành xe hơi: Ông Nguyễn Đức Tài nói "Lợi nhuận lớn của đại lý ô tô không đến từ bán xe, mà từ dịch vụ bảo dưỡng"

05-09-2025 - 13:30 PM | Doanh nghiệp

Chủ tịch Nguyễn Đức Tài cho biết, Thế Giới Di Động đang tái định nghĩa dịch vụ hậu mãi trong ngành điện máy bằng mô hình lấy cảm hứng từ ô tô.

Tại buổi họp NĐT - Tổng kết KQKD Quý 2/2025, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch Thế Giới Di Động (HoSE: MWG), cho biết chuỗi điện thoại và điện máy của tập đoàn sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, với ba động lực chính: nâng cao chất lượng điểm bán, dịch vụ hậu mãi và phát triển super app.

Theo ông Tài, khác với giai đoạn 2015-2021 khi tăng trưởng chủ yếu dựa trên số lượng cửa hàng, hiện nay MWG tập trung vào "tăng trưởng về chất". Mỗi điểm bán sẽ được bổ sung thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ để nâng cao trải nghiệm khách hàng, từ đó thúc đẩy doanh thu mà không cần mở rộng quá nhiều về quy mô.

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở dịch vụ hậu mãi. Nếu trước đây MWG chỉ bán sản phẩm chính hãng và thực hiện chính sách bảo hành cơ bản theo quy định của nhà sản xuất, thì trong giai đoạn mới, tập đoàn muốn mở rộng trách nhiệm sang toàn bộ vòng đời sử dụng sản phẩm của khách hàng. 

Ông Nguyễn Đức Tài cho biết, Thế Giới Di Động sẽ triển khai dịch vụ hậu mãi trọn gói nhằm bảo đảm thiết bị của khách hàng vận hành ổn định trong suốt vòng đời sử dụng. Khác với trước đây, khi bán một chiếc tivi xong là kết thúc trách nhiệm, thì nay, miễn sản phẩm còn nằm trong nhà khách hàng, MWG sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm bảo đảm nó hoạt động tốt. Ví dụ, với máy lạnh, khách hàng có thể yên tâm trong vòng 4 năm, mọi vấn đề phát sinh sẽ được xử lý kịp thời theo lịch hẹn.

"Hãy hình dung như ngành xe hơi. Hiện nay khi mua một chiếc ô tô, khách hàng gần như phải tự lo toàn bộ việc bảo dưỡng, thay thế. Nhưng nếu có đơn vị nào cam kết rằng trong suốt 200.000 km tiếp theo, bất kể thời gian bao lâu, mọi vấn đề đều được họ lo trọn gói, từ thay vỏ, thay nhớt đến xử lý sự cố thì khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm. Đây là loại hình dịch vụ mà thị trường hiện chưa có, và chúng tôi sẽ là người đầu tiên mang đến, bước vào thế giới cung cấp dịch vụ trọn đời cho sản phẩm", ông Tài nói về kế hoạch bảo hàh sản phẩm mới của tập đoàn.

Bên cạnh đó, vị chủ tịch MWG cho rằng cách làm này tương tự ngành xe hơi khi hiện nay lợi nhuận lớn của đại lý ô tô thường không đến từ bán xe, mà đến từ dịch vụ bảo dưỡng, thay thế trong suốt quá trình sử dụng. Vì vậy, MWG cũng sẽ áp dụng mô hình đó với các sản phẩm điện tử, điện máy, qua đó tạo ra một luồng doanh thu và lợi nhuận hoàn toàn mới.

Ngoài ra, MWG còn đẩy mạnh nền tảng số. Ứng dụng Super app của tập đoàn đã mang về 7.000 tỷ đồng doanh thu chỉ trong 7 tháng đầu năm, với cơ sở dữ liệu khách hàng lên tới vài chục triệu người dùng. Ứng dụng này không chỉ giúp bán hàng mà còn kết nối, chăm sóc thiết bị khách hàng đang sử dụng, ví dụ nhắc nhở nâng cấp tivi hay bảo trì máy lạnh, từ đó tiếp tục tạo thêm doanh thu.

Ông Tài nhấn mạnh, để triển khai các dịch vụ hậu mãi toàn diện, MWG đã chuẩn bị trong nhiều năm với đội ngũ hàng nghìn nhân sự kỹ thuật. Đây sẽ là một hướng đi chiến lược giúp tập đoàn khác biệt so với thị trường và mở ra nguồn lợi nhuận bền vững trong tương lai.

Theo báo cáo, chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh sẽ chính thức bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới từ năm 2026 đến 2030. Sau kỷ nguyên mở rộng thần tốc bằng số lượng cửa hàng từ 2004 đến 2025, MWG sẽ tập trung vào tăng trưởng bằng "chất". Chiến lược này được xây dựng trên các nền tảng cốt lõi bao gồm tối ưu hóa hệ thống hiện hữu, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, tích hợp sâu các dịch vụ và mở rộng sự hiện diện ra thị trường khu vực.

Công ty khẳng định sẽ không tham gia vào cuộc đua cạnh tranh về giá, thay vào đó sẽ tập trung vào việc "bán sự an tâm, tốc độ, trải nghiệm và dịch vụ". 

Theo Thuý Hạnh

An ninh tiền tệ

