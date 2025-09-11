Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ Khánh báo lãi ròng bán niên 2025 cao đột biến, 'sạch' nợ trái phiếu

11-09-2025 - 14:02 PM | Bất động sản

Tính đến ngày 30/6/2025, Mỹ Khánh không còn ghi nhận khoản nợ vay trái phiếu 2.245 tỷ đồng như kỳ trước đó.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Mỹ Khánh (Mỹ Khánh) đã công bố định kỳ về tình hình tài chính nửa đầu năm 2025.

Cụ thể, tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức gần 521 tỷ đồng, tăng 443 tỷ đồng so với kỳ trước; trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu duy trì mức 400 tỷ đồng.

Đáng chú ý, bán niên 2025, Mỹ Khánh báo lãi ròng hơn 595,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 157 tỷ đồng.

Mỹ Khánh báo lãi ròng bán niên 2025 cao đột biến, 'sạch' nợ trái phiếu- Ảnh 1.

Mỹ Khánh báo lãi ròng bán niên 2025 cao đột biến. Nguồn: HNX

Tính đến cuối kỳ báo cáo (30/6/2025), doanh nghiệp cải thiện nợ đáng kể khi giảm từ 2.572 tỷ đồng về hơn 229 tỷ đồng. Nguyên nhân là do Mỹ Khánh không còn ghi nhận khoản nợ vay trái phiếu 2.245 tỷ đồng như kỳ trước đó.

Ngoài ra, trong kỳ báo cáo, doanh nghiệp còn giảm nợ phải trả khác từ hơn 327 tỷ đồng về hơn 229 tỷ đồng.

Được biết, Mỹ Khánh từng phát hành lô trái phiếu mã MKHCH2329001 ngày 30/6/2023, kỳ hạn 6 năm, đáo hạn ngày 30/6/2029. Lãi suất 13,75%/năm.

Tuy nhiên, ngày 28/4/2025, doanh nghiệp đã chi 2.245 tỷ đồng để tất toán lô trái phiếu nói trên. Với việc tất toán sớm lô này, Mỹ Khánh đã "sạch" nợ trái phiếu.

Theo tìm hiểu, Mỹ Khánh được thành lập ngày 28/12/2021, có trụ sở tại 108 Trần Đình Xu (Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 cũ, TP.HCM).

Ban đầu, vốn điều lệ doanh nghiệp là 600 triệu đồng, với 2 thành viên góp vốn là ông Trần Hải Nam (67%) và Phạm Thanh Tùng (33%). Lúc này, ông Trần Hải Nam là Giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Tháng 6/2022, doanh nghiệp tăng vốn lên 40 tỷ đồng, đồng thời 2 cổ đông mới thay thế các cổ đông cũ.Ttrong đó, bà Lê Thị Hồng Diệp góp 13,2 tỷ đồng (33%) và bà Huỳnh Thị Linh Chi 26,8 tỷ đồng (67%). Bà Lê Thị Hồng Diệp thay ông Trần Hải Nam làm Giám đốc, người đại diện pháp luật công ty.

Đến ngày 23/6/2023, vốn điều lệ của Mỹ Khánh tăng đột biến lên 400 tỷ đồng, cổ đông lúc này là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn đầu tư VT 96,7% và ông Phạm Bảo Trung 3,3%. Ngoài ra, vị trí Giám đốc, người đại diện pháp luật doanh nghiệp cũng thay đổi thành ông Trần Kiên (SN 1989).

Về Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn đầu tư VT (Đầu tư VT), doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 5/2016 với vốn điều lệ ban đầu là 2 tỷ đồng. Hai thành viên góp vốn là bà Nguyễn Cửu Thị Kim Chi (51%) và Nguyễn Thị Tố Quyên (49%). Bà Kim Chi được biết là vợ của ông Nguyễn Thành Lập, người sáng lập Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước (Tiến Phước Group).

Chỉ sau đó nửa năm (tháng 11/2016), ông Vương Bá Kiệt thay bà Nguyễn Thị Tố Quyên nắm giữ 49% vốn của Đầu tư VT. Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 12/2021, hai cổ đông của Đầu tư VT lúc này là Phạm Thanh Tùng (98%) và Lê Thị Nương (2%).

Hiện, ông Trần Kiên- đại diện của Mỹ Khánh, cũng đảm nhiệm vị trí Giám đốc, người đại diện pháp luật Đầu tư VT.

Ngoài ra, ông Trần Kiên còn là người đại diện tại Công ty TNHH Một thành viên TPE, Công ty TNHH BKGT, Công ty cổ phần Sài Gòn Tín Hưng,...

Ông Trần Kiên và ông Phạm Thanh Tùng (đã nhắc đến ở trên) cùng bà Nguyễn Thị Mỹ Phương được ủy quyền tổng cộng 100% vốn tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển Mỹ Tú (Mỹ Tú).

Mỹ Khánh báo lãi ròng bán niên 2025 cao đột biến, 'sạch' nợ trái phiếu- Ảnh 2.

3 thể nhân được ủy quyền tổng cộng 100% vốn góp tại Mỹ Tú.

Theo đăng ký thay đổi gần đây nhất (13/5/2025), vốn điều lệ của Mỹ Tú là 2.650 tỷ đồng; trong đó Công ty TNHH Một thành viên TPL (99,925%) và Công ty TNHH De Forma (0,075%). Trước đó, số cổ phần tại Mỹ Tú mà TPL đang nắm giữ, từng thuộc sở hữu của Mỹ Khánh.

Đáng chú ý, bà Nguyễn Thị Mỹ Phương là chủ sở hữu TPL. Bà Phương còn được biết đến Tổng Giám đốc Tiến Phước Group.

Theo PV

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lộ diện tài sản đáng giá bậc nhất lúc này trong khối tài sản còn lại của ông Trịnh Văn Quyết

Lộ diện tài sản đáng giá bậc nhất lúc này trong khối tài sản còn lại của ông Trịnh Văn Quyết Nổi bật

Loạt chung cư càng ở càng có giá: Tăng gấp 2-3 lần so với khi mở bán

Loạt chung cư càng ở càng có giá: Tăng gấp 2-3 lần so với khi mở bán Nổi bật

Cần cơ chế độc lập để tránh "vừa đá bóng, vừa thổi còi" trong định giá đất

Cần cơ chế độc lập để tránh "vừa đá bóng, vừa thổi còi" trong định giá đất

14:01 , 11/09/2025
Loạt doanh nghiệp bất động sản phía Nam rầm rộ ra hàng

Loạt doanh nghiệp bất động sản phía Nam rầm rộ ra hàng

14:00 , 11/09/2025
Đà Nẵng định giá lại đất một phần siêu dự án Cocobay

Đà Nẵng định giá lại đất một phần siêu dự án Cocobay

13:39 , 11/09/2025
Thị trường bất động sản Bến Cát (cũ) “sang chương mới” hậu sáp nhập

Thị trường bất động sản Bến Cát (cũ) “sang chương mới” hậu sáp nhập

13:30 , 11/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên