Nam ca sĩ sở hữu khách sạn 50 phòng, tiết lộ lý do đi siêu xe 10 tỷ, U50 muốn sinh con với bạn gái

Mới đây, Lâm Vũ được mời làm giám khảo khách mời của chương trình Người Kể Chuyện Tình 2025. Tại chương trình, nam ca sĩ thẳng thắn nêu quan điểm chấm thi và đời tư.

Anh bày tỏ: “Ở bất kỳ cuộc thi nào, điều quan trọng nhất vẫn là giọng hát. Kế đến mới là phong cách biểu diễn, ngoại hình và vũ đạo. Nếu thí sinh sở hữu giọng hát tốt, chắc chắn họ sẽ có lợi thế lớn về điểm số”.

Nam ca sĩ nói thêm: “Nếu cuộc thi thiên về chuyên môn, Lâm Vũ sẽ nhận xét chuẩn chỉnh, góp ý chi tiết. Còn với sân chơi giải trí, tôi sẽ hài hòa hơn để tạo cảm giác thoải mái cho thí sinh”.

Ca sĩ Lâm Vũ tại chương trình Người kể chuyện tình 2005.

Nhận xét về dàn thí sinh năm nay, nam ca sĩ nói: “Các bạn hát hay, ngoại hình sáng. Thế hệ bây giờ rất khác, được cập nhật kỹ năng, phong cách biểu diễn, thời trang… tốt hơn nhiều so với ngày xưa. Nhưng điều tôi mong nhất vẫn là các bạn phải biết thả hồn vào bài hát”.

Theo anh, các giọng ca trẻ hiện nay hội tụ nhiều yếu tố để trở thành ngôi sao, từ chất giọng tốt đến phong thái sân khấu chuyên nghiệp.

Cũng tại chương trình, khi được nhắc về bộ sưu tập xe hơi cũng như đam mê chơi xe phân khối lớn của mình, Lâm Vũ cho biết, chiếc có giá trị nhất hiện tại là Mercedes-AMG G63.

Tuy nhiên, anh nhấn mạnh: “Với tôi, xe là phương tiện. Tôi từng trải qua 4 lần tai nạn nên bây giờ luôn ưu tiên sự an toàn cho bản thân và gia đình”. Anh cho biết bản thân có thói quen không chạy một chiếc xe quá lâu, thường thay đổi sau khoảng 5 năm.

Về cuộc sống cá nhân, Lâm Vũ chia sẻ anh và bạn gái đang hạnh phúc nhưng chưa vội kết hôn: “Cả hai đang có nguyện vọng có một em bé rồi mới tính đến chuyện đám cưới. Trong thời điểm tôi gặp nhiều biến cố, cô ấy là người đồng hành, lo lắng và động viên tôi nhiều nhất”.

Bật mí về kế hoạch âm nhạc trong thời gian tới, Lâm Vũ cho biết anh đang dồn sức cho liveshow Nhịp Thời Gian 3, dự kiến diễn ra vào tháng 12/2025, với sức chứa 1.000 khán giả.

Liveshow không chỉ là sự trở lại đầy quy mô mà còn mang ý nghĩa thiện nguyện: “Mục đích lần này là hỗ trợ bà con miền Trung sau lũ. Nhiều năm qua tôi vẫn duy trì việc dùng lợi nhuận âm nhạc để xây cầu, xây nhà tình thương và hỗ trợ mổ tim cho bà con”, anh nói.

Lâm Vũ và bạn gái hiện tại.

Cả hai đang dự định có con nhưng chưa tính chuyện đám cưới.

Lâm Vũ sinh năm 1977, nổi tiếng với các bài hát như: Nụ cười biệt ly, Vẫn mong em quay về, Anh chỉ là hình bóng của người khác... Năm 2014, anh đầu tư gần một tỷ đồng làm concert tại TPHCM. Những năm gần đây, Lâm Vũ vẫn thường xuyên được mời đi hát, ngồi ghế giám khảo một số cuộc thi âm nhạc.

Bên cạnh âm nhạc, Lâm Vũ còn hoạt động kinh doanh và mát tay kinh doanh đồ gỗ, nội thất, bất động sản và cả khách sạn. Hiện tại, Lâm Vũ và gia đình có là chủ một khách sạn sang trọng với quy mô 50 phòng tiện nghi ở Thủ Đức.

Nam ca sĩ đam mê xe mô tô phân khối lớn cũng như có thú chơi sưu tầm xe mô tô có giá trị lớn. Anh từng đưa 4 chiếc mô tô có trị giá từ nửa tỷ đến 800 triệu đồng lên sân khấu chỉ để phục vụ cho tiết mục của một ca sĩ trong đội do mình làm đội trưởng.