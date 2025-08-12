Mỹ vừa đổ hơn 3 tỷ USD săn 'kho báu' mới nổi của Việt Nam: xuất khẩu tăng hơn 200%, đại bàng công nghệ Foxconn, Meta ồ ạt tràn về

Theo số liệu Hải quan, kim ngạch xuất khẩu đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 4,4 tỷ USD, tăng mạnh 117,6% so với cùng kỳ. Riêng tháng 7, nhóm hàng này giúp Việt Nam thu về hơn 1 tỷ USD, tăng 27,8% so với tháng trước.

Về thị trường, Mỹ đang là người mua lớn nhất của nước ta với mức tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, tháng 7, xuất khẩu nhóm hàng này sang xứ cờ hoa tăng 283%. Lũy kế 7 tháng, Việt Nam thu về hơn 3 tỷ USD, tăng 3,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường này chiếm tới gần 68% trong tổng kim ngạch xuất khẩu đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận của nước ta, áp đảo hơn 21 thị trường còn lại.

Đứng thứ 2 là thị trường Nhật Bản, kim ngạch đạt 297 triệu USD, giảm 8% so với cùng kỳ. Vương quốc Anh là thị trường lớn thứ 3, ghi nhận mức tăng 43% với kim ngạch đạt gần 150 triệu USD.

Nhìn vào con số xuất khẩu cho thấy, đồ chơi Việt Nam đã chinh phục được các thị trường khó tính nhất. Mỹ và các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Hà Lan vốn là cái nôi của công nghệ nhưng gia công tỉ mỉ không phải lợi thế của họ. Đồ chơi Việt Nam xuất khẩu thường có hàm lượng công nghệ cao, cập nhật xu thế, vượt qua các rào cản kỹ thuật khắt khe cộng thêm những chi tiết gia công tinh tế, khéo léo nên rất được ưa chuộng.

Thời gian gần đây, Việt Nam còn đang nổi lên là một trung tâm sản xuất các thiết bị chơi game, thu hút nhiều nhà sản xuất hàng đầu thế giới.

Tháng 7/2024, tỉnh Quảng Ninh trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (CNĐKĐT) cho Tập đoàn Foxconn để triển khai 2 dự án có tổng vốn 551 triệu USD. Trong đó có Dự án Sản phẩm giải trí thông minh được đầu tư tại KCN Sông Khoai (Amata) có diện tích 21,5ha, tổng vốn 263,7 triệu USD (hơn 6.600 tỷ đồng), công suất thiết kế 4,18 triệu sản phẩm/năm).

Đây được xem là nơi sẽ sản xuất những chiếc máy chơi game cầm tay Nintendo Switch nổi tiếng. Nintendo Switch được công ty trò chơi điện tử Nintendo của Nhật ra mắt vào năm 2017.

Theo FT, trước ngày 2/4/2025, Nitendo đã chuyển một lượng lớn Switch 2 từ Việt Nam sang Mỹ. David Gibson, một nhà phân tích tại MST Financial đánh giá: "Dữ liệu xuất khẩu kết hợp với mã sản phẩm hoàn thiện xác nhận Nintendo đã vận chuyển Switch 2 hoàn thiện từ Việt Nam trong năm ngày vào tháng 1 với tổng số 383.000 chiếc và tất cả đều được chuyển đến Mỹ".

Tháng 10/2024, bên lề Ngày hội đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2024, ông Nick Clegg, Chủ tịch phụ trách Đối ngoại toàn cầu Tập đoàn Meta (công ty mẹ của Facebook) đã chia sẻ về một số cam kết và kế hoạch của Meta đối với thị trường Việt Nam.

Ông Nick Clegg xác nhận việc thiết bị Quest 3S (kính thực tế ảo VR) của Meta sẽ được sản xuất tại Việt Nam. "Chúng tôi sẽ phối hợp với các đối tác trong nước để sản xuất Quest 3S tại Việt Nam. Hoạt động này sẽ tạo ra hơn 1.000 việc làm mới, giúp Việt Nam ở vị trí trung tâm của bản đồ thế giới về các sản phẩm và công nghệ metaverse (vũ trụ ảo)", ông Nick Clegg nói.

Bên cạnh đó, một "đại bàng điện tử" Trung Quốc cũng đang xin cấp phép môi trường cho dự án tại Việt Nam với vốn đầu tư 9.717 tỷ đồng để sản xuất thêm một số sản phẩm, trong đó có máy trò chơi và thiết bị tay cầm điều khiển trò chơi...



