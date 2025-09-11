Mỹ Khánh báo lãi ròng bán niên 2025 cao đột biến, 'sạch' nợ trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Mỹ Khánh (Mỹ Khánh) đã công bố định kỳ về tình hình tài chính nửa đầu năm 2025.

Cụ thể, tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức gần 521 tỷ đồng, tăng 443 tỷ đồng so với kỳ trước; trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu duy trì mức 400 tỷ đồng.

Đáng chú ý, bán niên 2025, Mỹ Khánh báo lãi ròng hơn 595,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 157 tỷ đồng.

Mỹ Khánh báo lãi ròng bán niên 2025 cao đột biến. Nguồn: HNX

Tính đến cuối kỳ báo cáo (30/6/2025), doanh nghiệp cải thiện nợ đáng kể khi giảm từ 2.572 tỷ đồng về hơn 229 tỷ đồng. Nguyên nhân là do Mỹ Khánh không còn ghi nhận khoản nợ vay trái phiếu 2.245 tỷ đồng như kỳ trước đó.

Ngoài ra, trong kỳ báo cáo, doanh nghiệp còn giảm nợ phải trả khác từ hơn 327 tỷ đồng về hơn 229 tỷ đồng.

Được biết, Mỹ Khánh từng phát hành lô trái phiếu mã MKHCH2329001 ngày 30/6/2023, kỳ hạn 6 năm, đáo hạn ngày 30/6/2029. Lãi suất 13,75%/năm.

Tuy nhiên, ngày 28/4/2025, doanh nghiệp đã chi 2.245 tỷ đồng để tất toán lô trái phiếu nói trên. Với việc tất toán sớm lô này, Mỹ Khánh đã "sạch" nợ trái phiếu.

Theo tìm hiểu, Mỹ Khánh được thành lập ngày 28/12/2021, có trụ sở tại 108 Trần Đình Xu (Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 cũ, TP.HCM).

Ban đầu, vốn điều lệ doanh nghiệp là 600 triệu đồng, với 2 thành viên góp vốn là ông Trần Hải Nam (67%) và Phạm Thanh Tùng (33%). Lúc này, ông Trần Hải Nam là Giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Tháng 6/2022, doanh nghiệp tăng vốn lên 40 tỷ đồng, đồng thời 2 cổ đông mới thay thế các cổ đông cũ.Ttrong đó, bà Lê Thị Hồng Diệp góp 13,2 tỷ đồng (33%) và bà Huỳnh Thị Linh Chi 26,8 tỷ đồng (67%). Bà Lê Thị Hồng Diệp thay ông Trần Hải Nam làm Giám đốc, người đại diện pháp luật công ty.

Đến ngày 23/6/2023, vốn điều lệ của Mỹ Khánh tăng đột biến lên 400 tỷ đồng, cổ đông lúc này là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn đầu tư VT 96,7% và ông Phạm Bảo Trung 3,3%. Ngoài ra, vị trí Giám đốc, người đại diện pháp luật doanh nghiệp cũng thay đổi thành ông Trần Kiên (SN 1989).

Về Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn đầu tư VT (Đầu tư VT), doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 5/2016 với vốn điều lệ ban đầu là 2 tỷ đồng. Hai thành viên góp vốn là bà Nguyễn Cửu Thị Kim Chi (51%) và Nguyễn Thị Tố Quyên (49%). Bà Kim Chi được biết là vợ của ông Nguyễn Thành Lập, người sáng lập Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước (Tiến Phước Group).

Chỉ sau đó nửa năm (tháng 11/2016), ông Vương Bá Kiệt thay bà Nguyễn Thị Tố Quyên nắm giữ 49% vốn của Đầu tư VT. Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 12/2021, hai cổ đông của Đầu tư VT lúc này là Phạm Thanh Tùng (98%) và Lê Thị Nương (2%).

Hiện, ông Trần Kiên- đại diện của Mỹ Khánh, cũng đảm nhiệm vị trí Giám đốc, người đại diện pháp luật Đầu tư VT.

Ngoài ra, ông Trần Kiên còn là người đại diện tại Công ty TNHH Một thành viên TPE, Công ty TNHH BKGT, Công ty cổ phần Sài Gòn Tín Hưng,...

Ông Trần Kiên và ông Phạm Thanh Tùng (đã nhắc đến ở trên) cùng bà Nguyễn Thị Mỹ Phương được ủy quyền tổng cộng 100% vốn tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển Mỹ Tú (Mỹ Tú).

3 thể nhân được ủy quyền tổng cộng 100% vốn góp tại Mỹ Tú.

Theo đăng ký thay đổi gần đây nhất (13/5/2025), vốn điều lệ của Mỹ Tú là 2.650 tỷ đồng; trong đó Công ty TNHH Một thành viên TPL (99,925%) và Công ty TNHH De Forma (0,075%). Trước đó, số cổ phần tại Mỹ Tú mà TPL đang nắm giữ, từng thuộc sở hữu của Mỹ Khánh.

Đáng chú ý, bà Nguyễn Thị Mỹ Phương là chủ sở hữu TPL. Bà Phương còn được biết đến Tổng Giám đốc Tiến Phước Group.